España

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente, pero el PP promete pelea: “No confunda educado con moderado”

El ministro de Economía encara su primer interrogatorio en el Congreso en su nuevo puesto y reprocha al PP haber desaprovechado las sesiones, en lugar de “preguntar sobre el conjunto de preocupaciones de los españoles”

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con los vicepresidentes, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. (EFE/ Javier Lizon)
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con los vicepresidentes, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. (EFE/ Javier Lizon)

El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha encarado este miércoles su primer cara a cara con el PP en su nuevo puesto. Podría hablarse casi de debut como diputado, pues se trata de apenas su cuarto interrogatorio como ministro de Economía en sus dos años de estancia en Moncloa.

Y su primer examen como vicepresidente ha dado pistas de por qué se le ha visto tan poco. Lejos de contagiarse del tono bronco de la Cámara, de su nueva rival de los miércoles, Ester Muñoz; o de su predecesora María Jesús Montero (con 193 sesiones de control a sus espaldas), Cuerpo ha conseguido algo que parecía imposible: rebajar los decibelios de la bancada popular.

Muñoz ha comenzado preguntándole por su decisión de aceptar el ascenso en el Gobierno, pese a reconocer en una entrevista con Onda Cero que le “indignan” los casos de corrupción: “¿No le indigna la corrupción en su Gobierno?”, le ha preguntado. Cuerpo, lejos de entrar al trapo, ha comenzado su intervención leyendo la cartilla a los populares, achacándoles haber desaprovechado las sesiones de los miércoles en lugar de preguntar sobre “el conjunto de preocupación que tienen los españoles”.

“No están preocupados por la economía o vivienda”

“Lo que he visto en estos dos años es que no están preocupados por la economía o la vivienda. Han hecho dos preguntas al ministro de Economía (en realidad han sido tres) y menos del 3% han ido en materia de vivienda. No están preocupados por las empresas y autónomos porque rechazaron el decreto contra los aranceles y se abstuvieron en el decreto para paliar los efectos de la guerra, a pesar de que era el mismo [...] Es importante que tratemos el conjunto de las preocupaciones de los españoles”, ha sentenciado.

En su réplica, la portavoz parlamentaria del PP le ha agradecido el tono “sin insultos”, pero le ha advertido que “ser educado no es ser moderado”. “Usted esquiva las preguntas y pretende disociar. Está indignado con la corrupción de su Gobierno, pero eligió sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez”.

Después de las preguntas de Muñoz, ha sido el turno del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien le ha acusado de maquillar los datos económicos y le ha preguntado si “va a continuar la política económica de su predecesora”.

Ensalza la gestión del Gobierno y acusa al PP de “aislar” a Extremadura

“Llevo dos años al frente del Ministerio de Economía, aunque usted haya preguntado dos veces en materia económica”, ha contestado Cuerpo, quien ha defendido el modelo de gestión del Gobierno —que apuesta por el crecimiento equilibrado y la innovación— frente al del PP en Extremadura, donde los populares han firmado un pacto con Vox que “segrega a su propia población”.

En este punto le ha preguntado al diputado popular si el modelo de su partido es el que han firmado en Extremadura con Vox y que “reduce a Extremadura a estar cada vez más aislada, a no aprovechar el capital humano, a segregar entre su propia población, a no aprovechar el factor productivo que tiene, que es la energía renovable”.

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