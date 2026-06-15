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Cuándo es el solsticio de verano 2026 y por qué ya no coincide con la noche de San Juan

El inicio del verano se define por ese preciso instante en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita en el que el Sol presenta su máxima declinación norte

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Noche de San Juan en Almuñécar, Granada
Noche de San Juan en Almuñécar, Granada en 2023 (Ayuntamiento)

Aunque ya hemos empezado a notar un cambio en la temperatura, el verano no comienza hasta el solsticio que tiene lugar a finales de junio. Según el Observatorio Astronómico Nacional, este año el cambio de estación se hará oficialmente el día 21 de junio a las 9 horas y 24 minutos (hora peninsular). El motivo de su exactitud, que da inicio a los meses más esperados del año, reside en la astronomía.

Pero para comprender qué ocurre exactamente en el cielo, primero hay que aclarar algunos puntos. La palabra “solsticio” proviene del latín solstitium, un término que puede traducirse literalmente como “sol quieto”, como recuerda Starwalk. Esto se debe a que, alrededor de esta fecha, el movimiento anual aparente del Sol hacia el norte o hacia el sur parece detenerse en el cielo antes de cambiar de dirección.

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De este modo, el inicio del verano se define por ese preciso instante en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita en el que el Sol presenta su máxima declinación norte. Ese día, el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte al mediodía solar, describiendo el arco más largo en el cielo y dando lugar al día con más horas de luz de todo el año. Pero ¿qué relación tiene este movimiento con la noche de San Juan?

Cientos de personas se reúnen durante la Noche de San Juan, en la playa de Riazor, a 23 de junio de 2023, en A Coruña (M. Dylan - Europa Press)
Cientos de personas se reúnen durante la Noche de San Juan, en la playa de Riazor, a 23 de junio de 2023, en A Coruña (M. Dylan - Europa Press)

De tradición pagana a cultura cristiana

La noche de San Juan, decretada el 23 de junio en nuestro calendario, nació en un inicio como un culto pagano al sol y al alargamiento del día que mantiene intactos elementos sumamente simbólicos: el fuego purificador, los baños de medianoche, las hierbas de San Juan, los bailes y diversos rituales curativos, como explica el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, ¿por qué no coinciden estas fechas?

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La raíz de esta discrepancia temporal se origina en la historia antigua. En tiempos muy anteriores a la implantación del cristianismo, las culturas paganas encendían grandes fuegos coincidiendo exactamente con el solsticio de verano para purificar y “dar fuerza” al Sol, siendo conscientes de que a partir de esa fecha los días comenzarían a acortarse irremediablemente hacia el solsticio de invierno. Pero con la llegada y expansión del cristianismo, estas antiguas tradiciones de origen pagano fueron asimiladas por el nuevo calendario religioso.

La Iglesia Católica hizo coincidir la antigua costumbre con la fecha de nacimiento de San Juan Bautista, que la Biblia sitúa en el 24 de junio, distanciado seis meses del nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. De este modo, la fiesta se desplazó ligeramente y pasó a celebrarse entre el 23 y el 24 de junio.

Celebración de la Noche de San Juan en Valencia
Miles de personas abarrotan hoy viernes la playa de la Malvarrosa, en Valencia, para celebrar la Noche de San Juan en 2023 (EFE/Manuel Bruque)

Qué hay que saber del solsticio de verano

A pesar de que el 21 de junio será el día más largo de 2026 en el hemisferio norte, esto no significa inmediatamente que será el día más caluroso. La tierra firme y los grandes océanos necesitan tiempo para calentarse y enfriarse, generando un efecto conocido por la ciencia como “desfase estacional”, el cual provoca que las temperaturas máximas lleguen en realidad uno o dos meses después del solsticio.

Además, esta estación estival será la más larga del año, extendiéndose por aproximadamente 93 días y 16 horas, hasta la llegada del otoño el 23 de septiembre. Esto ocurre porque la órbita de la Tierra es elíptica y el verano coincide con la época del año en la que nuestro planeta se encuentra más lejos del Sol, lo que, según la segunda ley de Kepler, hace que la Tierra se mueva más despacio en su órbita.

Durante estas noches cálidas, el cielo ofrecerá un gran espectáculo astronómico. Tras la puesta de sol a principios de la estación, se podrán ver Mercurio, Venus y Júpiter. Además, el verano de 2026 nos regalará fenómenos impresionantes como un eclipse total de Sol el 12 de agosto, la tradicional lluvia de meteoros de las perseidas con su pico el 13 de agosto, y un eclipse parcial de Luna el 28 de agosto.

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