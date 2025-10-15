La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero: el comunicado de la banda

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia Montero, en el anuncio de la vuelta de La Oreja de Van Gogh. (RRSS)

Tras varios meses de rumores, filtraciones y silencios elocuentes, la noticia más esperada ya es oficial. La Oreja de Van Gogh ha confirmado su vuelta a los escenarios con Amaia Montero como vocalista, un anuncio que se produce justo un año después de que el grupo comunicara la polémica salida de Leire Martínez.

En un escrito remitido a los medios, la mítica banda española revela este regreso y expresa su emoción por volver a encontrarse con su público. Además, se confirma también la noticia de que Pablo Benegas, uno de los fundadores del grupo, no formará parte de la gira con Amaia.

El comunicado íntegro

Después de eliminar el post en el que se anunciaba la salida de Leire Martínez y de subir una nueva publicación con una misteriosa hoja en blanco, el grupo ya ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hace un año: la vuelta de Amaia Montero a la banda que le dio el salto a la fama.

Con una fotografía en la que aparece Amaia junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, La Oreja de Van Gogh confirma su vuelta a los escenarios a través de un comunicado.

Por el momento, la banda no confirma si esta vuelta es definitiva, si habrá trabajos discográficos o solo se trata de una gira de conciertos con Amaia antes de volver a separar sus caminos, detalles que aseguran que revelarán a su debido tiempo. Lo que sí está claro es que los fans del grupo podrán disfrutar de sus canciones con la voz de Amaia Montero en directo muy pronto.

Este es el comunicado íntegro de La Oreja de Van Gogh anunciando el regreso de Amaia Montero:

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.

La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”.