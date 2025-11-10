La galardonada novela ‘Vera, una historia de amor’ aparece entre los libros de Amazon España más populares este 10 de noviembre

La novela fue galardonada con el Premio Planeta 2025. (Planeta de libros)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Historias de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema, pues ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen listados que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

Cuáles son los títulos más leídos

La tercera novela de la serie de Santiago Posteguillo se centra en el ascenso militar de Julio César a través de la conquista de las Galias. (Amazon)

1. Los tres mundos (Serie Julio César 3) (Histórica)

Autor: Santiago Posteguillo

Esta obra se centra en la conquista de las Galias por Julio César en el 58 a.C., un evento histórico lleno de épica y desafíos, que fue considerado por muchos como una tarea imposible debido a la hostilidad y vastedad del territorio.

La novela no solo narra las cruentas batallas y el sufrimiento de esa guerra, sino también la intensa lucha política en Roma y el exilio del faraón Tolomeo XII junto a su hija Cleopatra en Egipto.

2. La sociedad del cansancio: Cuarta Edición Especial (fuera de colección)

Un ensayo que analiza las patologías mentales contemporáneas, como la depresión y el 'burnout', vinculándolas con la actual concepción del trabajo y el éxito en la sociedad. (Amazon)

Autor: Byung-Chul Han

El autor surcoreano describe la transición de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, donde los individuos se autoexplotan voluntariamente en la búsqueda constante de superación personal y rendimiento máximo.

3. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Un thriller psicológico que marca el inicio de una trilogía. (Amazon)

Autor: Freida Mcfadden

Al principio, todo parece normal, pero pronto Millie se enfrenta a la conducta extraña y manipuladora de Nina, la señora de la casa, y a un ambiente cargado de secretos perturbadores.

4. El último secreto (Planeta Internacional)

La historia se desarrolla principalmente en Praga, donde Langdon asiste a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una neurocientífica con quien tiene una relación personal. (Amazon)

Autor: Dan Brown

Katherine está a punto de revelar descubrimientos sorprendentes sobre la naturaleza de la conciencia humana, pero su presentación se ve truncada por un brutal asesinato y su posterior desaparición junto con un valioso manuscrito.

5. Astérix en Lusitania

FabCaro y Didier Conrad presentan "Astérix en Lusitania", la aventura número 41 de los irreductibles galos, que los lleva por primera vez al antiguo Portugal. (Amazon)

Autor: René Goscinny

Firmado por el guionista FabCaro y el dibujante Didier Conrad, este título se convierte en el número 41 de la colección. Una hermosa mañana de primavera, un misterioso visitante llega al pequeño pueblo galo; procede de Lusitania, esa tierra soleada al oeste de Hispania, también bajo el dominio de Roma. Se trata de un antiguo esclavo que ya conocimos en La Residencia de los Dioses, quien acude a nuestros irreductibles héroes en busca de los poderosos efectos de la poción mágica.

6. El Hombre en busca de Sentido (fuera de colección)

La obra muestra cómo, incluso en las circunstancias más extremas y adversas, las personas tienen la libertad de elegir su actitud y encontrar un propósito, lo que les permite sobrevivir y trascender el sufrimiento.(Amazon)

Autor: Viktor Frankl

El estremecedor testimonio del autor sobre su experiencia en los campos de concentración, quien a pesar del hambre, el frío y la brutalidad, descubrió que vale la pena seguir viviendo y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles.

Como psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona sobre la capacidad del ser humano para encontrar un propósito incluso en las circunstancias más extremas. Este libro introduce la logoterapia, su método centrado en la búsqueda de sentido, y ofrece una profunda lección sobre la responsabilidad y la esperanza en la vida.

7. Invisible (Nube de Tinta)

Portada del libro "Invisible", de Eloy Moreno. (Penguin Random House).

Autor: Eloy Moreno

La novela aborda el tema del acoso escolar a través de la historia de un niño serio y estudioso que sufre las agresiones del matón de su clase. Ni sus compañeros ni los profesores intervienen, y el silencio del protagonista ante sus padres hace que se sienta literalmente invisible. Para soportar la indiferencia de los demás, imagina que posee dicho poder.

El relato, escrito con un estilo realista y sobrio, muestra la dinámica del acoso y la violencia como forma de encubrir la inseguridad de los agresores. Una profesora empática, marcada por su propia experiencia con el acoso, se convierte en el único apoyo del niño y evita que llegue al suicidio.

8. Vera, una historia de amor: Premio Planeta 2025 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Un relato que explora las distintas formas en que el amor puede transformar la vida de una persona. (Planeta de Libros)

Autor: Juan Del Val

Vera, esposa de un marqués durante más de veinte años, descubre su libertad tras separarse y comienza a cuestionar su vida. En su búsqueda conoce a Antonio, un hombre más joven y ajeno a su mundo, con quien inicia una relación que desafía las normas. Pero la rebeldía de Vera desata la ira de su exmarido, y el despecho pronto se transforma en una amenaza peligrosa.

9. Adiós a la inflamación. Cómo prevenir enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso (HarperCollins) Español

Autor: Sandra Moñino

10. Mi verdadera historia (Espasa Biografías y Memorias)

En este relato, Isabel Preysler repasa los momentos más significativos de su trayectoria personal y pública. (Captura TV - El tiempo justo)

Autor: Isabel Preysler

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Crece número de lectores en España

Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.