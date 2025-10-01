España Cultura

Ni ‘Misión Imposible’ ni ‘Fast and Furious’: la icónica saga de acción que llega entera a Amazon Prime

La plataforma ha anunciado la incorporación de esta franquicia, y producirá su nueva entrega

David Pardillos

El "Tema de James Bond" es el principal tema musical de las películas de James Bond y ha aparecido en todas las películas Bond de Eon Productions desde Dr. No, estrenada en 1962. (N.K. Studio)

Ni Misión Imposible, Ni Fast and Furious ni ninguna otra saga de acción están a su altura en cuanto a longevidad se refiere. Es la franquicia con más entregas en toda la historia del cine, que ya es mucho decir, y ahora hasta la última de ellas aterrizan en la misma plataforma: Amazon Prime Video. Así es, estamos hablando de James Bond: 007, la icónica serie de películas en torno al espía más famoso de la historia, y que se encuentra ahora mismo en plena etapa de transición mientras busca un nuevo actor que pueda darle vida.

El nuevo mes de octubre ha traído consigo grandes noticias, y la primera (y casi más importante) de ellas pasa por la inmediata incorporación de toda la colección de James Bond, que pasa así a integrar el ya de por sí extenso catálogo de Amazon. Todo ello como parte de la adquisición de la plataforma de los derechos de la saga, vendidos hace unos meses por la familia Broccoli, históricos poseedores de la misma. “Con una carrera en 007 que abarca casi 60 increíbles años, me retiro de la producción de las películas de James Bond para centrarme en el arte y en mis proyectos benéficos", confirmaba Michael G. Wilson, coposeedor de los derechos y hermanastro de Barbara Broccoli.

”Mi vida ha estado dedicada a preservar y continuar el extraordinario legado que nuestro padre nos ha transmitido a Michael y a mí. Con la conclusión de Sin tiempo a morir y la jubilación de Michael, siento que ha llegado el momento de dedicarme a otros proyectos“, secundaba Barbara Broccoli, icónica productora de la saga quien poseía la decisión final hasta la última entrega de la saga. Ahora esta vive una nueva etapa bajo el dominio de Amazon, y ello pasa porque todas sus entregas, desde el Dr. No y Goldfinger hasta Spectre y Sin tiempo para morir, se encuentren en la misma casa.

La nueva cinta de '007'
La nueva cinta de '007' ya cuenta con director y productor. (Créditos: Shutterstock)

En busca del próximo Bond

De la próxima película de la saga solo se conocen unos detalles, como el director y el guionista, Denis Villeneuve y Steven Knight. Con respecto al actor, el proceso de búsqueda ha comenzado, aunque hay algunas condiciones. La condición de ser de nacionalidad británica y tener unos treinta años elimina de la ecuación a nombres ampliamente rumoreados e incluso repetidos en apuestas previas, como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi, descartados por su pasaporte. La edad, por otro lado, deja fuera experimentadas figuras como Tom Hardy (47 años), Idris Elba (53) y Henry Cavill (42).

Con esta estrategia, Villeneuve y el guionista Steven Knight (recordado por Peaky Blinders) buscan que la próxima entrega regrese al perfil original del espía: un hombre violento, letal y sin escrúpulos, como en los primeros relatos de Fleming. Una fuente anónima aportó una directriz cristalina sobre la elección del nuevo Bond: “Sea quien sea, tiene que tener pinta de poder matarte con sus propias manos en un momento. Eso tiene que quedar claro desde la primera vez que lo veas”.

