Sorpresa en el Festival de Cine de Venecia: ‘Father Mother Sister Brother’ gana el León de Oro en un evento donde ‘La voz de Hind’ batió un nuevo récord

La 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia concluye con sorpresas en el palmarés, ovaciones históricas y nuevos referentes del cine global

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

La 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia cerró con un palmarés diverso y vibrante que confirmó tanto a cineastas consagrados como a nuevas voces del cine mundial. La gran sorpresa llegó con el León de Oro a la mejor película, que recayó en Father Mother Sister Brother, el nuevo largometraje del estadounidense Jim Jarmusch.

La cinta, definida por la crítica como una obra serena y punzante, está estructurada en tres episodios autónomos que giran alrededor de un mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia tras años de distancia.

Tres episodios, tres formas de regresar

En el primer episodio, “Father”, Adam Driver y Mayim Bialik interpretan a dos hermanos que viajan en coche a Nueva Jersey para visitar a su padre (Tom Waits), un hombre distante y excéntrico.

El segundo segmento, “Mother”, sitúa la acción en Dublín, donde Cate Blanchett y Vicky Krieps encarnan a dos hijas que se reúnen con su madre (Charlotte Rampling), una escritora de éxito que mantiene con ellas una relación ritualizada y fría.

Finalmente, el tercero, “Sister Brother”, ambientado en París, sigue a dos hermanos gemelos (Indya Moore y Luka Sabbat) que regresan al apartamento de sus padres fallecidos en un accidente, enfrentándose al vacío de la pérdida.

El resultado es un tríptico conmovedor sobre los vínculos familiares, lleno de silencios elocuentes, ironía y momentos de intimidad cotidiana que caracteriza a Jarmusch.

La otra gran sorpresa: el no a ‘La voz de Hind’

Si bien el León de Oro fue para Jarmusch, la otra gran protagonista de la Mostra fue La voz de Hind, de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. La película reconstruye los últimos momentos de Hind Rajab, la niña palestina de seis años asesinada por el ejército israelí en Gaza el 29 de enero de 2024, mientras pedía auxilio por teléfono a los voluntarios de la Media Luna Roja.

Desde su estreno en la Mostra, el 3 de septiembre, la película se convirtió en la favorita y batió un récord histórico, recibiendo la ovación más larga jamás registrada en un festival de cine, con más de 23 minutos de aplausos ininterrumpidos.

El jurado, presidido por el director Alexander Payne, la eligió como ganadora del Gran Premio del Jurado, imponiéndose a títulos tan esperados como Frankenstein de Guillermo del Toro, La Grazia de Paolo Sorrentino o No Other Choice de Park Chan-wook.

Otros premios destacados

El cine latinoamericano también brilló en el evneto. Dos camioneros, de David Pablos, se llevó el premio principal de la sección Orizzonti, consolidando al realizador mexicano tras el éxito de El baile de los 41.

Por su parte, Calle Málaga, de la directora hispano-marroquí Maryam Touzani, obtuvo el Premio del Público en la nueva sección Spotlight. El filme, que representará a Marruecos en los próximos Premios Oscar y cuenta con la participación de Carmen Maura y Marta Etura, fue aclamado por su retrato íntimo de las tensiones entre una madre y su hija en la ciudad de Tánger.

La actriz china Xin Zhilei recibió la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina por The Sun Rises On Us All, un reconocimiento que refuerza el prestigio internacional de una intérprete en plena proyección.

