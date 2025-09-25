Un alcalde madrileño del PP ficha como asesora a la pareja de otro alcalde amigo también del PP: cobrará 40.089 euros

A la izquierda, Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles. En el centro, David Conde, el alcalde de Valdemoro

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid lo publicó este miércoles: “Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdemoro, en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de agosto de 2025, se nombra a Concepción M-C. U. como personal eventual, al puesto de asesora segunda tenencia de Alcaldía, en régimen de dedicación exclusiva“. Y lo firma el regidor de esta localidad madrileña, el popular David Conde.

Hasta aquí, todo normal. Un nombramiento más en un Consistorio. Como muchos de los que hay en la política local. La particularidad es que esta nueva asesora del Ayuntamiento de Valdemoro es la pareja del alcalde Manuel Baustisa, también del PP, que tiene el bastón de mano de una localidad vecina, Móstoles. Su retribución será de 40.089 euros brutos anuales.

El PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro (83.500 habitantes) cuestiona la la transparencia del proceso y acusa al PP de utilizar los cargos públicos para premiar fidelidades políticas y familiares. “Es una vergüenza que David Conde, que ha conseguido cero euros en Fondos Europeos por no tener personal, riegue con dinero público a la mujer de otro alcalde del PP, con el único propósito de que le saquen fotos y más fotos, como si no hubiera ya un equipo de profesionales en el área de comunicación y como si no hubiera más asuntos que atender en Valdemoro que su persona, en una deriva que cada vez recuerda más al NO-DO”, señala Vicente López Roncero, portavoz socialista.

Sede del Ayuntamiento de Valdemoro

En Valdemoro gobierna una coalición de PP y Vox. Esta nueva asesora trabajará para el segundo teniente de alcaldía, que es Juan Carlos Vicente, de Vox. “Habría que preguntar a Vox por qué, aunque siempre ha dicho que no cree en el personal de confianza, ahora cambia de opinión en lugar de apostar por personas con un perfil profesional que pueda ser necesario para las múltiples necesidades del consistorio, pudiendo contribuir realmente para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y con ello de Valdemoro”, concluye López Roncero. El apartado de transparencia del Consistorio no refleja las funciones que realiza este puesto ni el currículo de la nueva asesora.

“Comportamiento machista”

El Gobierno municipal, por su parte, señala que “el PSOE de Valdemoro evidencia un comportamiento asquerosamente machista, alejándose de los postulados feministas que dice defender. Se refieren a una asesora municipal con el apellido ‘mujer de’, en vez de reconocer que se trata de un nombramiento que cumple con todos los procedimientos legales prefijados, así como con los requisitos de formación y trayectoria profesional necesarios para el desarrollo de sus funciones. Entre ellos, destacan el grado de asistencia a la dirección o responsabilidades en el ámbito de la administración en empresas privadas".

El Gobierno local cree que los socialistas “padecen de olvidos selectivos. En el Pleno municipal fue el PSOE quién aprobó con sus votos el número de personal eventual y sus retribuciones. No sabemos si es un lapsus o un cambio de opinión al estilo sanchista. Somos una de las ciudades de la Comunidad de Madrid con menos cargos de confianza en relación al número de habitantes. Y, por cierto, aquí todos están al servicio del ciudadano, no como los 1.300 asesores Pedro Sánchez, que están solo al servicio de su líder. Esta es la seña de identidad del socialismo: hipocresía, crítica vacía y nulo interés por los vecinos de Valdemoro”.