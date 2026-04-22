El antibiótico más recetado para tratar la cistitis en mujeres podría ser en realidad “el menos eficaz”, revela una investigación española

Una mujer sostiene varios blísters con antibióticos (Freepik)

Entre el 50 y el 60 % de las mujeres sufrirá una infección de orina al menos una vez a lo largo de su vida, según la Asociación Española de Urología. Una infección del tracto urinario (ITU) especialmente frecuente en las mujeres es la cistitis, que se caracteriza por una necesidad intensa de orina, dolor o ardor en la micción o, incluso, fiebre leve.

El tratamiento principal para la cistitis son los antibióticos, aunque un reciente hallazgo podría reescribir lo que se conocía hasta ahora. Una investigación del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJgol) de Girona ha descubierto que la pauta antibiótica de referencia en las guías clínicas para tratar cistitis aguda no complicada en mujeres es “el menos eficaz” de entre los tratamientos antibióticos de primera elección habituales.

El estudio ya ha sido publicado en la revista The Lancet y apunta a la monodosis de fosfomicina trometamol como una opción antibiótico menos eficaz de lo que se pensaba. Los científicos llegaron a esta conclusión tras comparar en un ensayo clínico con medicamentos cuatro pautas antibióticas distintas que se indican para la cistitis. Las pautas incluyen la nitrofurantoína (100 miligramos cada 8 horas durante 5 días); el pivmecillinam (400 miligramos cada 8 horas durante 3 días); la fosfomicina trometamol en 2 dosis de 3 gramos cada una, y la fosfomicina trometamol en una sola dosis de 3 gramos.

El ensayo se llevó a cabo entre abril de 2022 y diciembre de 2024 y contó con la participación de 768 mujeres diagnosticadas de una infección urinaria atendidas en centros de atención primaria de Cataluña, Aragón, Baleares y Madrid, a quien se asignó de forma aleatoria una de las cuatro pautas antibióticas del estudio. El objetivo era evaluar la curación clínica al séptimo día de tratamiento, así como su seguridad y nivel de erradicación bacteriológica.

Un estudio que redefine el tratamiento de la cistitis

La nitrofurantoína alcanzó las mejores tasas de curación al séptimo día (74,4%), seguida del pivmecillinam y la fosfomicina en 2 dosis, que mostraron resultados “intermedios” (69,8_% y 67,4%, respectivamente). La fosfomicina de dosis única mostró la tasa de éxito más baja (58,9%) y fue el tratamiento que necesito con más frecuencia la prescripción de un antibiótico adicional.

Los efectos secundarios en todos los tratamientos fueron mayoritariamente leves y relacionados con el uso de antibióticos, como diarrea y dolor abdominal, y no se detectaron problemas de seguridad relevantes asociados a ninguno de los antibióticos.

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Un mejor uso de los antibióticos

Estos resultados “refuerzan la necesidad de reconsiderar las recomendaciones terapéuticas para tratar la cistitis aguda en mujeres, lo que permitirá mejorar los resultados clínicos y optimizar el uso de los antibióticos”, ha asegurado el investigador del IdiapJgol Carl Llor, coordinador del proyecto nacional Scout, en un comunicado.

La pauta de 5 días de nitrofurantoína se ha recomendado, junto a la monodosis de fosfomicina trometamol, como tratamiento de primera línea en España, pero su uso es poco frecuente y se prescribe en un porcentaje “muy bajo” de casos. Así, los resultados de este ensayo clínco demuestran que la pauta debería prescribirse “más a menudo”.

*Con información de Europa Press