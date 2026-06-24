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Lumumba, un símbolo en el Mundial del grito de RD Congo por las matanzas, el ébola y un juicio en Bélgica por crímenes de guerra

La imagen del aficionado de República Democrática del Congo de pie durante todo el partido ante Colombia ha dado la vuelta al mundo. Su significado va mucho más allá del fútbol

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Símbolo de Lumumba en el Mundial 2026 como grito de RD Congo
Símbolo de Lumumba en el Mundial 2026 como grito de RD Congo (Montaje Infobae)

La imagen del aficionado de República Democrática del Congo de pie durante todo el partido ante Colombia ha dado la vuelta al mundo. Ya se hizo viral en la pasada Copa África, pero el Mundial lo ha catapultado. La selección decidió incluir a Michel Nkuka Mboladinga dentro de la convocatoria para que aportara su importante papel desde las gradas. Durante los 90 minutos de juego permanece inmóvil imitando la figura de Patrice Lumumba Vea, el primer presidente democrático de la historia del país.

Este gesto está lleno de significado. RD Congo atraviesa una época muy complicada. Desde hace meses, la ONU advierte de la propagación del ébola, que ya ha provocado más de 200 muertes en el país africano. A esto hay que añadir un constante clima de violencia y matanzas. El M23, un grupo paramilitar que, según Naciones Unidas, llegó a estar apoyado por Ruanda, causa el terror en las calles congoleñas. Los rebeldes mantiene el control de varias zonas en el este, incluyendo las capitales regionales de Goma y Uvira.

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El origen del símbolo de Lumumba está en la relevante y cruel historia del líder congoleño. Tras conseguir ser el primer líder bajo democracia fue asesinado en 1961, cuando Joseph-Désiré Mobutu dio un golpe de Estado e inició una dictadura de tres décadas. En aquellos años, Bélgica estaba presente en el país. Lejos de frenarlo, permitió y colaboró en la llegada de Mobutu. Hasta se demostró la implicación de autoridades belgas en la muerte de Lumumba, lo que hizo que devolvieran su último resto hace cuatro años, un diente de oro, y este 2026 desembocó en la imputación de un diplomático de 93 años por crímenes de guerra.

Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0 - ES

Crisis humanitaria en RD Congo

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha alertado sobre la rápida expansión del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que ya suma 1094 casos confirmados y 277 fallecidos. El riesgo de contagio es especialmente alto entre comunidades desplazadas, que superan los dos millones de personas en la región. La agencia destaca la llegada de miles de nuevos desplazados a zonas ya afectadas por el virus y advierte que la desconfianza hacia los equipos de salud dificulta el acceso a atención médica.

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El ébola ha llegado al país en un momento de máxima urgencia por los avances rebeldes. El este de RD Congo está siendo especialmente golpeado. La ONU asegura que el M23 ha cometido asesinatos, violencia sexual, reclutamientos forzosos de niños y desplazamientos forzados contra civiles desde hace años, y este 2026 ha conseguido un nuevo paso, tomando el control de ciudades completas.

Cuando Mboladinga se señala la cabeza con un dedo y se tapa los ojos con las manos, denuncia la violencia y las masacres que sufre su país. La selección de fútbol ha servido como un altavoz en ocasiones anteriores. Los jugadores también han mostrado este gesto en ocasiones anteriores, con la cara tapada y dos ojos simulando una pistola.

El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe Patrice Lumumba (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe Patrice Lumumba (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El juicio por crímenes de guerra en Bélgica

Las desgracias en el país no son cosa de los últimos años. Este aficionado ha puesto en valor una figura que demostró el avance de una sociedad, para un nuevo retroceso a una dictadura. Pero no solo refleja el horror en manos del líder sangriento congoleño. En 2022, el gobierno belga pidió perdón de forma oficial por su papel en el asesinato de Lumumba, facilitando su traslado y entrega. El presidente fue descuartizado y disuelto en ácido, quedando solo un diente de oro que, hasta hace cuatro años, estaba en Bélgica.

Étienne Davignon es un exdiplomático belga que fue señalado como presunto implicado en el asesinato de Patrice Lumumba. A sus 93 años, el pasado mes de marzo de este 2026, fue acusado de crímenes de guerra e iba a ser juzgado décadas después en Bélgica. Sin embargo, hace un mes, falleció. Su muerte cierra la vía penal contra los responsables vivos del crimen, pero no las demandas de justicia.

La familia Lumumba, junto al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, lamenta no haber obtenido una resolución judicial, tras más de 15 años de proceso en Bélgica, que culminó en marzo con la decisión de un tribunal de enviar a Davignon a juicio. El caso, considerado un precedente histórico en Europa sobre crímenes coloniales, sienta las bases para nuevas acciones legales. El equipo jurídico impulsará una demanda civil contra el Estado belga, buscando establecer la responsabilidad jurídica y avanzar en el reconocimiento de los crímenes coloniales.

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