Si te gusta ‘The White Lotus’ y las novelas de Agatha Christie, no te pierdas la nueva gran apuesta de Prime Video: un thriller sobre el odio a los millonarios

Aterriza en la plataforma ‘Malicia’, protagonizada por David Duchovny en el papel de un rico excéntrico que será amenazado por su ‘niñero’, dispuesto a crear problemas

Trailer de 'Malicia', la nueva apuesta de Prime Video con David Duchovny

David Duchovny, el actor que se dio a conocer gracias a Expediente X, ha regresado a la televisión gracias a Malicia, un thriller creado por Mike Barker (La chica que lo tenía todo) y Leonora Lonsdale (Agatha Christie: El misterio de Pale Horse) en el que encarna a Jamie Tanner, un multimillonario implacable y carismático.

La serie, que acaba de aterrizar en Prime Video, ha reunido a Duchovny con el cómico británico Jack Whitehall, quien asume el papel de Adam, un tutor reconvertido en “manny” (niñero masculino) con intenciones ocultas.

La producción se presenta como una combinación entre The White Lotus y El talento de Mr. Ripley, explorando el atractivo y la repulsión que despiertan las vidas de los ‘ultrarricos’ (uno de los temas más explorados en los últimos años), así como la fascinación por el personaje que amenaza con desmoronar su mundo (véase la reciente película de culto Saltburn).

Imagen promocional de 'Malice', que se acaba de estrenar y ya está entre las series más vistas de la semana (Prime Video)

La moda de la crítica a la riqueza en cine y series

La trama se inicia en la lujosa finca griega de los Tanner, donde Adam llega como tutor de los hijos de los invitados Jules (Christine Adams) y Damien (Raza Jaffrey), quienes representan una versión menos dominante frente al poderío de los Tanner.

Adam, con su formación en filología clásica y su conocimiento de la mitología local, pronto se convertirá en una figura indispensable, tanto por su utilidad doméstica (preparando cócteles y calamares, o acompañando a Jamie a clubes de striptease) como por su capacidad para integrarse en la dinámica familiar.

Sin embargo, su presencia esconde un propósito más oscuro: recopila información sobre sus anfitriones, arroja el pasaporte de Jamie al mar, envenena alimentos, coquetea con la esposa de Jamie, Nat (Carice van Houten), y despliega una serie de trampas que afectan tanto a la familia como a sus empleados. Algunas de estas maniobras surten efecto de inmediato, mientras que otras se desarrollan de forma más pausada.

El gran regreso de David Duchovny

A medida que Adam avanza en su plan, Jamie (y, por extensión, Duchovny) disfrutará de su posición privilegiada. Jamie se muestra como un hombre rico y arrogante, protegido de las consecuencias de sus actos por su fortuna y su influencia.

Duchovny, por su parte, aprovecha al máximo el papel, desplegando su inteligencia, su humor seco y una distancia emocional que refuerza la credibilidad de su personaje como un millonario despiadado, pero también como alguien que, en el fondo, no merece el destino que se cierne sobre él.

El papel de Jamie permite a Duchovny explotar todas sus virtudes interpretativas, recordando a su personaje Hank de Californication, aunque, en esta ocasión volcado, en el sector inmobiliario y con recursos suficientes para mantener a raya el caos.

Tras los dos primeros episodios, Adam ya se habrá asentado en la vida de los Tanner, que se trasladarán de Grecia a una mansión en Londres presidida por un gran retrato familiar.

David Duchovny en 'Malice' (Prime Video)

La serie destaca por su falta de sutileza, algo que se convierte en parte de su atractivo: desde la aparición de una serpiente en la piscina hasta los comentarios recurrentes de varios personajes sobre la inquietud que les provoca Adam, pasando por escenas en las que Adam, de pie junto a un Jamie inconsciente por la bebida, le susurra que podría matarle en ese momento, pero prefiere que sufra como él ha sufrido.

Un thriller adictivo y sin concesiones

A lo largo de la serie, Adam sortea obstáculos inesperados, como la investigación de un tenaz detective griego asignado al caso de un hombre agredido con el que Jamie mantiene una vieja disputa por unos terrenos, o la resistencia de un estómago poco vulnerable al aguacate envenenado.

Todo apunta a que surgirán nuevos desafíos a medida que la familia comience a sospechar que su vida perfecta se desmorona y que el recién llegado no es tan inofensivo como aparenta.

Jack Whitehall, el personaje inquietante de 'Malice' (Prime Video)

La serie se apoya en la tensión entre el rechazo y la fascinación que provocan los privilegiados, así como en la atracción por el desvalido que parece dispuesto a destruirlo todo.

Whitehall, en su primer papel protagonista en un drama, demuestra solvencia, especialmente en las escenas de amenaza velada, aunque resulta menos convincente en los momentos de violencia explícita. Duchovny, por su parte, mantiene su habitual destreza y carisma, componiendo un personaje que recuerda a sus mejores interpretaciones.

