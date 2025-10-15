Miles de manifestantes salen a las calles en la huelga general por Palestina en España: paros, disturbios y movilizaciones estudiantiles

Varias personas encapuchadas hacen barricadas y queman contenedores, durante en una marcha unitaria de entidades propalestinas (David Zorrakino / Europa Press)

Al menos un millar de comités de empresa, secciones sindicales y grupos de delegados de toda España han secundado este miércoles los paros parciales convocados por los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en solidaridad con el pueblo palestino y en protesta por los ataques israelíes en Gaza durante los dos últimos años. Las interrupciones laborales se han desarrollado en tres franjas horarias —de 2.00 a 4.00, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00— y han coincidido con una huelga general impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que no difundirá sus datos de seguimiento hasta este jueves.

Las centrales sindicales han señalado que el objetivo de esta jornada de movilizaciones es denunciar la política de “genocidio” del Gobierno israelí y reclamar el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales entre España e Israel. “Pedimos que se rompan definitivamente las relaciones con el Estado de Israel, que sean nulas y que se reduzca la inversión en armas”, ha afirmado Miguel Fadrique, secretario general de la CGT.

Incidencias en Barcelona y cortes de tráfico en Cataluña

Barcelona ha sido uno de los principales focos de la jornada. Desde primera hora de la mañana, centenares de manifestantes con banderas de la CGT han bloqueado varios accesos a la ciudad, generando importantes retenciones. La Ronda Litoral ha sido cortada a la altura de la Zona Franca y Mercabarna, mientras que la autovía A-2 ha sufrido interrupciones entre Sant Vicenç dels Horts y Castellbisbal, lo que ha obligado a desviar el tráfico por la B-23 y ha provocado colas de hasta 15 kilómetros en la entrada a la capital catalana.

Varias personas sostienen pancartas, banderas de Palestina y kufiyas, durante en una marcha unitaria de entidades propalestinas (David Zorrakino / Europa Press)

También se han registrado cortes en otras vías principales, como la C-17 en Gurb y Manresa, la C-25 en Manresa, la C-31 en Vilanova i la Geltrú, la autopista AP-7 en Llinars del Vallès y la N-II en Mataró. Aunque las carreteras se han reabierto poco después, el tráfico ha tardado en normalizarse debido al volumen habitual de vehículos.

A las 9.40, los piquetes de Zona Franca y Mercabarna han confluido en la Ronda Litoral, avanzando hacia el centro de la ciudad bajo una pancarta en la que se leía “No hi ha pau sense justícia! Visca Palestina lliure” (“¡No hay paz sin justicia! ¡Viva Palestina libre!”). La marcha ha enlazado con la manifestación convocada por estudiantes y profesores en la plaza Universitat, que ha reunido a unas 7.500 personas, según la Guardia Urbana.

La concentración ha derivado hacia la estación de Sants, donde los Mossos d’Esquadra han blindado los accesos para impedir la entrada de los manifestantes. Se han vivido momentos de tensión cuando algunos activistas han intentado forzar el paso, aunque la situación no ha ido a más. En Girona, en cambio, unos 200 activistas han conseguido ocupar las vías del tren durante una hora, obligando a interrumpir el servicio de cercanías y regionales.

Según información de Europa Press, la concentración se ha saldado con 15 detenidos por desorden público. Los Mossos han informado, a través de un comunicado, de que se han producido daños en diversos establecimientos por el lanzamiento de piedras u otros objetos contundentes; y de que se han quemado varios contenedores.

Al llegar al consulado de Israel en Barcelona, un grupo de manifestantes ha intentado arrancar las vallas de protección y ha lanzado piedras a los agentes. Alrededor de las 20 horas, los organizadores han desconvocado la concentración, pero algunos grupos han permanecido y hecho lanzamientos contra el cordón policial. Los Mossos informan que se ha hecho uso “de manera puntual” de gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Según datos de la Guàrdia Urbana, la manifestación unitaria para “poner fin al genocidio, al colonialismo, la ocupación y el apartheid en Palestina ha reunido desde las 15.000 personas; aunque según la organización han sido unas 50.000.

Euskadi y Madrid muestran un amplio respaldo a las movilizaciones

Las tres capitales vascas también han registrado movilizaciones masivas con gritos de “Israel genocida” y a favor de una “Euskal Herria antisionista”. En Bilbao, la Ertzaintza ha impedido un intento de acordonar un establecimiento de Starbucks y una concentración frente al hotel israelí NYX. Según el Departamento de Educación del Gobierno vasco, más del 40% del profesorado de los centros públicos ha secundado la huelga, cifra que el sindicato LAB eleva al 60%.

Varias personas encapuchadas hacen barricadas y queman contenedores, durante en una marcha unitaria de entidades propalestinas (David Zorrakino / Europa Press)

En el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, desconocidos han cruzado contenedores y quemado uno de ellos, mientras que en el sector sanitario el seguimiento del paro entre las 12.00 y las 14.00 horas ha alcanzado el 5,3%, de acuerdo con Osakidetza. Metro Bilbao ha informado de que ha podido ofrecer el 70% del servicio habitual.

En Madrid, la jornada ha estado marcada por las concentraciones sindicales y estudiantiles. La protesta matutina, bajo el lema “Pararlo todo para parar el genocidio”, ha terminado en la Puerta del Sol, mientras que por la tarde se ha convocado una nueva marcha desde la estación de Atocha. Durante la segunda franja de paros parciales, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han encabezado una concentración frente al hospital Niño Jesús, en la que también ha participado el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Según datos de la Delegación del Gobierno, la concentración ha reunido a unas 11.000 personas en el recorrido de Atocha a Callao.

“Si se ha paralizado la matanza tiene que ver con que se estaba empezando a aislar al Estado de Israel”, ha señalado Sordo, quien ha pedido no ceder en la presión internacional. Álvarez, por su parte, ha denunciado que los palestinos “llevan años viviendo como ratas, teniendo que meterse en agujeros para librarse de las bombas del genocida Netanyahu”.

Amplia respuesta social y seguimiento en medios públicos

La protesta se ha extendido a numerosas ciudades como Valencia, Sevilla, Zaragoza, A Coruña o Murcia. En Andalucía, el seguimiento ha tenido especial visibilidad en la radiotelevisión pública. Canal Sur Televisión ha interrumpido su emisión a las 10.00 horas, tras finalizar el programa Despierta Andalucía, debido al paro de sus trabajadores, según ha explicado la RTVA en un comunicado.

CC OO y UGT habían registrado la convocatoria de paros parciales el pasado 29 de septiembre, tras conocerse un informe de Naciones Unidas que acusaba a Israel de genocidio. Días después, el 3 de octubre, CGT formalizó ante el Ministerio de Trabajo su propia convocatoria de huelga general para este 15 de octubre.

CCOO ha destacado las "grandísimas" movilizaciones que se han realizado este miércoles con motivo de la huelga general por Palestina en la Comunidad de Madrid, sin dar datos porque los paros eran "muy variados", y ha replicado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que los trabajadores "están al lado de la humanidad". (Europa Press)

Las manifestaciones de la tarde se desarrollan de forma escalonada en todo el país. En Madrid, la marcha parte desde Atocha; en Barcelona, desde la plaza de Toros; en Valencia, desde el Roig Arena, donde el sindicato CGT prevé un boicot al partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Convocatorias similares tienen lugar en Sevilla, Palma, Gijón, A Coruña y otras capitales de provincia, con el lema común de apoyo al pueblo palestino y la exigencia de una paz “con justicia y dignidad”.