El ahorrador español invierte mal: su perfil conservador le impide vencer la inflación y elegir productos más rentables

Una familia organiza sus finanzas personales, calculando ingresos y gastos mientras establecen metas de ahorro para el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil del ahorrador español sigue siendo mayoritariamente conservador. La preferencia por mantener el dinero en depósitos bancarios y cuentas corrientes continúa siendo la opción elegida por millones de ciudadanos, una estrategia que, según los expertos, está pasando factura al patrimonio de muchas familias en un contexto marcado por la inflación.

Así lo advirtió este miércoles Joaquín Hidalgo, responsable de Ahorros y Pensiones de Nationale-Nederlanden, durante un encuentro con periodistas en el que analizó los principales desafíos financieros a los que se enfrentan actualmente los hogares españoles.

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Según explicó, la inflación acumulada durante los últimos cinco años ha provocado una pérdida de más del 20% del poder adquisitivo del ahorro que permanece sin invertir. Es decir, aunque el dinero siga estando en la cuenta bancaria, su capacidad para comprar bienes y servicios es significativamente menor que hace apenas un lustro.

La inflación, el enemigo silencioso del ahorro

Hidalgo calificó la inflación como uno de los mayores riesgos para los pequeños ahorradores. A su juicio, muchos ciudadanos siguen percibiendo las cuentas corrientes como una opción segura, sin tener en cuenta que la subida continuada de los precios erosiona progresivamente el valor real de sus ahorros.

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: ebs y europa press)

“El reto es doble”, señaló el experto en declaraciones recogidas por Europa Press. Por un lado, los inversores deben conseguir que su dinero genere una rentabilidad suficiente para superar la inflación. Por otro, también necesitan obtener rendimientos que les permitan afrontar la carga fiscal derivada de esas ganancias.

Esta situación está impulsando, de forma gradual, un cambio de comportamiento entre los ahorradores. Según Hidalgo, cada vez más personas están empezando a trasladar parte de su patrimonio desde los depósitos tradicionales hacia soluciones de inversión más diversificadas que ofrecen mayores posibilidades de rentabilidad a largo plazo.

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La educación financiera sigue siendo la asignatura pendiente

Más allá del contexto económico, el responsable de Nationale-Nederlanden considera que existe un problema estructural que dificulta la toma de decisiones financieras adecuadas: la falta de educación financiera.

A su juicio, el sistema educativo español continúa sin ofrecer conocimientos básicos sobre ahorro e inversión. Conceptos fundamentales como la capitalización compuesta, considerada una de las herramientas más poderosas para generar riqueza a largo plazo, apenas tienen presencia en los programas formativos.

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Esta carencia provoca que muchas personas lleguen a la vida adulta sin conocimientos suficientes para gestionar su patrimonio de forma eficiente o para comprender cómo afectan la inflación, los impuestos o el riesgo a sus decisiones financieras.

Los expertos llevan años reclamando una mayor presencia de la educación financiera en las aulas para mejorar la capacidad de planificación económica de los ciudadanos y fomentar hábitos de ahorro más sostenibles.

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Los planes de pensiones no despegan

Otro de los aspectos analizados por Hidalgo fue la situación de los planes de pensiones en España. El especialista considera que las reformas impulsadas en los últimos años no han logrado el impacto esperado dentro del ámbito laboral.

Según explicó, muchos convenios colectivos sectoriales no han incorporado los planes de pensiones de empleo como parte habitual de los paquetes retributivos de los trabajadores. Esta circunstancia ha limitado su expansión y ha impedido que se conviertan en una herramienta generalizada de ahorro para la jubilación.

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Como alternativa, algunas empresas están apostando por fórmulas de retribución flexible que permiten a los empleados destinar parte de su salario a diferentes beneficios sin que ello suponga costes adicionales para las compañías.

Desde el punto de vista empresarial, este modelo presenta ventajas operativas, ya que simplifica la gestión y no exige aportaciones económicas directas por parte de la empresa, lo que facilita su implantación.

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Una pareja de jubilados analiza con su gestor la evolución de su plan de pensiones. (GETTY)

Europa busca movilizar el ahorro privado

De cara al futuro, Hidalgo también destacó la importancia de iniciativas regulatorias que buscan canalizar el ahorro de los ciudadanos hacia la economía productiva.

Entre ellas mencionó el proyecto Finance Europe, una propuesta impulsada por siete países de la Unión Europea, entre ellos España, cuyo objetivo es fomentar la inversión en activos productivos europeos mediante incentivos fiscales y un marco regulatorio más favorable.

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La iniciativa pretende movilizar parte del enorme volumen de ahorro que actualmente permanece inmovilizado en productos de baja rentabilidad para financiar empresas, innovación y proyectos estratégicos en Europa.

Los expertos inciden en que en un escenario de inflación persistente, mantener el dinero parado puede resultar más costoso de lo que muchos ahorradores imaginan. La clave, aseguran, estará en encontrar fórmulas que permitan preservar y aumentar el valor del patrimonio sin asumir riesgos desproporcionados.