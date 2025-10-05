España

Última hora de los españoles de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, en directo: 21 nacionales están volando desde Tel Aviv rumbo Madrid

Ada Colau y Jordi Coronas (ERC) serán recibidos en Barcelona esta noche

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es recibida por sus seguidores antes de partir junto con otros activistas en la Flotilla Global Sumud (REUTERS/Eva Manez)

En pocas líneas:

    15:24 hsHoy

    El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que 21 de los 49 españoles detenidos por Israel tras participar en la flotilla ya vuelan de regreso a España. El avión tiene prevista su llegada a Madrid a las 20:20, hora peninsular.

    Entre las personas deportadas se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas. Aún permanecen en Israel 28 españoles que no han sido deportados, entre ellos dos miembros de la CUP, tres de Podemos y tres sindicalistas que se han negado a firmar la extradición.

    15:45 hsHoy

    El presidente del Parlamento de Cataluña reclama el “retorno inmediato” de Pilar Castillejo

    El presidente del Parlament, Josep Rull (EFE/ Andreu Dalmau)

    El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, ha pedido este domingo el “retorno inmediato” de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Pilar Castillejo, que continúa detenida en Israel como miembro de la Global Sumud Flotilla.

    Según un comunicado de la CUP, Castillejo y Plazas no regresarán este domingo porque se han negado a firmar su deportación inmediata, con la intención de “continuar ejerciendo presión internacional desde la cárcel de Ketziot”. La formación señala que la firma del documento implicaría asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en Israel, algo que consideran incorrecto, ya que, según la CUP, fueron las fuerzas israelíes quienes los detuvieron y trasladaron contra su voluntad a territorios ocupados, cuando su objetivo era llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario.

    En un mensaje publicado en la red social X, Rull denunció la situación: “Entre los 21 ciudadanos del Estado que hoy llegan desde Israel no está la diputada del Parlament Pilar Castillejo. Es una representante del pueblo de Cataluña. Reclamo su retorno inmediato, de ella y del resto de encarcelados”.

    15:31 hsHoy

    Ada Colau y Jordi Coronas regresarán a Barcelona esta misma noche tras aterrizar en Madrid

    La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas, tomarán un segundo vuelo desde Madrid tras aterrizar desde Tel Aviv, para llegar a Barcelona-El Prat alrededor de las 22:50 horas, según han informado Comuns y ERC en comunicados oficiales.

    El primer avión, que despegó de Tel Aviv, tiene prevista su llegada a Barajas a las 20:20 horas, donde Colau y el resto de activistas catalanes tomarán el vuelo a Barcelona.

    En el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, representantes de Comuns y ERC —entre ellos Oriol Junqueras y Elisenda Alamany— estarán presentes para recibir a los activistas repatriados.

    15:27 hsHoy

    Israel confirma la deportación de 28 activistas de la Global Sumud Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos

    El Ministerio de Exteriores israelí asegura que los derechos legales de los detenidos están garantizados mientras España coordina la repatriación de sus nacionales

    El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen (Bernd von Jutrczenka/dpa)

    El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado este domingo la deportación de 28 activistas de la Flotilla Global Sumud, procedentes de España, Portugal y Países Bajos, tras varios días de detención en el país. Según un comunicado oficial difundido a través de la red social X, las autoridades israelíes expresaron su deseo de que “todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible”, aunque señalaron que algunos han optado por prolongar el proceso legal “de manera deliberada, prefiriendo permanecer en Israel”.

    15:26 hsHoy

    Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

    La presidenta del grupo parlamentario Pilar Castillejo y el miembro de la dirección Adrià Plazas prefieren permanecer en la prisión de Ketziot para mantener la presión internacional sobre la situación de los activistas

    La diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo (Europa Press)

    Dos miembros destacados de la CUP que participaron en la Flotilla Global Sumud –la presidenta del grupo parlamentario Pilar Castillejo y el miembro de la dirección Adrià Plazas– no viajarán este domingo en el primer grupo de 21 activistas españoles que saldrá de Tel Aviv hacia España. La formación anticapitalista ha confirmado que ambos han rechazado firmar su deportación inmediata, lo que les permitirá permanecer en la prisión de Ketziot y mantener su estrategia de presión internacional.

    15:24 hsHoy

    Albares anuncia que 21 de los 49 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel regresarán este domingo a España “si nada se tuerce”

    Los activistas han firmado un documento en el que reconocen que su entrada en el país fue ilegal, según explicó el ministro

    El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Europa Press)

    La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha confirmado este domingo que el primer grupo de 21 activistas españoles retenidos en Israel, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, saldrá esta tarde de Tel Aviv en un vuelo previsto a las 16:15 horas. Según ha detallado en declaraciones al canal 3/24, el avión tiene como destino Madrid, donde aterrizaría aproximadamente cinco horas después.

