España Cultura

La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero: el comunicado de la banda

Justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez, el grupo ha anunciado su vuelta a los escenarios con su primera vocalista y sin Pablo Benegas, uno de sus fundadores

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia
Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia Montero, en el anuncio de la vuelta de La Oreja de Van Gogh. (RRSS)

Tras varios meses de rumores, filtraciones y silencios elocuentes, la noticia más esperada ya es oficial. La Oreja de Van Gogh ha confirmado su vuelta a los escenarios con Amaia Montero como vocalista, un anuncio que se produce justo un año después de que el grupo comunicara la polémica salida de Leire Martínez.

En un escrito remitido a los medios, la mítica banda española revela este regreso y expresa su emoción por volver a encontrarse con su público. Además, se confirma también la noticia de que Pablo Benegas, uno de los fundadores del grupo, no formará parte de la gira con Amaia.

El comunicado íntegro

Después de eliminar el post en el que se anunciaba la salida de Leire Martínez y de subir una nueva publicación con una misteriosa hoja en blanco, el grupo ya ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hace un año: la vuelta de Amaia Montero a la banda que le dio el salto a la fama.

Con una fotografía en la que aparece Amaia junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, La Oreja de Van Gogh confirma su vuelta a los escenarios a través de un comunicado.

Por el momento, la banda no confirma si esta vuelta es definitiva, si habrá trabajos discográficos o solo se trata de una gira de conciertos con Amaia antes de volver a separar sus caminos, detalles que aseguran que revelarán a su debido tiempo. Lo que sí está claro es que los fans del grupo podrán disfrutar de sus canciones con la voz de Amaia Montero en directo muy pronto.

Este es el comunicado íntegro de La Oreja de Van Gogh anunciando el regreso de Amaia Montero:

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.

La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”.

Temas Relacionados

La Oreja de Van GoghCantantesAmaia MonteroLeire MartínezMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rosalía rompe su silencio y lanza varias pistas sobre el que podría ser su próximo álbum: “¡Con el título ya me ha ganado!"

La cantante catalana ha publicado una foto con lo que podría ser la primera canción de su nuevo proyecto, desatando la locura entre sus fans

Rosalía rompe su silencio y

La vida de Marlee Matlin, la primera actriz sorda en ganar un Oscar y víctima abuso por parte de William Hurt

La intérprete cuenta su historia: de sus retos como persona con discapacidad en Hollywood a su adicción a las drogas, pasando por su relación tóxica con el protagonista de ‘Hijos de un Dios menor’

La vida de Marlee Matlin,

La historia real de una madre que mató a su hijo fruto de una violación: un caso que conmocionó a la sociedad suiza

Se estrena en Filmin una película que reconstruye la trágica vida de Frieda Keller, una mujer en riesgo de exclusión que logró cambiar las leyes de su país

La historia real de una

Mia Goth, la actriz de ‘Frankenstein’ y próximo gran rostro de ‘Star Wars’: “Trabajar en ‘La Odisea’ ha sido la experiencia más grande de mi vida”

La actriz de películas como ‘Maxxxine’ o ‘Suspiria’ estará en los nuevos títulos de Guillermo del Toro y Christopher Nolan

Mia Goth, la actriz de

Muere Drew Struzan, el genio detrás de pósters icónicos como ‘Regreso al futuro’, ‘Harry Potter’ o ‘Star Wars’: “Nadie dibujaba como él”

Cineastas como George Lucas o Steven Spielberg se han acordado del diseñador gráfico que acaba de fallecer

Muere Drew Struzan, el genio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal civil de las

El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios: “Todo apunta al cierre presupuestario de EEUU”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cuánto debe durar la batería del coche: “Con estos consejos aguantará años”

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

Ábalos elude la prisión una vez más tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

ECONOMÍA

El Gobierno lanza el 047,

El Gobierno lanza el 047, un nuevo número gratuito de información sobre acceso a la vivienda, ayudas y alquiler

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Una española viviendo en Australia revela si se cobra más trabajando en la mina o en la granja: “Yo en dos semanas ganaba unos 4.600 euros”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos