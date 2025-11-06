Ni ‘Downton Abbey’ ni ‘Los Bridgerton’, el drama de época que adapta los libros de un Premio Nobel y promete ser uno de los estrenos de la temporada

Joshua Orpin y Millie Gibson en 'Los Forsyte'. (ITV)

Los dramas de época británicos llevan años situados como una de las opciones favoritas de los fans de series históricas con una buena dosis de dramas y romance. Downton Abbey, Los Bridgerton, The Crown, Victoria, Norte y Sur... cada una a su estilo y en diferentes formatos, estas producciones han entretenido a millones de personas en todo el mundo y han configurado una nueva forma de, a través de la ficción, poder viajar en el tiempo y emocionarse junto a los personajes.

Esta semana, se estrenará una nueva serie que podría añadirse muy pronto a esta lista. Se trata de Los Forsyte, una producción que adapta las novelas escritas por John Galsworthy, Premio Nobel de Literatura en 1932, y que cuenta la historia de una familia londinense a finales del siglo XIX. Los Forsyte son una adinerada familia aparentemente unida, pero, en realidad, los celos y las envidias los corroen. La competencia entre los hermanos se transmite generación tras generación en una pugna interminable por el control de la empresa familiar.

Cartel de 'Los Forsyte'. (Movistar Plus+)

Escenarios reales y un equipo experimentado

La serie, dividida en seis episodios, podría recordar a otras producciones como Succesion, Yellowstone o Bloodline, donde las tensiones familiares son los que marcan el ritmo de la historia y desatan los acontecimientos a base de alianzas, subterfugios y traiciones. Además, cuenta con el atractivo de haberse rodado en algunas localizaciones de Inglaterra y Cardiff idóneas para transmitir el espíritu de la época, como el pabellón de caza Bowood House & Gardens (creado en 1725), el centro victoriano de la ciudad de Bristol o el edificio Glamorgan de Cardiff. También Venecia, ciudad donde se mostrará parte del pasado de algunos personajes desde su primer episodio.

A cargo del guion de Los Forsyte queda una experta en dramas de época. Al fin y al cabo, Debbie Horsfield es la responsable de los textos de otros éxitos en el género como Poldark. De hecho, también la productora, Mamoth Screen, fue la que estuvo detrás de la famosa serie protagonizada por Ross Poldark. En el reparto, por otro lado, destacan nombres como Jack Davenport (Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto), Danny Griffin (True Blood), Stephen Moyer, Dexter Seaton, Francesca Annis o Joshua Orpin. Mención especial para Susan Hampshire, actriz que tendrá un papel pequeño en la producción, pero que goza del mérito de haber figurado ya en otra versión de las novelas de La saga de los Forsyte hace casi 60 años.

Downton Abbey tráiler

Pese a que el estreno de la serie a nivel mundial está programado para este 10 noviembre (en España podrá verse completa desde ese mismo día en Movistar Plus+), los productores han demostrado hasta qué punto confían en el nuevo proyecto renovándolo ya para una segunda temporada. Parte de esa confianza se basa en la buena acogida que han tenido las novelas de La saga de los Forsyte anteriormente, con dos adaptaciones anteriores con una buena acogida. En este caso, los medios británicos ya han destacado el carácter eminentemente entretenido de la nueva serie, añadiéndolo a esa lista de “cursis dramas de época” (en palabras de una crítica del Telegraph) que, en los últimos años, tantas y tantas personas agradecen.