España Cultura

Los mejores estrenos en cines de la semana: de ‘Los tigres’ al reestreno de ‘Regreso al futuro’

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie encabezan los títulos destacados que llegan a cartelera

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tráiler 'Los Tigres'

Último fin de semana de octubre, Halloween y días de fiesta de por medio. Qué mejor plan que pasar por los cines para descubrir los nuevos grandes estrenos de la semana, que por supuesto tienen su toque de terror, aunque no únicamente. Además de los planes para esta terrorífica celebración, que incluyen conciertos en el subsuelo o proyecciones de clásicos del género, nuevos títulos llegan a la cartelera a mucho más que asustar.

Una de las películas más esperadas del cine español, dos pequeñas joyas independientes o el reestreno de todo un clásico como Regreso al futuro son algunos de los protagonistas de esta semana, en la que conviven todo tipo de géneros más allá del terror, desde la comedia romántica a la aventura submarina.

‘Los tigres’

Tráiler 'Los Tigres'

Alberto Rodríguez ha estado detrás de algunas de las películas más importantes del cine español contemporáneo, con Celda 211, La isla mínima o Modelo 77 como mejores ejemplos. Con Los tigres, el director sevillano se vuelve a juntar con Antonio de la Torre y también con Bárbara Lennie, protagonistas de esta aventura submarina. Cuando en una exploración submarina dan con un alijo de cocaína, se presenta ante ellos una oportunidad que puede cambiar su vida, pero que a la vez comenzará a separarlos.

‘A pesar de ti’

Imagen de 'A pesar de
Imagen de 'A pesar de ti'

Mason Thames se ha convertido en uno de los grandes nombres de este 2025, gracias por supuesto a su aparición en el remake en acción real de Cómo entrenar a tu dragón o la secuela de Black Phone. Hace solo una semana de esta última cuando ahora regresa a cartelera con una película que no podría ser más diferente. Dejando a un lado el terror, el actor se convierte en el único consuelo para la joven Clara (Mckenna Grace), una chica que acaba de perder a su padre y a su tía en el mismo accidente y que se ve incapaz de lidiar con la situación con su madre. Basada en el éxito de Colleen Hoover, quien ya triunfó en cines con otra obra suya como Romper el círculo.

‘Together’

Together, la nueva película de Alison Brie y Dave Franco, presenta un adelanto.

No sería un fin de semana de Halloween si no hubiese al menos un estreno de terror. Pero este además mezcla terror con romance, pues es la historia de una pareja (Alison Brie y James Franco) que se muda al campo para intentar resolver sus problemas. Sin embargo, cuando llegan allí visitan una cueva de la que no salen siendo los mismos, sino con una serie de problemas que pronto se empiezan a manifestar en ellos físicamente. Estar juntos ha sido hasta ese momento su única salvación, pero ahora parece que se ha convertido en una maldición

‘The Mastermind’

Imagen de 'The mastermind'
Imagen de 'The mastermind'

Otro nombre propio a tener en cuenta este fin de semana es el de Kelly Reichardt, una de las mejores mujeres cineastas de nuestro tiempo y que sigue regalando grandes películas con su toque particular. The Mastermind es la última de ellas, en la que deconstruye el género de películas de atracos para darle su propio estilo, con el actor Josh O’Connor (Rivales) a la cabeza como un carpintero que decide convertirse en un ladrón de arte, sin saber la de quebraderos de cabeza que le esperan a la vuelta de la esquina.

‘Regreso al futuro’

Michael J. Fox en 'Regreso
Michael J. Fox en 'Regreso al futuro'. (Universal Pictures)

Por último, pero no menos importante, tenemos un reestreno. Pero no uno cualquiera, sino el de una de las películas más especiales, de esas que hacen que muchos se enamoren del cine y que vuelvan a ella más tarde. Así sucede con Regreso al futuro, que cumple 40 años y celebra su aniversario con un reestreno muy especial, no solo por la visita del mismísimo Doc Brown a España. Su historia es de sobra conocida, la del joven Marty McFly viajando al pasado en un DeLorean y teniendo que conseguir que sus padres se conozcan y se enamoren, con un sinfín de problemas entre medias. De esas películas que merece la pena ver en pantalla grande.

Temas Relacionados

Regreso al futuroCine españolCineCine EspañaEstrenos de cineEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una manifestación zombi en Alcalá de Henares protesta este Halloween “por una cultura sin sepultura”: “Estamos sufriendo un atropello en el sector”

Una marcha de personas disfrazadas de muertos vivientes se dirigirá este viernes al Ayuntamiento para denunciar la cancelación de múltiples eventos de música, pintura y literatura por razones políticas

Una manifestación zombi en Alcalá

Los 10 libros recomendados para leer en noviembre: de lo nuevo de Siri Hustvedt a la biografía de Margaret Atwood

Recopilamos una selección de novedades que llegarán a las librerías en las próximas semanas

Los 10 libros recomendados para

Si te gustó ‘Los Bridgerton’ o ‘La reina Carlota’, esta miniserie es una de las mejores adaptaciones de una obra maestra de la literatura: “Es irresistible”

Producida por la BBC, esta ficción de seis episodios tuvo una gran recepción tras su estreno en 2016

Si te gustó ‘Los Bridgerton’

Johnny Depp dona 56.000 euros a un centro musical de Valencia que fue arrasado por la DANA

El actor conocido por ‘Piratas del Caribe’ ha llegado hasta Massanassa para ayudar con la reconstrucción de un centro

Johnny Depp dona 56.000 euros

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

La publicación de ‘L’Empire’, trabajo de investigación de tres periodistas franceses, ha encendido el debate público sobre la relación de las estrellas musicales y sus discográficas con el mundo criminal

Asesinatos, extorsión y crimen organizado:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escarnio público en el

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

Tras 17 años de litigios, la Justicia decide reducir la indemnización a un chico que tuvo un accidente de tráfico y que quedó con un grado alto de invalidez

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

ECONOMÍA

Comprar una vivienda de 80

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”