Última hora de los españoles de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, en directo: 21 nacionales están volando desde Tel Aviv rumbo Madrid

Entre las personas deportadas se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas. Aún permanecen en Israel 28 españoles que no han sido deportados, entre ellos dos miembros de la CUP, tres de Podemos y tres sindicalistas que se han negado a firmar la extradición .

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que 21 de los 49 españoles detenidos por Israel tras participar en la flotilla ya vuelan de regreso a España. El avión tiene prevista su llegada a Madrid a las 20:20 , hora peninsular.

15:45 hs

El presidente del Parlamento de Cataluña reclama el “retorno inmediato” de Pilar Castillejo

El presidente del Parlament, Josep Rull (EFE/ Andreu Dalmau)

El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, ha pedido este domingo el “retorno inmediato” de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Pilar Castillejo, que continúa detenida en Israel como miembro de la Global Sumud Flotilla.

Según un comunicado de la CUP, Castillejo y Plazas no regresarán este domingo porque se han negado a firmar su deportación inmediata, con la intención de “continuar ejerciendo presión internacional desde la cárcel de Ketziot”. La formación señala que la firma del documento implicaría asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en Israel, algo que consideran incorrecto, ya que, según la CUP, fueron las fuerzas israelíes quienes los detuvieron y trasladaron contra su voluntad a territorios ocupados, cuando su objetivo era llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario.

En un mensaje publicado en la red social X, Rull denunció la situación: “Entre los 21 ciudadanos del Estado que hoy llegan desde Israel no está la diputada del Parlament Pilar Castillejo. Es una representante del pueblo de Cataluña. Reclamo su retorno inmediato, de ella y del resto de encarcelados”.