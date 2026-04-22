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Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Datos de Idealista revelan que la mayoría de propietarios de habitaciones compartidas prefiere inquilinos fumadores antes que quienes tienen mascotas, aunque las cifras varían según la ciudad

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Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

La convivencia en pisos compartidos exige normas explícitas desde el principio. Estas reglas, que suelen aparecer ya en la publicación del anuncio, buscan evitar conflictos posteriores y dejar claro qué hábitos o compañías se toleran. Los hábitos personales o la presencia de animales de compañía pueden ser algunos de los puntos más conflictos y que más dificulten encontrar una vivienda para compartir. Según los datos de Idealista, las personas que alquilan habitaciones prefieren a inquilinos fumadores antes que a quienes llegan con una mascota. Solo el 8% de los anuncios acepta animales, frente al 10% que admite fumadores en casa.

En Girona, el 36% de las habitaciones ofertadas permiten inquilinos con mascotas. Santa Cruz de Tenerife alcanza el 32%, mientras que en San Sebastián, Tarragona, Palma, Cádiz y Bilbao, la proporción oscila entre el 20% y el 27%. Málaga es el gran mercado con mayor apertura a los animales, con una tasa del 14%. Por debajo del 10%, la situación cambia: en Sevilla y Barcelona, solo el 9% de los anuncios admite animales. En Madrid, la cifra desciende hasta el 5% y en Valencia apenas roza el 3%, de acuerdo con la información de Idealista. Teruel y Segovia son los lugares más restrictivos, con solo el 2% de habitaciones aptas para mascotas. Lugo, Albacete, Zamora y Lleida comparten una tasa mínima del 3%.

Esto significa que, en ciudades como Girona o Santa Cruz de Tenerife, es mucho más sencillo encontrar alojamiento compatible con animales de compañía. En cambio, en puntos como Teruel o Valencia, la búsqueda para quienes tienen mascota se complica de forma considerable.

Qué provincias tienen mayor tolerancia a los fumadores

En Melilla, la posibilidad de que un fumador sea aceptado como inquilino es del 30%, el porcentaje más alto de toda España. Cáceres sigue con el 25%, y después aparecen Lleida (18%) y una serie de ciudades donde la tasa se sitúa en el 17%, como Lugo, Zamora y Granada.

En grandes ciudades, la permisividad también es variable: tanto en Barcelona como en Sevilla, el 14% de las habitaciones se ofrecen a fumadores. Palma (13%), Málaga (12%) y Alicante (10%) les siguen. En San Sebastián y Bilbao, la proporción desciende al 9% y 7%, respectivamente. Por el contrario, en Valencia únicamente el 3% de los anuncios acepta fumadores, convirtiéndose en la capital más restrictiva para este colectivo. Madrid y Las Palmas de Gran Canaria apenas llegan al 6%, según Idealista.

Comparación entre aceptación de mascotas y fumadores

En catorce capitales de provincia, la cantidad de habitaciones que permiten mascotas supera a las que aceptan fumadores. Entre ellas están Santa Cruz de Tenerife, Girona, San Sebastián, Bilbao, Tarragona, Palma, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria, Santander, Oviedo y Málaga. En Pamplona, Córdoba, Ciudad Real y Valencia, la tolerancia hacia ambas situaciones es igual. Sin embargo, en la mayoría de las capitales, la balanza se inclina en favor de los fumadores.

Melilla, Cáceres, Lleida, Lugo, Zamora y Teruel destacan como las ciudades donde la diferencia a favor de los fumadores es más evidente. Así, el mercado del alquiler de habitaciones en España muestra contrastes marcados según la ciudad y el tipo de restricción. La realidad es que, si bien existe una apertura limitada tanto para fumadores como para dueños de mascotas, la tendencia general se inclina a priorizar la aceptación de fumadores sobre la de animales en la convivencia compartida. Esto marca una pauta relevante para quienes buscan habitación y deben negociar las condiciones de su estancia.

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