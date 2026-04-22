La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

Varias turbinas eólicas se alzan contra un cielo nublado y un sol poniente, simbolizando la producción de energía renovable en un parque eólico. (Freepik)

La reciente escalada de los precios del gas en la Unión Europea, desencadenada tras el inicio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero de 2026, ha hecho evidente la ventaja económica de los países que han priorizado las energías limpias. A medida que los mercados internacionales reaccionaban al corte de suministros de GNL de Catar, la composición de la generación eléctrica ha marcado claras diferencias en la respuesta de los Estados miembros.

Entre los veintisiete países de la UE, aquellos con mayor peso de fuentes renovables y nucleares en su mezcla eléctrica anticipan ahorros en la factura 58% superiores respecto a los países que mantienen una presencia más elevada de combustibles fósiles, según el último informe del centro de estudios energéticos CREA.

Solo en el presente año, las cinco naciones con mayor proporción de energía limpia -Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia y Eslovaquia- economizarán hasta 8.500 millones de euros en sus facturas eléctricas en comparación con el grupo compuesto por Polonia, Italia, Grecia, Estonia y Países Bajos, que exhiben los mix eléctricos con mayor utilización de combustibles fósiles de la Unión.

El precio del gas ha aumentado 68% en el mercado TTF holandés en apenas 48 horas tras los ataques, alcanzando los 52,8 euros por megavatio-hora, su pico más alto en dos años. Esta subida responde tanto a la reducción del suministro europeo por la salida de GNL de Catar como al incremento de la demanda competitiva en Asia, lo que derivó en una caída del 11% en los envíos de gas natural licuado estadounidense a Europa y un aumento del 100% en las exportaciones de este producto desde Estados Unidos hacia el mercado asiático durante marzo.

Expertos del CREA han señalado que esta volatilidad está vinculada a la dependencia de los combustibles fósiles. Aun con las fluctuaciones recientes, el organismo comunitario sostiene que la protección frente a la sensibilidad de precios es actualmente mayor que en la crisis de 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Qué países ahorran más en su factura

Según el estudio, con los perfiles de consumo y generación de 2025, la UE podría ahorrar 5.800 millones de euros en 2026 solo gracias al despliegue acumulado de energías limpias, al haber desplazado parte del gas en la generación durante todo el año. Esta cifra podría superarse si el precio de la electricidad no dependiera tan directamente del precio del gas en muchos estados por el mecanismo marginalista vigente.

En 2025, cada subida de 1 euro por megavatio-hora en el precio del gas se ha traducido, en promedio, en un aumento de 0,37 euros por megavatio-hora en el precio de la electricidad, lo que significa una reducción del 8% en sensibilidad respecto a 2022.

Este descenso se asocia directamente al proceso de desacoplamiento respecto al gas y al crecimiento del 14% en el peso de renovables en la generación eléctrica en la UE, en comparación con 2022. Todos los estados miembros han reducido su sensibilidad al precio del gas con respecto a 2019, en paralelo a una media del 28% de incremento en la cuota de renovables sobre el total de producción.

Entre los países con mayor avance resalta Suecia, que apenas registra un aumento de 0,04 euros por megavatio-hora en el precio de la electricidad por cada euro que sube el gas. Aunque cuenta con una de las reservas de gas menores respecto a la media europea, el 99% de su electricidad procede ya de fuentes limpias.

Paneles solares en los tejados de las casas en el barrio acomodado de Rivas-Vaciamadrid, al sur de Madrid, España, 6 de junio de 2022. REUTERS/Susana Vera

Contraste entre países y retos estructurales en la transición

En el bloque ibérico, España y Portugal han experimentado un crecimiento del 21% en la aportación de energía limpia desde 2022, especialmente favorecido por un avance del 74% en la solar, que en 2025 representó cerca de una quinta parte de la electricidad generada, al mismo nivel que el gas. Esta evolución ha permitido que la sensibilidad ibérica al precio del gas se reduzca en 53% durante el período, situándose en 0,089 euros por megavatio-hora de incremento por cada euro que sube el gas, el tercer dato más bajo del entorno comunitario.

En el caso de Francia, el crecimiento del 8% en la generación limpia entre 2022 y 2025 contribuyó a reducir a la mitad su sensibilidad al gas. A ello aportan tanto la importancia de la energía nuclear —que fija el precio marginal en el país— como la hidráulica, encargada de dotar de flexibilidad a la red sin requerir del gas para equilibrar el sistema.

Países Bajos constituye una excepción en el avance generalizado. Aunque aumentó un 31% su potencia renovable instalada, su dependencia estructural del gas, que continúa como principal fuente eléctrica (22% del total), ha mantenido o incluso incrementado su exposición a los cambios en el mercado gasista. La integración en el mercado europeo y su papel como “price taker” refuerzan esta exposición, ya que las fluctuaciones de mercados vecinos como Alemania impactan rápidamente en el sistema neerlandés.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

El gas se mantiene como referencia en Europa

El caso de Polonia también se aparta de la tendencia mayoritaria. Aunque la cuota de energías limpias aumentó 48% anual desde 2022, el abandono paulatino del carbón se está ejecutando mediante sustitución por gas en lugar de fuentes renovables. Esta estrategia ha originado un crecimiento del 132% en la generación eléctrica a partir de gas en 2025 respecto a 2022, hasta alcanzar el 13% del mix, incrementando la sensibilidad al gas en 87%, lo que implica aumentos de 0,36 euros por megavatio-hora por cada euro que varía el gas.

La región centroeuropea enfrenta desafíos adicionales. Hungría logró un crecimiento del 13% en la generación limpia -con un crecimiento solar destacado-, pero la falta de capacidad de interconexión en la red obliga a mantener el gas para garantizar el suministro, produciendo un aumento del 22% en la sensibilidad a los precios.

En todos los casos, la persistencia del sistema marginalista que marca los precios eléctricos en Europa mantiene al gas como referencia, especialmente mientras renovables y nuclear continúan con bajos costes marginales y limitada capacidad de generación en horas punta.