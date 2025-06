La dura preparación de Sydney Sweeney para su nueva película: dietas, pesas y dos horas de kickboxing al día

Imagen de 'Sydney Sweeney'

Sydney Sweeney es una de esas actrices que está en boca de todos. Desde que se diese a conocer con series como Euphoria o The White Lotus y aparecer en películas como Érase una vez en... Hollywood o Cualquiera menos tú, la joven intérprete se ha convertido en una de las predilectas de la industria cinematográfica. Pero aun queda mucho de ella por ver, y parece que está a punto de presentar una de sus primeras grandes interpretaciones en su corta carrera.

Sweeney dará vida a la boxeadora Christy Martin en un biopic que ya ha terminado de rodar, pero para el que se ha sometido a una durísima preparación para ponerse en la piel de la deportista. Martin fue una de las grandes boxeadoras de los años 90, llegando a ser imagen de varias marcas deportivas casi a la altura de Mike Tyson, el gran boxeador masculino de la época. No obstante, para asemejarse a la complexión de Martin, Sweeney realizó varios ejercicios y una dieta para encontrar el peso más cercano a la realidad.

“Llegué a bordo para interpretar a Christy, y tuve unos tres meses y medio de entrenamiento. Empecé a comer. Hice pesas por la mañana durante una hora, kickboxing al mediodía durante unas dos horas y luego volví a hacer pesas por la noche durante una hora”, cuenta la actriz en una reciente entrevista. El de Christy Martin es uno de los grandes proyectos que tiene Sweeney para este 2025, después de que el año pasado encadenase proyectos tan variopintos como Immaculate, Madame Web o Eden, esta última aun pendiente de estreno en nuestro país.

Sydney Sweeney - Christy Martin (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

“Mi cuerpo era completamente diferente”

Sin embargo, no todo fue fácil para la actriz, que tuvo que ver cómo su físico era completamente alterado debido al entrenamiento y a la dieta. “Mi cuerpo era completamente diferente. No me cabía nada de ropa. Normalmente soy talla 23 en vaqueros, y llevaba una talla 27. Me crecieron las tetas y mi trasero se hizo enorme. Era una locura. Pero fue increíble: me puse muy fuerte, como una loca”, reconocía la actriz de 27 años.

La protagonista de Cualquiera menos tú ya compartió hace unos meses algunas imágenes exclusivas del rodaje, en las que se podía ver su transformación casi absoluta en Martin acompañada de un emotivo mensaje. En octubre de 2024, Sweeney compartió fotos en Instagram de sí misma interpretando a Martin. “Durante los últimos meses, he estado inmersa en el entrenamiento para dar vida a la historia de una mujer increíble, una verdadera campeona que libró batallas tanto dentro como fuera del ring. Su viaje es un testimonio de resiliencia, fuerza y esperanza, y me siento honrada de ponerme en su piel para compartir su poderosa historia con todos vosotros”.

La película aun no tiene fecha de estreno, aunque se espera que llegue a lo largo de este 2025 a cines. Mientras tanto, Sweeney estrena esta misma semana Echo Valley, serie para Apple TV+ en la que acompaña a Julianne Moore como madre e hija en una problemática relación, agraviada a partir de un extraño e inexplicable accidente.