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En libertad provisional la concejala del Ayuntamiento de Soria detenida en una operación por presunta corrupción

La exedil deberá comparecer ante el juzgado cada 15 días mientras continúa una investigación que permanece bajo secreto de sumario y que también afecta a otras seis personas

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Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. (Europa Press)
Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. (Europa Press)

La concejala del Ayuntamiento de Soria detenida este martes en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión municipal ha quedado en libertad provisional por decisión judicial. Así lo ha acordado la Sección de Instrucción (plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria, que mantiene abierta una causa en la que se investigan posibles delitos vinculados a la contratación pública y otras actuaciones presuntamente irregulares.

Según ha informado el propio tribunal, la ahora exedil deberá cumplir como medida cautelar la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cada 15 días mientras avanzan las diligencias. El procedimiento continúa bajo secreto de sumario.

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Junto a la concejala, la investigación afecta a otras seis personas. Todas ellas han sido puestas en libertad y deberán acudir al tribunal cuando sean requeridas durante el desarrollo de la instrucción. El órgano judicial ha detallado que la causa se encuentra en una fase inicial y que el objetivo es esclarecer una serie de hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos, como “prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”.

Un registro de casi 12 horas en el Ayuntamiento

La edil afectada, Yolanda Santos, era hasta ahora responsable de las áreas de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria. Su detención se produjo en el marco de una operación desarrollada por la Guardia Civil y dirigida por el Tribunal de Instancia número 3 de Soria junto con la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

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Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en un registro en el Ayuntamiento de Soria. (EFE/ Wifredo García Álvaro)
Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en un registro en el Ayuntamiento de Soria. (EFE/ Wifredo García Álvaro)

La actuación policial tuvo uno de sus principales escenarios en la propia sede consistorial. Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo un amplio registro este martes en dependencias municipales que se prolongó durante cerca de 12 horas. La intervención comenzó a primera hora de la mañana del martes y concluyó avanzada la tarde, cuando los investigadores abandonaron el edificio con abundante documentación para su análisis.

Además de las actuaciones en el Ayuntamiento, la operación incluyó registros en dos viviendas particulares. Los investigadores buscan recopilar pruebas relacionadas con contratos y procedimientos administrativos que se encuentran bajo sospecha.

La operación se saldó, en un primer momento, con seis detenciones, cuatro de ellas en la provincia de Soria y otras dos en Madrid. Durante las últimas horas, cinco de los arrestados han quedado en libertad con la obligación de atender los requerimientos judiciales que puedan producirse durante la instrucción. Yolanda Santos, por su parte, fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil y posteriormente puesta a disposición judicial.

El Consistorio socialista pide evitar especulaciones mientras toma medidas

Tras concluir el registro en el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno municipal anunció la suspensión cautelar de las competencias que tenía delegadas la concejala. Paralelamente, el PSOE decidió suspender su militancia de forma cautelar mientras se desarrolla la investigación.

Desde el Consistorio se ha apelado a la prudencia ante una causa que se encuentra todavía en fase de instrucción. El Gobierno local ha reclamado respeto al trabajo de los órganos judiciales y ha pedido evitar interpretaciones precipitadas hasta que se conozcan los resultados de las pesquisas.

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