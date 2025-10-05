Última hora de los españoles de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, en directo: 21 nacionales están volando desde Tel Aviv rumbo Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que 21 de los 49 españoles detenidos por Israel tras participar en la flotilla ya vuelan de regreso a España. El avión tiene prevista su llegada a Madrid a las 20:20, hora peninsular.
Entre las personas deportadas se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas. Aún permanecen en Israel 28 españoles que no han sido deportados, entre ellos dos miembros de la CUP, tres de Podemos y tres sindicalistas que se han negado a firmar la extradición.
El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, ha pedido este domingo el “retorno inmediato” de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Pilar Castillejo, que continúa detenida en Israel como miembro de la Global Sumud Flotilla.
Según un comunicado de la CUP, Castillejo y Plazas no regresarán este domingo porque se han negado a firmar su deportación inmediata, con la intención de “continuar ejerciendo presión internacional desde la cárcel de Ketziot”. La formación señala que la firma del documento implicaría asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en Israel, algo que consideran incorrecto, ya que, según la CUP, fueron las fuerzas israelíes quienes los detuvieron y trasladaron contra su voluntad a territorios ocupados, cuando su objetivo era llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario.
En un mensaje publicado en la red social X, Rull denunció la situación: “Entre los 21 ciudadanos del Estado que hoy llegan desde Israel no está la diputada del Parlament Pilar Castillejo. Es una representante del pueblo de Cataluña. Reclamo su retorno inmediato, de ella y del resto de encarcelados”.
*Con información de EFE
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas, tomarán un segundo vuelo desde Madrid tras aterrizar desde Tel Aviv, para llegar a Barcelona-El Prat alrededor de las 22:50 horas, según han informado Comuns y ERC en comunicados oficiales.
El primer avión, que despegó de Tel Aviv, tiene prevista su llegada a Barajas a las 20:20 horas, donde Colau y el resto de activistas catalanes tomarán el vuelo a Barcelona.
En el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, representantes de Comuns y ERC —entre ellos Oriol Junqueras y Elisenda Alamany— estarán presentes para recibir a los activistas repatriados.
*Con información de EFE
El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado este domingo la deportación de 28 activistas de la Flotilla Global Sumud, procedentes de España, Portugal y Países Bajos, tras varios días de detención en el país. Según un comunicado oficial difundido a través de la red social X, las autoridades israelíes expresaron su deseo de que “todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible”, aunque señalaron que algunos han optado por prolongar el proceso legal “de manera deliberada, prefiriendo permanecer en Israel”.
Dos miembros destacados de la CUP que participaron en la Flotilla Global Sumud –la presidenta del grupo parlamentario Pilar Castillejo y el miembro de la dirección Adrià Plazas– no viajarán este domingo en el primer grupo de 21 activistas españoles que saldrá de Tel Aviv hacia España. La formación anticapitalista ha confirmado que ambos han rechazado firmar su deportación inmediata, lo que les permitirá permanecer en la prisión de Ketziot y mantener su estrategia de presión internacional.
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha confirmado este domingo que el primer grupo de 21 activistas españoles retenidos en Israel, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, saldrá esta tarde de Tel Aviv en un vuelo previsto a las 16:15 horas. Según ha detallado en declaraciones al canal 3/24, el avión tiene como destino Madrid, donde aterrizaría aproximadamente cinco horas después.