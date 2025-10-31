Los mejores estrenos en cines de la semana: de ‘Los tigres’ al reestreno de ‘Regreso al futuro’

Tráiler 'Los Tigres'

Último fin de semana de octubre, Halloween y días de fiesta de por medio. Qué mejor plan que pasar por los cines para descubrir los nuevos grandes estrenos de la semana, que por supuesto tienen su toque de terror, aunque no únicamente. Además de los planes para esta terrorífica celebración, que incluyen conciertos en el subsuelo o proyecciones de clásicos del género, nuevos títulos llegan a la cartelera a mucho más que asustar.

Una de las películas más esperadas del cine español, dos pequeñas joyas independientes o el reestreno de todo un clásico como Regreso al futuro son algunos de los protagonistas de esta semana, en la que conviven todo tipo de géneros más allá del terror, desde la comedia romántica a la aventura submarina.

‘Los tigres’

Tráiler 'Los Tigres'

Alberto Rodríguez ha estado detrás de algunas de las películas más importantes del cine español contemporáneo, con Celda 211, La isla mínima o Modelo 77 como mejores ejemplos. Con Los tigres, el director sevillano se vuelve a juntar con Antonio de la Torre y también con Bárbara Lennie, protagonistas de esta aventura submarina. Cuando en una exploración submarina dan con un alijo de cocaína, se presenta ante ellos una oportunidad que puede cambiar su vida, pero que a la vez comenzará a separarlos.

‘A pesar de ti’

Imagen de 'A pesar de ti'

Mason Thames se ha convertido en uno de los grandes nombres de este 2025, gracias por supuesto a su aparición en el remake en acción real de Cómo entrenar a tu dragón o la secuela de Black Phone. Hace solo una semana de esta última cuando ahora regresa a cartelera con una película que no podría ser más diferente. Dejando a un lado el terror, el actor se convierte en el único consuelo para la joven Clara (Mckenna Grace), una chica que acaba de perder a su padre y a su tía en el mismo accidente y que se ve incapaz de lidiar con la situación con su madre. Basada en el éxito de Colleen Hoover, quien ya triunfó en cines con otra obra suya como Romper el círculo.

‘Together’

Together, la nueva película de Alison Brie y Dave Franco, presenta un adelanto.

No sería un fin de semana de Halloween si no hubiese al menos un estreno de terror. Pero este además mezcla terror con romance, pues es la historia de una pareja (Alison Brie y James Franco) que se muda al campo para intentar resolver sus problemas. Sin embargo, cuando llegan allí visitan una cueva de la que no salen siendo los mismos, sino con una serie de problemas que pronto se empiezan a manifestar en ellos físicamente. Estar juntos ha sido hasta ese momento su única salvación, pero ahora parece que se ha convertido en una maldición

‘The Mastermind’

Imagen de 'The mastermind'

Otro nombre propio a tener en cuenta este fin de semana es el de Kelly Reichardt, una de las mejores mujeres cineastas de nuestro tiempo y que sigue regalando grandes películas con su toque particular. The Mastermind es la última de ellas, en la que deconstruye el género de películas de atracos para darle su propio estilo, con el actor Josh O’Connor (Rivales) a la cabeza como un carpintero que decide convertirse en un ladrón de arte, sin saber la de quebraderos de cabeza que le esperan a la vuelta de la esquina.

‘Regreso al futuro’

Michael J. Fox en 'Regreso al futuro'. (Universal Pictures)

Por último, pero no menos importante, tenemos un reestreno. Pero no uno cualquiera, sino el de una de las películas más especiales, de esas que hacen que muchos se enamoren del cine y que vuelvan a ella más tarde. Así sucede con Regreso al futuro, que cumple 40 años y celebra su aniversario con un reestreno muy especial, no solo por la visita del mismísimo Doc Brown a España. Su historia es de sobra conocida, la del joven Marty McFly viajando al pasado en un DeLorean y teniendo que conseguir que sus padres se conozcan y se enamoren, con un sinfín de problemas entre medias. De esas películas que merece la pena ver en pantalla grande.