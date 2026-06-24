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Por qué es importante limpiar los auriculares y cómo hacerlo según los expertos

Es uno de los dispositivos en los que más bacterías se acumulan

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Es importante limpiarlos adecuadamente
Una mujer sacando unos auriculares. (Magnific)

Vivir en una gran ciudad suele implicar largos desplazamientos y muchas horas en el transporte público. Esta es la realidad cotidiana de millones de españoles, que aprovechan esos trayectos para escuchar música, leer o ver series.

En la mayoría de los casos hay un elemento que nos suele acompañar durante esas horas del día: los auriculares. Lo que muchos desconocen es que estos dispositivos acumulan una gran cantidad de bacterias debido a su contacto constante con la piel y a que suelen guardarse en bolsillos, mochilas o bolsos.

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No es una preocupación reciente. Ya en 1969, un estudio publicado en el Journal of Speech and Hearing Research analizó auriculares utilizados en entornos clínicos y detectó la presencia de microorganismos potencialmente patógenos, señalando además el riesgo de transmisión cuando se comparten sin una correcta desinfección.

Sin embargo, más allá de estos hallazgos, los expertos subrayan que el uso diario se ha incrementado en los últimos años. Esto ha hecho que se preste cada vez más atención no solo a su comodidad o calidad de sonido, sino también a las condiciones de higiene en las que se utilizan.

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Cómo limpiar los auriculares

La limpieza de los auriculares depende principalmente del modelo, pero en todos los casos es importante hacerlo con regularidad para evitar que se acumulen las bacterias y la suciedad.

En los auriculares intraurales (in-ear), los más comunes, se recomienda retirar las almohadillas de silicona y lavarlas con agua tibia y jabón neutro, dejándolas secar completamente antes de volver a colocarlas. La parte rígida del auricular puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido en alcohol, evitando siempre que entre líquido en las rejillas.

En los auriculares supraaurales y circumaurales (los que cubren o rodean la oreja), lo ideal es limpiar las almohadillas con un paño suave humedecido y, si es posible, con toallitas desinfectantes aptas para materiales electrónicos. También es recomendable aspirar o retirar el polvo acumulado en las zonas de tela.

En todos los casos, los especialistas aconsejan evitar productos agresivos, no sumergir nunca los dispositivos en agua y realizar una limpieza ligera de forma frecuente para prolongar su vida útil y reducir la acumulación de microorganismos.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Cómo usar correctamente los auriculares

El uso adecuado de los auriculares no solo mejora la experiencia de sonido, sino que también protege la salud auditiva. Los expertos recomiendan evitar volúmenes elevados durante largos periodos, ya que la exposición continua a sonidos fuertes puede provocar pérdida auditiva progresiva o fatiga en el oído. Como referencia, se aconseja no superar el 60% del volumen máximo del dispositivo y hacer pausas regulares, especialmente en trayectos largos.

También es importante ajustar bien el tipo de auricular a cada situación. Los modelos de botón o intraaurales ofrecen mayor aislamiento del ruido exterior, lo que puede llevar a subir menos el volumen, mientras que los de diadema suelen ser más cómodos para un uso prolongado.

Otro aspecto clave es la higiene: no compartir los auriculares con otras personas y mantenerlos limpios reduce el riesgo de enfermedades. Además, se recomienda guardarlos en su estuche o en un lugar limpio y seco para evitar daños y acumulación de suciedad.

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