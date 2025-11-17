España Cultura

Nuria Roca responde a las críticas a Juan del Val y al Premio Planeta y da su opinión sobre la novela de su marido: “De todas las que ha escrito, es la mejor”

La mujer del reciente ganador del galardón ha hablado sobre ‘Vera. Una historia de amor’ y la ha comparado con el resto de sus libros

Juan del Val y Nuria
Juan del Val y Nuria Roca posan en photocall durante la presentación de 'Que hablen de ti', la nueva campaña de Cortefiel, a 21 de octubre de 2021, en Madrid (España). QUE HABLEN DE TI;FAMOSOS;PAREJA;CORTEFIEL;MODA;CAMPAÑA José Ramón Hernando / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 21/10/2021

El impacto mediático que ha suscitado la victoria de Juan del Val con Vera, una historia de amor en el 74º Premio Planeta ha trascendido el ámbito literario para instalarse en el centro de la controversia cultural española. Apenas conocido el nombre del ganador, múltiples voces pusieron en duda los motivos y el sistema de elección, mencionando la relación laboral del escritor con Atresmedia, principal accionista del Grupo Planeta.

No era la primera vez que la sospecha de influencias y “privilegios” en el veredicto resonaba junto al nombre del galardón del millón de euros, muy discutido cuando, hace dos años, lo recibió la presentadora de televisión Sonsoles Ónega por su novela Las hijas de la criada. En esta ocasión, al igual que entonces, las críticas sobre la calidad del libro no han tardado en aparecer en los medios, que han descrito la novela de Juan del Val como un ejemplo paradigmático de lo mala que puede llegar a ser la literatura comercial, por mucho que el ganador insistiera en que esa era la literatura que a él le gustaba por ser “la literatura para la gente”.

La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca al ganar el Premio Planeta 2025

“De todas las novelas que ha escrito, esta es la mejor”

A pesar del vendaval de comentarios negativos, Nuria Roca, esposa de Juan del Val y conocida presentadora de televisión, ha optado por emitir su propio veredicto del libro. Invitada en el podcast Zodiac, conducido por Nacho Gay, ha señalado que, a pesar de las críticas, ella ha vivido el reconocimiento a Vera, una historia de amor “como algo maravilloso y fantástico”. “Es un reconocimiento al trabajo”, insiste la periodista, para luego señalar que, en su opinión, “de todas las novelas que ha escrito Juan, esta es la mejor”.

Cabe recordar que el flamante ganador del Planeta ya había firmado antes hasta seis novelas, incluyendo Bocabesada, Delparaíso y Candela, esta última merecedora del Premio Primavera en 2019. En buena parte de estas y otras historias, el protagonismo de los personajes femeninos ha sido algo que ha destacado en la prosa de Del Val. Mujeres que, como expresaba el propio escritor en una entrevista con El País, “acaban siendo dueñas de su vida sin necesidad de nadie”.

Juan del Val, durante un
Juan del Val, durante un acto de promoción de su novela 'Vera. Una historia de amor'. (Europa Press)

Este también es un aspecto que Nuria Roca destaca de las novelas de su marido: “Me parece maravilloso su universo, cómo sienten, cómo piensan”. Sobre este tema, además, refiere una sensibilidad especial en su pareja: “Juan es mucho más femenino que yo y es la constante contradicción entre sus formas y su físico y lo que hay en el interior. Él tiene una profunda admiración por las mujeres y por la mujer que tiene al lado”.

En la misma línea, la presentadora se ha referido a las palabras del escritor cuando subió a reconocer el premio y habló del fracaso. “En todos los procesos, pues tienes, eh, zonas más oscuras, zonas más luminosas, en el sentido de que las cosas cuando tú pones todo tu interés en que salga algo y luego no sale, pues sientes frustración. Y eso le ha pasado a él, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, afortunadamente, porque si no sería muy difícil calibrar luego el éxito, si es que existe, que para mí lo del éxito también es muy relativo”.

