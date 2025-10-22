España Cultura

El requisito de la actriz Itziar Ituño para escoger el lugar donde se va de vacaciones: “Nunca viajo donde opera Netflix”

‘La casa de papel’ supuso un antes y un después en su vida, tanto personal como profesionalmente

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Itziar Ituño en 'La casa
Itziar Ituño en 'La casa de papel'.

Desde que La casa de papel se convirtió en un fenómeno mundial, Itziar Ituño (Basauri, 1974) ha visto su vida cambiar por completo. La serie, que comenzó en Antena 3 y más tarde fue adquirida por Netflix, se transformó en un éxito global sin precedentes: se tradujo a decenas de idiomas, fue vista por millones de espectadores y se convirtió en un icono cultural gracias a su icónica máscara de Dalí y al himno de resistencia antifascista Bella Ciao. En medio de ese éxito, los protagonistas pasaron de la discreción a la fama mundial, e Ituño —quien dio vida a la inspectora Raquel Murillo, también conocida como Lisboa— vivió en carne propia el vértigo de ese cambio de vida.

Durante su visita al programa Late Xou con Marc Giró, emitido en La 1 esta noche de martes, la actriz habló precisamente de cómo ese reconocimiento mundial le afectó a su vida cotidiana, también incluso a la hora de viajar. Acompañada por el actor y director Daniel Guzmán, invitado para presentar la película La deuda, Ituño confesó que, desde que La casa de papel la hizo famosa en todo el mundo, ha tenido que buscar lugares cada vez más remotos para poder disfrutar de unas vacaciones anónimas.

Tráiler de 'La deuda'

El presentador catalán le preguntó a la actriz qué tipo de países nunca visitaba. “Nunca viajo donde opera Netflix”, dijo la actriz entre risas. “Voy a explicarlo, que si no quedo fatal”, añadió. “Siempre he sido mochilera porque nunca he tenido un duro, pero he sido muy viajera. Me gusta ir con la mochila, meterme en los pueblos, hablar con la gente... Mi turismo es de calle, de pueblo, a pie”, explicó. Pero todo cambió tras el éxito internacional de la serie: “Después de La casa de papel era imposible hacerlo. Te conocían hasta en el rincón más recóndito de la Patagonia”, recordó en el programa.

“Estaba en un monte, y salió una señora de una chabola diciendo: ‘¡Raquel Murillo!’”. A partir de ahí, un conocido le propuso viajar a países donde Netflix no tuviera presencia. “Me dijeron: ‘¿Y por qué no te vas a un sitio donde no vean Netflix, como China?’”, relató Ituño. “Te pones a mirar y está todo en rojo, pero había algunos países de África que no. Así que me los fui apuntando para ir”.

Con presencia en más de 190 países, Netflix es uno de los servicios de entretenimiento por streaming líderes en el mundo. Su catálogo de series y películas varía según la región y se actualiza periódicamente. Actualmente, y según recoge la web de la plataforma, no está disponible en China, Crimea, Corea del Norte, Rusia ni Siria.

De qué ‘La deuda’

Si los actores acudieron al programa de RTVE fue para presentar La deuda, el tercer largometraje de Daniel Guzmán. El intérprete que dio el salto a la fama con Aquí no hay quien viva debutó tras la cámara con A cambio de nada (2015), la película que dio a conocer a Miguel Herrán, quien más tarde coincidiría con Ituño en La casa de papel. En esta nueva cinta, Guzmán interpreta a Lucas, un hombre de 47 años que comparte piso con Antonia, una anciana con la que mantiene una entrañable relación. A pesar de las dificultades económicas, ambos afrontan la vida con humor, cariño y esperanza. Sin embargo, su precario equilibrio se ve amenazado cuando un fondo de inversión compra el edificio para transformarlo en apartamentos turísticos, obligándolos a enfrentarse a un futuro incierto.

La película está disponible en cines desde el pasado viernes 17 de octubre.

