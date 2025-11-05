La madre del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es la directora que consiguió poner de moda el cine de India en todo el mundo

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani es hijo de la cineasta Mira Nair.

Zohran Mamdani ha alcanzado la alcaldía de Nueva York tras imponerse en las elecciones municipales de 2025.

Mamdani, de nacionalidad estadounidense y origen ugandés, ha sido miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021. El político logró la nominación demócrata tras vencer en las primarias del partido y finalmente, ha resultado ganador en los comicios, consolidándose como el alcalde electo de Nueva York.

El político nació en Kampala el 18 de octubre de 1991 y es el único hijo de la cineasta Mira Nair y del académico de estudios ‘poscoloniales’ Mahmood Mandani.

Quién es Mira Nair

Mira Nair es una de las directoras que consiguieron internacionalizar el cine de su país de origen, India, y darlo a conocer fuera de sus fronteras. Era mujer, no lo tenía fácil en los años ochenta cuando comenzó y, además apostó por un tipo de cine independiente alejado de los estándares de Bollywood.

Nair debutó en el largometraje con Salaam Bombay! (1988), una obra que fue nominada al Oscar, al BAFTA y al Globo de Oro a la mejor película internacional y que se convirtió en un auténtico acontecimiento. En ella se contaba la vida de un niño en las calles de Bombay que tenía que sobrevivir como podía entre toda clase de dificultades y pobreza.

La directora Mira Nair en el rodaje de 'La reina de Katwe' con David Oyelowo y Lupita Nyong'o.

Posteriormente, dirigió Mississippi Masala (1991), por la que fue candidata al Independent Spirit Award a la mejor película. Sería su primera película estadounidense, protagonizada por Denzel Wahington y Sarita Choudhury y que giraba en torno a un matrimonio hindú que se exiliaba de Uganda por la dictadura.

Sus últimas aproximaciones dentro del ámbito del cine indio fueron Kamasutra, una historia de amor (1996) y La boda del monzón (2001), que se convertiría en su mayor éxito, y con la que además ganó el León de Oro del Festival de Venecia.

A partir de ese momento, se centraría en su etapa en el ámbito americano y anglosajón, con películas como La feria de las vanidades (Vanity Fair) o La reina de Katwe.

A la directora siempre le ha interesado explorar las tradiciones y los choques culturales, poniendo siempre un mayor interés en la situación de las mujeres dentro de la sociedad.

Una mujer comprometida

Como curiosidad, en 2007, Nair rechazó dirigir Harry Potter y la Orden del Fénix para centrarse en El buen nombre, adaptación de la novela de Jhumpa Lahiri, con guion de Sooni Taraporevala.

Desde 2005, Nair impulsa el Maisha Film Lab en Kampala, Uganda, un laboratorio anual para cineastas que ha formado a jóvenes directores de África Oriental bajo el lema “Si no contamos nuestras historias, nadie más lo hará”.

Zohran Mamdani respondió a Trump tras el anuncio sobre recortes federales a Nueva York: "No me dejaré intimidar"

En 2018, Maisha colaboraba en la construcción de una escuela junto al arquitecto Raul Pantaleo y su estudio Tamassociati. En 1998, Nair destinó los beneficios de Salaam Bombay! a crear la Salaam Baalak Trust, que trabaja con niños de la calle en la India.

En el terreno político, en julio de 2013, Nair rechazó una invitación como “invitada de honor” al Festival Internacional de Cine de Haifa en protesta por las políticas de Israel hacia Palestina.

A través de Twitter, expresó: “Iré a Israel cuando caigan los muros. Iré a Israel cuando termine la ocupación... Iré a Israel cuando el Estado no privilegie una religión sobre otra. Iré a Israel cuando termine el Apartheid. Apoyo a Palestina en el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) y al movimiento BDS en general”.