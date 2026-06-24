España

La acusación de violación contra Achraf Hakimi que dinamitó la relación del capitán de la selección de Marruecos con la actriz Hiba Abouk

El caso judicial ha vuelto a situar a ambos en el centro de la atención pública mientras el futbolista continúa jugando por el Mundial y ella disfruta en Ibiza junto a sus hijos

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La expareja en una alfombra roja
El futbolista y la cantante son padres de dos niños. (Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM)

La historia de Hiba Abouk y Achraf Hakimi ha estado marcada por el foco mediático tanto al principio como al final de su relación. La actriz y el futbolista empezaron en secreto, construyeron una familia con dos hijos y compartieron grandes viajes hasta que se hizo pública la acusación de violación de Hakimi. Aunque el divorcio se estaba tramitando antes, el caso judicial fue lo que distanció por completo a la pareja, que desde entonces tomó caminos separados.

Ahora se conoce que será juzgado por ello en Francia y ha vuelto a situar a ambos en el centro de la atención pública. Días después de que se confirmara que su exmarido será llevado ante los tribunales, Hiba Abouk reapareció en Ibiza con sus hijos y el artista J Balvin, compartiendo en redes sociales imágenes y mensajes que transmiten la búsqueda de calma tras meses de exposición y presión mediática. Aunque la actriz de 39 años no se ha pronunciado directamente sobre la causa contra Hakimi, sus publicaciones reflejan el difícil momento que atraviesa: “Hay pocas cosas que no puedan curar un fin de semana con amigos, buena comida, el mar y los besos de mis hijos”.

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La noticia del juicio marca el cierre de una etapa que comenzó con ilusión y se transformó en una separación abrupta. Abouk, que en los últimos años había pausado su carrera profesional para centrarse en su familia, reconstruye ahora su día a día en Madrid, lejos del foco parisino, y ha manifestado su deseo de seguir adelante, priorizando la salud y el bienestar de sus hijos.

El origen de la relación: de viajes a boda secreta

El primer capítulo de la relación entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi se remonta a 2018, cuando la prensa los captó juntos en un viaje romántico a Maldivas. Hasta entonces, ambos habían mantenido su vínculo en estricto secreto, pese a la diferencia de edad de 12 años entre la actriz y el futbolista. A partir de ese momento, la pareja optó por mostrar su relación públicamente, compartiendo viajes, celebraciones y muestras de afecto en redes sociales.

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Tan solo un año después de oficializar su relación, anunciaron que esperaban su primer hijo. Antes del nacimiento de Amín, en febrero de 2020, sorprendieron al entorno con una boda secreta que solo confirmaron tiempo después en una entrevista. El traslado de Hakimi al Paris Saint-Germain en 2021 supuso una nueva mudanza familiar a París y, en mayo de 2022, la llegada de su segundo hijo, Naím.

Durante esta etapa, Abouk dejó temporalmente su carrera para estar junto a sus hijos el mayor tiempo posible. La actriz compartía mensajes de agradecimiento y cariño hacia el futbolista, celebrando el crecimiento de la familia y su nuevo rol fuera de los platós. La relación, pese a la diferencia de edad y la exposición mediática, se mantenía sólida a ojos del público.

El divorcio y la acusación judicial de Hakimi

A principios de 2023 comenzaron a circular rumores de distanciamiento en la pareja. Medios españoles señalaron que habían pasado el fin de año por separado, pero Abouk negó entonces cualquier crisis. Todo cambió en marzo, cuando se conoció la acusación de violación contra Hakimi por parte de una joven de 24 años, supuestamente en su domicilio en la región parisina. La fiscalía de Nanterre abrió una investigación y el caso tomó relevancia internacional.

La pareja posando juntos antes del divorcio
Hiba Abouk está disfrutando de su maternidad y su soltería. (Groosby Group)

La presión mediática y la gravedad de la acusación aceleraron la ruptura. Mes y medio después del escándalo, la pareja formalizó el divorcio, que ya estaba en proceso desde antes, según Abouk. Mientras Hakimi niega los hechos y sostiene que espera el juicio “con tranquilidad”, la fiscalía francesa ha confirmado que será juzgado en 2027. El futbolista, que lidera a Marruecos en el Mundial de 2026, denunció en redes sociales sentirse objeto de un proceso mediático y judicial por su fama.

Tras la separación, Abouk abandonó París y se instaló en Madrid con sus hijos, Amín y Naím. Ha retomado su profesión y ha recibido apoyo de amigos y familiares en los momentos más difíciles. Aunque estuvo vinculada sentimentalmente a otras figuras públicas tras el divorcio, como Muñoz Escassi o Antonio Revilla, actualmente afirma encontrarse en una etapa más introspectiva, dedicada a cuidar de sí misma y de sus hijos.

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