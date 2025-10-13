España Cultura

Tim Robinson, el cómico al que amas u odias, regresa con una nueva serie de humor absurdo a HBO Max: "Tan bizarro y raro como David Lynch"

El siempre extravagante humorista estrena en la plataforma 'La empresa de las sillas', sobre la paranoia del mundo laboral en el que vivimos

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Tim Robinson en 'La empresa
Tim Robinson en 'La empresa de las sillas' (HBO Max)

Si alguien no conoce el estilo cómico de Tim Robinson, hay que decir que no es para todos los públicos, ya que practica el humor de la incomodidad. Quizás por esa razón, tiene sus fans acérrimos pero también sus detractores.

No hay término medio para Tim Robinson: o se le considera brillante o ridículo y exasperante. Después de experimentos tan inclasificables como I Think You Should Leave (with Tim Robinson), que se puede ver en Netflix, ahora el tándem Robinson y Zach Kanin junto al director Andrew DeYoung se asocian para ofrecer una propuesta que trasciende el formato del sketch (que hasta el momento habían practicado).

En esta ocasión, se adentran en una trama de ocho episodios de media hora cada uno donde, de nuevo el malestar social y el humor físico se convierten en el centro de la historia.

De qué va ‘La empresa de las sillas’

Se trata de La empresa de las sillas, la nueva apuesta dentro del humor más absurdo de HBO Max. Su premisa gira en torno a William Ronald Trosper (el propio Robinson), un hombre de familia que trabaja en una empresa de desarrollo inmobiliario.

Su vida profesional parece encaminarse hacia el éxito cuando es ascendido y se le encarga liderar el proyecto de un centro comercial valorado en 50 millones de dólares. Sin embargo, todo cambia de forma abrupta cuando, durante una presentación ante sus colegas, una silla defectuosa provoca su caída y humillación pública. Este incidente, lejos de ser anecdótico, desencadena una obsesión en Trosper, quien decide emprender una cruzada personal contra la compañía fabricante del mobiliario, conocida como Tecca.

Tim Robinson en 'La empresa
Tim Robinson en 'La empresa de las sillas' (HBO Max)

La serie, comienza como una comedia sobre la vergüenza ajena, para luego transformarse en un ‘thriller’ tan absurdo como intrigante, a medida que el protagonista profundiza en su investigación y se topa con una conspiración de dimensiones insospechadas.

Entre la paranoia y la excentricidad

El entorno que rodea a Trosper está poblado por personajes secundarios que parecen extraídos tanto del cine de gánsters de Martin Scorsese como de los universos oníricos de David Lynch. Entre ellos destacan figuras como Joseph Tudisco y Joe Apelian, este último evocando al inquietante Bob de ‘Twin Peaks’. El director Andrew DeYoung se encarga de imprimir a la serie un tono de paranoia eficaz, apoyado en un montaje preciso y una banda sonora compuesta por Keegan DeWitt. Quizás por esa razón, se ha definido a la serie como “tan bizarra y rara como cualquier obra del autor de Mullholand Drive”.

El argumento de la serie resulta deliberadamente minimalista, ya que el verdadero atractivo reside en la construcción de un mundo donde la lógica y la excentricidad de Robinson se ven reflejadas en todos los personajes.

Una imagen de 'La empresa
Una imagen de 'La empresa de las sillas' (HBO Max)

A diferencia de sus proyectos anteriores, donde el protagonista solía ser el único elemento disruptivo en un entorno de personas “normales”, en La empresa de sillas la rareza se convierte en la norma.

Así, Trosper se encuentra con individuos tan peculiares como un vendedor de camisas que utiliza un balón de baloncesto para demostrar la tensión en los botones, o un compañero de trabajo obsesionado con la idea de tener metal en el cuerpo.

El cómico que irrita o amas

El reparto principal incluye a Lake Bell como la esposa de Trosper, Sophia Lillis y Will Price en los papeles de sus hijos, y la participación de actores como Rachel Sennott, Alberto Isaac y Lou Diamond Phillips.

El humor de Tim Robinson se manifiesta en cada aspecto de la serie, desde su gestualidad extrema hasta la forma imprevisible en que pronuncia frases como “estoy destapando una inmensa conspiración criminal”. Un combo expresivo tan impredecible como inigualable.

Ron fue testigo de un problema. Uno muy grave. Tim Robinson protagoniza la nueva serie de comedia de HBO, #TheChairCompany, que se estrena el 12 de octubre. (HBO Max)

La serie también explora temas como la búsqueda de propósito existencial y la crisis de masculinidad, reflejados en la dinámica entre Trosper y su esposa, quien intenta atraer inversores para un innovador ‘sacaleches’ mientras el negocio de excursiones en Jeep del protagonista ha fracasado.

La serie no busca ganar nuevos adeptos, pero quienes ya aprecian el estilo de Robinson encontrarán aquí una propuesta a la altura de sus expectativas, posicionándose así como el primer gran relevo de la comedia de autor en la en HBO Max tras el final de títulos emblemáticos como Larry David, Barry o Insecure, consolidando a Tim Robinson como una de las voces más singulares y polarizadoras de la comedia actual.

