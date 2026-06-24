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El jugador que se siente gallego, tiene nacionalidad chilena, pero juega con Suiza: la historia de Ricardo Rodríguez

La selección de Suiza afronta este miércoles su último partido de la fase de grupos ante Canadá

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Ricardo Rodríguez es jugador del Betis y de la Selección de Suiza. (Instagram @rrodriguez.68)
Ricardo Rodríguez es jugador del Betis y de la Selección de Suiza. (Instagram @rrodriguez.68)

Suiza afronta este miércoles su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras sellar un empate durante su debut ante Qatar y una goleada ante Bosnia y Herzegovina, ahora afronta su último duelo ante Canadá. Solo una victoria le permitiría ascender a los alto de la tabla, dado que actualmente se encuentra empatada a puntos precisamente con su último rival. En ese duelo, donde todos jugadores será clave, como Ricardo Rodríguez, una de las grandes estrellas y fijo con la selección de Suiza, aunque pudo jugar con otras dos.

Ricardo Rodríguez nació el 25 de agosto de 1992 en la ciudad suiza de Zúrich. Esto lo convierte en suizo tanto por nacimiento como por nacionalidad, ya que pasó toda su infancia y juventud en su país natal, donde se formó como futbolista. Sus primeros pasos en el fútbol tuvieron lugar en el Schwamendingen, un club local, y más tarde continuó su desarrollo en las categorías inferiores del FC Zúrich. Allí, Rodríguez mostró un talento precoz que le permitió debutar en el primer equipo cuando tenía apenas 17 años. Ese debut marcó el inicio de una carrera profesional que lo llevaría a convertirse en un jugador con experiencia en varias de las principales ligas europeas.

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Tras sus inicios en el FC Zúrich, Rodríguez fue fichado por el Wolfsburgo de Alemania, donde consolidó su posición como lateral izquierdo y llamó la atención de clubes de otras ligas. Su rendimiento le abrió las puertas del AC Milan en Italia, y más adelante también jugó en el PSV Eindhoven de Países Bajos y en el Torino, otro club italiano. La carrera de Rodríguez continuó sumando capítulos destacados, y en 2024 dio el salto al fútbol español al incorporarse al Real Betis Balompié, equipo en el que comenzó una nueva etapa dentro de LaLiga y donde actualmente juega.

Ricardo Rodriguez en el partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina (Reuters/Gary Vasquez)
Ricardo Rodriguez en el partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina (Reuters/Gary Vasquez)

El nombre completo del jugador es Ricardo Iván Rodríguez Araya, lo que pone de manifiesto sus raíces hispanohablantes. La historia de su familia es un reflejo de la migración y la mezcla de culturas. Su padre, José Manuel Rodríguez, es un gallego que emigró a Suiza en busca de nuevas oportunidades, mientras que su madre, Marcela Araya, es de origen chileno. Rodríguez siempre ha mostrado orgullo por sus raíces tanto españolas como chilenas, al punto de que durante años jugó con las banderas de ambos países bordadas en sus botas.

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En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en 2009, Rodríguez habló abiertamente sobre su vínculo con Galicia: “Me siento gallego. Mi padre nació allí, parte de mi familia es gallega, vamos cuando podemos y disfrutamos de nuestra gente, de los paseos por Vigo y de las patatas fritas de mi abuela”. Esta cita resume el apego del futbolista a la tierra de su padre y la importancia que le da a su herencia familiar.

Por qué Ricardo Rodríguez juega con Suiza

A nivel de nacionalidades, Ricardo Rodríguez cuenta con la doble nacionalidad suiza y chilena. Además, debido a la ascendencia española de su padre, también podría haber optado por representar a España en el plano internacional. Sin embargo, su carrera como futbolista internacional siempre ha estado vinculada a Suiza. Rodríguez jugó en todas las categorías inferiores de la selección suiza y fue parte del equipo que se consagró campeón del Mundo Sub-17 en 2009. En ese equipo compartió vestuario y amistad con Granit Xhaka, uno de los referentes de esa generación y con quien Rodríguez suele compartir habitación durante las concentraciones.

El debut de Ricardo Rodríguez con la selección absoluta de Suiza se produjo el 7 de octubre de 2011, cuando tenía 19 años, 1 mes y 12 días. También formó parte del plantel que representó a Suiza en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Aunque su carrera internacional ha estado ligada a Suiza, Rodríguez nunca ha ocultado su aprecio por sus raíces españolas y chilenas. Tras la conquista del Mundial Sub-17, en la entrevista con La Voz de Galicia, se le preguntó si le gustaría jugar para la selección española y respondió: “Me gustaría, pero nadie me ha llamado, de manera que ni lo pienso”.

En 2015, durante una entrevista con el medio chileno La Tercera, volvió a referirse a sus opciones internacionales. Consultado sobre la posibilidad de haber jugado para la selección de Chile, Rodríguez comentó: “Yo quería jugar por una selección, porque sabía que me iba a ayudar para cambiar de equipo, para dar un salto en mi carrera. Pudo ser Chile. Yo quería jugar por Chile, pero solo vino Suiza y por eso los elegí. Chile no vino. Nunca un técnico de Chile me llamó para que jugara por la Selección”. De esta forma, Rodríguez ha dejado claro que, aunque las puertas de otras selecciones estuvieron abiertas en teoría, solo Suiza se interesó realmente por él, lo que definió su destino como internacional.

Mundial 2026 - Suiza 4 - Bosnia Herzegovina 1 - ES

Ahora se encuentra con Suiza en Estados Unidos disputando el Mundial 2026. La selección afronta este miércoles su último duelo el que les podría llevar a pasar a la siguiente ronda como primeras de grupo. De momento, debes conseguir la victoria ante Canadá para que eso suceda y Ricardo Rodríguez, habitual en el equipo titular de Suiza deberán defender la zaga para evitar complicaciones en el duelo.

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