Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

La convivencia en pisos compartidos exige normas explícitas desde el principio. Estas reglas, que suelen aparecer ya en la publicación del anuncio, buscan evitar conflictos posteriores y dejar claro qué hábitos o compañías se toleran. Los hábitos personales o la presencia de animales de compañía pueden ser algunos de los puntos más conflictos y que más dificulten encontrar una vivienda para compartir. Según los datos de Idealista, las personas que alquilan habitaciones prefieren a inquilinos fumadores antes que a quienes llegan con una mascota. Solo el 8% de los anuncios acepta animales, frente al 10% que admite fumadores en casa.

En Girona, el 36% de las habitaciones ofertadas permiten inquilinos con mascotas. Santa Cruz de Tenerife alcanza el 32%, mientras que en San Sebastián, Tarragona, Palma, Cádiz y Bilbao, la proporción oscila entre el 20% y el 27%. Málaga es el gran mercado con mayor apertura a los animales, con una tasa del 14%. Por debajo del 10%, la situación cambia: en Sevilla y Barcelona, solo el 9% de los anuncios admite animales. En Madrid, la cifra desciende hasta el 5% y en Valencia apenas roza el 3%, de acuerdo con la información de Idealista. Teruel y Segovia son los lugares más restrictivos, con solo el 2% de habitaciones aptas para mascotas. Lugo, Albacete, Zamora y Lleida comparten una tasa mínima del 3%.

Esto significa que, en ciudades como Girona o Santa Cruz de Tenerife, es mucho más sencillo encontrar alojamiento compatible con animales de compañía. En cambio, en puntos como Teruel o Valencia, la búsqueda para quienes tienen mascota se complica de forma considerable.

Qué provincias tienen mayor tolerancia a los fumadores

En Melilla, la posibilidad de que un fumador sea aceptado como inquilino es del 30%, el porcentaje más alto de toda España. Cáceres sigue con el 25%, y después aparecen Lleida (18%) y una serie de ciudades donde la tasa se sitúa en el 17%, como Lugo, Zamora y Granada.

En grandes ciudades, la permisividad también es variable: tanto en Barcelona como en Sevilla, el 14% de las habitaciones se ofrecen a fumadores. Palma (13%), Málaga (12%) y Alicante (10%) les siguen. En San Sebastián y Bilbao, la proporción desciende al 9% y 7%, respectivamente. Por el contrario, en Valencia únicamente el 3% de los anuncios acepta fumadores, convirtiéndose en la capital más restrictiva para este colectivo. Madrid y Las Palmas de Gran Canaria apenas llegan al 6%, según Idealista.

Comparación entre aceptación de mascotas y fumadores

En catorce capitales de provincia, la cantidad de habitaciones que permiten mascotas supera a las que aceptan fumadores. Entre ellas están Santa Cruz de Tenerife, Girona, San Sebastián, Bilbao, Tarragona, Palma, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria, Santander, Oviedo y Málaga. En Pamplona, Córdoba, Ciudad Real y Valencia, la tolerancia hacia ambas situaciones es igual. Sin embargo, en la mayoría de las capitales, la balanza se inclina en favor de los fumadores.

Melilla, Cáceres, Lleida, Lugo, Zamora y Teruel destacan como las ciudades donde la diferencia a favor de los fumadores es más evidente. Así, el mercado del alquiler de habitaciones en España muestra contrastes marcados según la ciudad y el tipo de restricción. La realidad es que, si bien existe una apertura limitada tanto para fumadores como para dueños de mascotas, la tendencia general se inclina a priorizar la aceptación de fumadores sobre la de animales en la convivencia compartida. Esto marca una pauta relevante para quienes buscan habitación y deben negociar las condiciones de su estancia.