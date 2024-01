Emma Stone se une al rey de la comedia incómoda en ‘The Curse’: penes pequeños, telerrealidad, casas ecológicas y retos de TikTok

'The Curse' explora la gentrificación de Española, Nuevo México, a través de la visión de sus protagonistas y el rechazo de la comunidad. En la imagen, Emma Stone, Nathan Fielder y Bennie Safdie. Se puede ver en Skyshowtime

Las comedias de Nathan Fielder no dejan indiferentes. Su forma de hacer humor a través de la sátira de los programas de telerrealidad llegó a alcanzar su punto más álgido en Los ensayos, que se convirtió casi de forma inmediata en una serie de culto.

Una supuesta maldición perturba la relación de una pareja de recién casados que intenta concebir un hijo mientras coprotagonizan su nuevo programa de mejoras para el hogar.

Ahora, después de ejercer de productor ejecutivo en otro clásico inmediato, How to with John Wilson? vuelve a ponerse delante y detrás de la cámara en The Curse, en la que ha reclutado a la actriz Emma Stone, que este año no para de acaparar premios gracias a Pobres criaturas y a otro francotirador de la industria como es Ben Safdie, responsable junto a su hermano Joshua de maravillosas rarezas del Hollywood más outsider como Diamantes en bruto y al que hemos podido ver, en su faceta como actor, en la película Oppenheimer, encarnando al físico húngaro Edward Teller.

Telebasura y falsa conciencia medioambiental

El matrimonio Siegel, interpretado por Emma Stone y Nathan Fielder, se enfrenta a problemas inesperados mientras filman un programa para HGTV.

La serie, que se puede ver en SkyShowtime en nuestro país, está producida por A24, responsable de los éxitos indies del momento (entre ellos, Todo a la vez en todas partes) y narra la relación entre Whitney (Stone) y Asher (Fielder), una pareja de recién casados que ha emprendido un proyecto inusual: la compra de propiedades en una pequeña ciudad de Nuevo México llamada Española para atraer a nuevos propietarios con conciencia medioambiental a través de la construcción de casas holísticas, eco-conscientes, sostenibles y con huella de carbono cero.

Sin embargo, sus pretensiones no dejan de generar dudas para los locales, en su mayoría nativos americanos. ¿Quiere esta pareja lo mejor para la comunidad o contribuir a la gentrificación y enriquecerse así ellos?

Como forma de llevar a cabo este plan, intentarán hacer un programa de televisión a modo de reality de reformas en el que ellos son los protagonistas y al frente del que encontraremos a Dougie (Safdie, cuyo poder para transfigurarse parece no conocer límites), que apuesta por el sensacionalismo y la manipulación emocional de las imágenes y las situaciones hasta límites vergonzosos.

La metáfora de los tomates cherri y los retos virales

Equipo de reformas: Nathan Field y Emma Stone en 'The Curse' (SkyShowtime)

Poco a poco iremos conociéndolos a todos en la intimidad más allá de las cámaras, o lo que es lo mismo, accederemos a sus miserias. Whitey está frustrada porque querría ser una artista y sabe que ni tiene talento ni está a la altura. Asher tiene un pene no demasiado grande, lo que genera en su suegro comparaciones con los tomates cherri y en cuanto a Dougie... es un espécimen difícil de catalogar.

Quedaría un elemento más, el de la maldición a la que se refiere el título. En uno de esos instantes bochornosos que intenta grabar el equipo, Asher engañará a una niña que está vendiendo latas de Sprite en un parking. La pequeña lo maldecirá, hasta el punto de que los protagonistas crearán que todo lo malo que les pasa se debe a eso.

Más tarde se enterarán de que se trata de un reto de Tik Tok, pero la semilla de la duda ya estará sembrada. Entre esos límites de absurdo se mueve esta pequeña gran rareza que se disfruta por la originalidad de su planteamiento, por la cantidad de temas que aborda, entre ellos el ‘postureo’ y la falsa conciencia moral, pero sobre todo por la batería de situaciones surrealistas que basculan entre la risa y el espanto, ejecutadas por un trío de actores en estado de gracia.