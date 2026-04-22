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Si tomas anticonceptivos, nunca fumes: un médico explica las consecuencias

El uso de estos medicamentos junto al tabaco y la obesidad puede multiplicar hasta siete veces la probabilidad de problemas cardiacos graves como el tromboembolismo pulmonar en mujeres jóvenes

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Reencender cigarrillos es un comportamiento de alto riesgo disfrazado de ahorro económico o falso cuidado de la salud
Un cigarrillo a medio fumar (Canva)

La experiencia del médico Enrique Rodríguez Guerrero con casos graves en pacientes jóvenes le ha dejado una advertencia directa sobre los riesgos del tabaquismo y el uso de anticonceptivos orales. “Como médico, cuando peor lo he pasado ha sido con gente joven que ha padecido enfermedades de extrema gravedad”, ha reconocido Rodríguez Guerrero en su cuenta de TikTok antes de relatar el caso con el que pretende alertar a otras mujeres.

“Se trata de una mujer de unos treinta y cinco años de edad, en principio sin grandes antecedentes personales, salvo algo de obesidad y que tomaba anticonceptivos orales porque tenía ciclos menstruales irregulares que con las pastillas estaban bien controlados”, introduce el médico que detalla que era medio paquete al día, pero que en la época de exámenes, llegaba a fumarse un paquete al día.

La historia, continúa, “es que una tarde cualquiera estaba estudiando y de buenas a primeras empieza a sentir un fuerte ahogo, una sensación de falta de aire inminente y dolor en el pecho. Empezó a sentir palpitaciones y no se encontraba nada bien. Ella veía que lo que le estaba pasando no era una simple crisis de ansiedad. Llamó a su marido y justo antes de que este llegara a la habitación, la paciente se desplomó en el suelo perdiendo la conciencia”.

El tiempo de reacción fue clave. Una vez en el hospital, el facultativo que la atendío considero que se trataba de un “evento trombótico a nivel pulmonar”, por lo que pidió pruebas de imagen aparte de analíticas y le diagnosticó tromboembolismo pulmonar masivo. Esto es, explica, “émbolos en las arterias pulmonares que están obstruyendo el paso de la sangre”. Añade que “evidentemente, por eso sufrió el dolor, la falta de aire y esa pérdida de conciencia”.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

La mezcla multiplica por el riesgo cardiovascular

La paciente ingresó en cuidados intensivos, fue tratada con fibrinolítico y anticoagulante y fue dada de alta al cabo de una semana para seguimiento por cirugía vascular por este evento, aparte de la toma de anticoagulantes durante todo este tiempo. Le dejaron algunas secuelas pulmonares que tuvieron que ser vistas en neumología.

Tras este ejemplo, Rodríguez advierte a quienes se arriesgan a mezclar estos dos químicos: “Debes saber que con la toma de anticonceptivos, cuando estos tienen también estrógeno, el riesgo de tener eventos trombóticos puede llegar a aumentar de dos a tres veces. No obstante, indica que esto es totalmente tolerable porque el riesgo sigue siendo mínimo en comparación con la prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, advierte, “cuando le combinas tabaco, el riesgo cardiovascular puede llegar a aumentar hasta más de siete veces, sobre todo si eres, lo que , fumadora, aparte de si hay obesidad, hipertensión, antecedentes de trombos, etcétera".

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