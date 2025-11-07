España

Le dejan una misteriosa nota en la puerta y descubre su secreto días antes de Halloween: “Creo que hay un fantasma”

“Me dio escalofríos durante un par de días”, confesó el receptor de la carta

Guardar
Nota dejada en la casa.
Nota dejada en la casa. (Imagen: Reddit)

La noche de Halloween, envuelta en una aura de misterio, supersticiones y relatos que se resisten a desaparecer, suele despertar el interés de las personas por historias inquietantes que parecen cobrar vida justo el día de “La Noche de Brujas”. Entre ellos, están los que recuerdan las historias de miedo que, dentro de la ficción, tienen parte de verdad, ya sea un suceso, un lugar o una persona. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Jacob, donde una simple nota dejada en la puerta de su casa ha reavivado un misterio que se remonta a los años 80.

Me dio escalofríos durante un par de días”. Así describió el joven, vecino de Long Beach (California), la sensación al encontrar la inesperada nota pegada en la puerta de su domicilio. El mensaje, escrito por un anciano desconocido, aseguraba que en los años 80 ocurrieron sucesos extraños en esa misma vivienda.

La carta, con fecha del 18 de junio, estaba escrita en una hoja de cuaderno rayada. En ella, el autor afirmaba haber residido allí varias décadas atrás. “Hola, mi nombre es (información confidencial). A principios de los 80 viví aquí. Algo extraño ocurrió en la habitación del fondo. Me preguntaba si todavía sucede. Creo que es un fantasma”, se puede leer en la nota, subida a la red social Reddit. Jacob, que llevaba años viviendo en la casa, ha asegurado a Newsweek: “No he experimentado ninguna actividad extraña o paranormal... al menos por ahora”.

Cinco películas de terror españolas para hacer un maratón en Halloween.

Viral en internet

Aunque el hallazgo se produjo en junio, Jacob decidió publicar la historia meses después en el subreddit Weird (foro temático “extraño”en español), coincidiendo con la cercanía de Halloween. “Simplemente, pensé que era extraño, pero no lo publiqué en línea hasta que encontré el foro adecuado y pensé que podría ser apropiado”, ha relatado. La publicación no tardó en difundirse: ya supera los 26.000 votos positivos y acumula miles de comentarios. Muchos usuarios le animaron a contactar con el antiguo propietario para tranquilizarlo.

“El pobre hombre lleva décadas preguntándose si ese lugar está tan embrujado como recuerda. Yo le llamaría y le diría que la presencia parece haberse marchado, solo para que se quede tranquilo”, ha escrito un internauta. Otro ha bromeado con que este tipo de visitas podría convertirse en “un nuevo pasatiempo para la jubilación”.

A pesar del tono inquietante de la carta, Jacob ha confesado que la respuesta de la comunidad online ha sido más conmovedora que perturbadora. “La reacción a la publicación es increíble. Varias personas se han puesto en contacto conmigo creyendo que el hombre podría ser un familiar perdido hace mucho tiempo”, ha explicado.

Otros usuarios resaltaron el gesto amable del anciano, destacando que actuó con respeto y sin intención de alarmar: “La carta era bastante decente y no hizo nada raro, así que lo llamaría y le diría que no está pasando nada, al menos para que se lo quitara de la cabeza”, ha aconsejado otro usuario.

Mientras Jacob decide si marcar o no el número del remitente, en internet sigue alimentándose el debate sobre fantasmas, casas encantadas y secretos que regresan del pasado. Pero por ahora, en la casa no se ha registrado nada paranormal, ha insistido Jacob.

Temas Relacionados

HalloweenSucesosEstados UnidosRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Este aviso exhorta a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alerta alimentaria: si tienes este

El buffet libre japonés en el que la Infanta Sofía compartió una comida con sus amigos: sushi ilimitado desde 17,95 euros

La hija menor de los Reyes ha aprovechado sus días libres en la universidad para venir a Madrid y pasar tiempo con sus seres queridos

El buffet libre japonés en

Caballo Rizado: elegancia genética del patrimonio ecuestre norteamericano

El origen incierto de estos equinos, documentado desde el siglo XIX por tribus indígenas, ha dado lugar a una raza diversa, robusta y reconocida por su distintivo pelaje

Caballo Rizado: elegancia genética del

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once

Rafael Santandreu, psicólogo: “El círculo vicioso de quejarse y obsesionarse con cosas externas te engancha”

La inestabilidad emocional es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad de una persona y suele implicar un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo

Rafael Santandreu, psicólogo: “El círculo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez ignora las amenazas

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no