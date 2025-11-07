Le dejan una misteriosa nota en la puerta y descubre su secreto días antes de Halloween: “Creo que hay un fantasma”

Nota dejada en la casa. (Imagen: Reddit)

La noche de Halloween, envuelta en una aura de misterio, supersticiones y relatos que se resisten a desaparecer, suele despertar el interés de las personas por historias inquietantes que parecen cobrar vida justo el día de “La Noche de Brujas”. Entre ellos, están los que recuerdan las historias de miedo que, dentro de la ficción, tienen parte de verdad, ya sea un suceso, un lugar o una persona. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Jacob, donde una simple nota dejada en la puerta de su casa ha reavivado un misterio que se remonta a los años 80.

“Me dio escalofríos durante un par de días”. Así describió el joven, vecino de Long Beach (California), la sensación al encontrar la inesperada nota pegada en la puerta de su domicilio. El mensaje, escrito por un anciano desconocido, aseguraba que en los años 80 ocurrieron sucesos extraños en esa misma vivienda.

La carta, con fecha del 18 de junio, estaba escrita en una hoja de cuaderno rayada. En ella, el autor afirmaba haber residido allí varias décadas atrás. “Hola, mi nombre es (información confidencial). A principios de los 80 viví aquí. Algo extraño ocurrió en la habitación del fondo. Me preguntaba si todavía sucede. Creo que es un fantasma”, se puede leer en la nota, subida a la red social Reddit. Jacob, que llevaba años viviendo en la casa, ha asegurado a Newsweek: “No he experimentado ninguna actividad extraña o paranormal... al menos por ahora”.

Viral en internet

Aunque el hallazgo se produjo en junio, Jacob decidió publicar la historia meses después en el subreddit Weird (foro temático “extraño”en español), coincidiendo con la cercanía de Halloween. “Simplemente, pensé que era extraño, pero no lo publiqué en línea hasta que encontré el foro adecuado y pensé que podría ser apropiado”, ha relatado. La publicación no tardó en difundirse: ya supera los 26.000 votos positivos y acumula miles de comentarios. Muchos usuarios le animaron a contactar con el antiguo propietario para tranquilizarlo.

“El pobre hombre lleva décadas preguntándose si ese lugar está tan embrujado como recuerda. Yo le llamaría y le diría que la presencia parece haberse marchado, solo para que se quede tranquilo”, ha escrito un internauta. Otro ha bromeado con que este tipo de visitas podría convertirse en “un nuevo pasatiempo para la jubilación”.

A pesar del tono inquietante de la carta, Jacob ha confesado que la respuesta de la comunidad online ha sido más conmovedora que perturbadora. “La reacción a la publicación es increíble. Varias personas se han puesto en contacto conmigo creyendo que el hombre podría ser un familiar perdido hace mucho tiempo”, ha explicado.

Otros usuarios resaltaron el gesto amable del anciano, destacando que actuó con respeto y sin intención de alarmar: “La carta era bastante decente y no hizo nada raro, así que lo llamaría y le diría que no está pasando nada, al menos para que se lo quitara de la cabeza”, ha aconsejado otro usuario.

Mientras Jacob decide si marcar o no el número del remitente, en internet sigue alimentándose el debate sobre fantasmas, casas encantadas y secretos que regresan del pasado. Pero por ahora, en la casa no se ha registrado nada paranormal, ha insistido Jacob.