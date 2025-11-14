España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Ahora me ves 3′ a ‘La larga marcha’

El regreso de los ilusionistas o la nueva adaptación de Stephen King son los títulos destacados de la semana

Tráiler de 'Ahora me ves 3'

Magia, romances tóxicos, carreras hasta la muerte...la semana de estrenos viene más cargada que nunca. Tras una semana marcada por Bugonia, el último título de Yorgos Lanthimos con Emma Stone al frente, en esta el protagonismo se reparte de forma algo más equitativa, con grandes y diferentes historias que descubrir.

El regreso de los magos de Ahora me ves, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco encabeza los estrenos, pero no es el único. El terror mezclado con deporte de El mejor, el debut en la dirección de Harris Dickinson o las sendas adaptaciones de dos novelas llenas de ira y violencia completan esta semana de altos vuelos.

Ahora me ves 3

Imagen de 'Ahora me ves
Imagen de 'Ahora me ves 3'

Los Jinetes vuelven a sacar sus mejores trucos. Los famosos magos de Ahora me ves y su secuela vuelven en esta ocasión con refuerzos: una nueva legión de jóvenes ilusionistas con mucho por demostrar y alguna que otra carta bajo la manga. En esta ocasión el objetivo es Vandeberg, una compañía especializada en diamantes y que ha cimentado su éxito sobre una red de mentiras. Los Jinetes intentarán desenmascarar a su directora (Rosamund Pike) mientras aprenden a congeniar con los novatos.

El mejor

Imagen de 'El mejor'
Imagen de 'El mejor'

Jordan Peele se ha encargado de firmar algunas de las películas más perturbadoras de la última década, desde Déjame salir o Nosotros a Nop!, su última película hasta la fecha. A la espera de encontrar un nuevo proyecto con el que sorprender al público, Peele ha producido esta nueva película de terror que dirige Justin Tipping con Tyriq Withers como protagonista. El mejor cuenta la historia de un jugador de fútbol americano que está a punto de convertirse en una estrella, pero que tras sufrir un accidente tiene que enfrentarse a un largo y duro proceso de recuperación. Ahí emerge la figura de Isaiah White, un legendario quarterback que ha sido toda una inspiración para el joven jugador, y quien le ofrecerá sus propias instalaciones para recuperarse y ser instruido. Sin embargo, a cambio esconde un oscuro propósito.

Urchin

Imagen de 'Urchin'
Imagen de 'Urchin'

Debut en la dirección de Harris Dickinson, el actor de El triángulo de la tristeza o Babygirl que dará vida al mismísimo John Lennon en las cuatro películas de los Beatles a cargo de Sam Mendes. Presentada en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a Mejor Actor, cuenta la historia de Mike (Stephene Dillane), un joven sin hogar, que lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. Su vida transcurre entre la marginalidad y breves destellos de esperanza. A medida que se adentra en un camino de autodescubrimiento, surgen oportunidades inesperadas que podrían marcar un nuevo comienzo.

Die, my love

Cruda. Intensa. Imposible de ignorar. Mátate, amor es la nueva apuesta de Martin Scorsese como productor, con la brillante Jennifer Lawrence y la fuerza de Robert Pattinson.

Adaptación de la aclamada novela de Ariana Harwicz, Die, my love supone el regreso a la dirección de una de las cineastas con mayor personalidad en lo que al thriller se refiere, como es Lynne Ramsay (En realidad, nunca estuviste aquí). Aquí la directora reúne a dos grandes actores como son Robert Pattinson y Jennifer Lawrence, encargados de dar vida a un matrimonio en plena descomposición que se muda de Nueva York al campo para cambiar un poco de aires.

La larga marcha

Imagen de 'La larga marcha'
Imagen de 'La larga marcha' (Lionsgate)

Adaptación de la novela de Stephen King, cunado este firmaba bajo el seudónimo de Richard Bachman, La larga marcha es una de esas películas de un espíritu cercano a Los juegos del hambre. No solo porque su director es el mismo, Francis Lawrence, sino porque su historia tiene mucho que ver con la de Katniss. En este futuro distópico el gobierno obliga a un adolescente por cada estado miembro a realizar una dura competición que consiste en caminar hasta que no queden fuerzas. Al ganador se le concede cualquier cosa que desee, y a esa recompensa se aferran los jóvenes que se embarcan en la carrera, encabezados por Raymond ‘Ray’ Garratty (Cooper Hoffman).

