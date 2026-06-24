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Brutal enfado de Patxi López con Feijóo después de que el líder del PP insinuara que su padre fallecido se avergonzaría de él

“Señor Patxi López si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, ha afirmado el líder del PP

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Alberto Nuñez Feijóo y Patxi López, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. (EFE)
Alberto Nuñez Feijóo y Patxi López, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. (EFE)

Aunque los políticos nos tienen acostumbrados a las faltas de respeto y a todo tipo de comentarios desde la tribuna que quedan impunes, este miércoles en el Congreso de los Diputados se ha vivido una escena desagradable. Pedro Sánchez comparecía hoy para informar sobre los casos de corrupción que asolan a su partido (José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez, José Luis Ábalos...) Y aunque los ataques de la oposición se han centrado sobre el presidente del Gobierno, principalmente Patxi López, el portavoz del PSOE también ha recibido.

“Señor Patxi López si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, ha afirmado en una de sus intervenciones Feijóo, en referencia a las causas judiciales abiertas contra el partido. Estas palabras, en referencia a la memoria del padre del exlehendakari, el histórico dirigente socialista y sindicalista vasco Lalo López, han provocado gran indignación en la bancada del grupo socialista-

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La primera respuesta no llegó del propio López —quien debió esperar su turno para intervenir—, sino del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que acusó a Feijóo de “vileza”. La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, también arremetió contra el dirigente popular en su cuenta de X. “Dice mucho de la miseria moral del personaje”, escribió.

Cuando le llegó el turno, el propio López no esquivó la provocación y calificó a Feijóo de “ruin”. “Para que yo le acepte que hable de mi padre tendría que nacer tres veces”, ha afirmado. En ese comento la bancada socialista empezó a aplaudir y López, con cara de enfado, les hizo un gsto para que pararan. “Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad, mientras que el fundador de su partido —del que el señor Feijóo dice siempre que es su heredero orgulloso— formaba parte del Gobierno de la dictadura que le torturó, le encarceló, le desterró y que fusilaba a la gente en este país", ha zanjado, en alusión directa a Manuel Fraga.

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