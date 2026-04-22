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Loterías del Estado cuida de sus trabajadores: renueva su seguro de vida por si les cae un rayo, mueren envenenados o en accidente de caza

Cubrirá a unos 170 empleados en caso de fallecimiento o incapacidad permanente. Entre las causas, mordeduras de animales o caídas de un caballo. El capital asegurado es el equivalente a cuatro veces el salario pactado

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Una administración de Loterías de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid (Rafael Bastante - Europa Press)
Una administración de Loterías de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid (Rafael Bastante - Europa Press)

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) cuida de sus trabajadores. Aunque la empresa pública gestiona los juegos de azar que se comercializan en España, no quiere dejar al azar la salud de su plantilla. Por eso, acaba de renovar el seguro colectivo de vida que ofrece a sus empleados y que entró en vigor en enero de este año. La aseguradora será Mapfre, que cobrará 155.041 por cubrir durante dos años a 171 empleados. Loterías justifica esta renovación porque esta póliza responde a los pactos alcanzados con los sindicatos en abril de 2004 dentro del Plan de Fidelización para no perder potencial humano.

De los 171 empleados cubiertos, 59 tienen más de 60 años. Afortunadamente, la plantilla no ha sufrido pérdidas en los últimos seis ejercicios (2020-2025), ni incapacidades permanentes. Pero como más vale prevenir que curar, la empresa pública seguirá contando con esta póliza, que cubrirá a los trabajadores que proceden “de la antigua Sistemas Técnicos de Loterías y Apuestas del Estado (filial absorbida por SELAE en enero 2013). En caso de fallecimiento de un empleado, el beneficiario del seguro será el cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho; hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como aquellos menores de edad que se encuentren bajo la protección del asegurado en régimen de acogimiento preadoptivo; padres o ascendientes por partes iguales; hermanos por partes iguales; y finalmente herederos legales.

Los capitales asegurados ascienden en ambos casos (muerte o incapacidad permanente) a cuatro veces el salario pactado. El pliego de condiciones técnicas deja muy clara la relación de accidentes cubiertos que puedan causar muerte o incapacidad, entre los que se encuentran envenenamientos, asfixias, quemaduras o lesiones internas a consecuencia de gases o vapores, inmersión o sumersión o por ingestión de materias líquidas, sólidas, tóxicas o corrosivas; las consecuencias de la práctica de deportes como aficionado y de la caza; y las consecuencias de “rayo, incendio, explosión, electricidad o similares”.

El presidente de Loterías, Jesús Huerta
El presidente de Loterías, Jesús Huerta

El listado de causas es, obviamente, mucho más amplio. Entran en la póliza accidentes de tráfico, incluso en vehículos de tracción animal, caballerías y embarcaciones de recreo; también cualquier siniestro en un medio público de transporte, “sea por vía terrestre, férrea, fluvial, marítima o aérea, incluyendo en este último caso a toda clase de aeronaves y helicópteros, excepto aparatos deportivos”; las consecuencias de infecciones a causa de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos motivados por un accidente cubierto por la póliza, "incluida la mordedura o picadura de cualquier clase de animal“; las secuelas de una intervención quirúrgica; insolaciones, congestiones, congelaciones u otras inclemencias del tiempo; y hernias, esfuerzos o distensiones musculares, lumbalgias con o sin irradiación ciática. Las pólizas tienen cobertura mundial, no solo en España.

Exclusiones: guerras y suicidios

Todo seguro, no obstante, tiene sus exclusiones. Los trabajadores que mueran o queden incapacitados como consecuencia de una radiación nuclear o contaminación radiactiva, química o biológica; y “durante una guerra civil o internacional, declarada o no, conflictos armados u operaciones de carácter similar” no tendrán derecho a la indemnización. Tampoco el suicidio o cualquier lesión autoinfligida. Loterías y Apuestas del Estado obtuvo un beneficio neto de 2.437 millones de euros a cierre del último ejercicio oficial, 2024, lo que supuso un incremento del 11,3% respecto a los 2.188,7 millones cosechados un año antes. En la misma línea, SELAE creció un 4,4% en facturación, hasta 10.396 millones.

El pasado 13 de marzo, Loterías y Apuestas del Estado también contrató un seguro colectivo de salud para su plantilla con ASISA, que percibe 490.000 euros por un año. Este seguro garantizará a los trabajadores (y sus familiares) el reembolso total o parcial de los gastos médicos abonados por estos como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, y proporcionará de forma alternativa los servicios de un extenso Cuadro Médico.

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