Pepa Flores reaparece por sorpresa para zanjar las dudas en torno a sus problemas de salud: “Más guapa y mejor que nunca”

Pepa Flores, en imagen de archivo (Europa Press)

La reaparición de Pepa Flores en la esfera pública ha servido para desmontar de forma tajante las conjeturas recientes sobre la salud de la artista. Frente a los rumores multiplicados en los últimos días, especialmente tras las declaraciones del director de Semana, Jorge Borrajo, en el programa El tiempo justo, la familia ha querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre su actual estado, respaldado por un testimonio gráfico publicado por su hija menor, Celia Flores.

La cantante reside desde hace décadas en Málaga, donde lleva una vida discreta alejada de la notoriedad mediática que en su día acompañó a Marisol, su mítico alter ego. En imágenes recientes, Celia muestra a su madre disfrutando de la rutina diaria, paseando por el litoral en compañía de su círculo más cercano, y luciendo un conjunto veraniego compuesto por camisa de lino blanca, pantalón beige con estampado de palmeras, cinturón de rafia, capazo marrón y gafas de sol combinadas.

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“¡Más guapa y mejor que nunca! Pa’ to’s ustedes”, ha destacado Celia Flores en redes sociales, acompañando a las instantáneas de su madre y subrayando así el buen estado anímico y físico de la artista malagueña. Al margen, consultados por Diario Sur, los familiares directos de Pepa Flores se han mostrado sorprendidos por el alcance mediático de noticias que sugieren preocupación en su entorno. Atribuyen esas informaciones a una “inquietud innecesaria” y apuntan que, más allá de los achaques propios de contar con 78 años, la actriz se encuentra perfectamente instalada en su hogar y disfrutando de una rutina apacible.

Pepa Flores reaparece en la cuenta de Instagram de su hija (@celiafloresss)

La salud de Pepa Flores

Las especulaciones en torno a la salud de Pepa Flores se han intensificado después de que el periodista Jorge Borrajo afirmara en televisión que sus tres hijas habían tomado “importantes decisiones” personales y económicas, en alusión a la venta del ático de La Malagueta y una finca en Moclinejo desde hace más de un año, y de referirse también al sufrimiento tras la pérdida de su pareja, Massimo Stecchini, en 2023.

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Sin embargo, el citado medio recoge por boca de la familia que no existe ningún motivo de alarma en estos momentos y que la normalidad preside la vida cotidiana de la artista, quien mantiene su costumbre de permanecer al margen de cualquier foco mediático no deseado. Junto a Celia, sus otras dos hijas, María y Tamara, han transmitido la misma versión a través de un comunicado conjunto.

Las hijas de Pepa Flores rompen su silencio

En el texto, las tres explican que su madre tuvo un problema gripal en enero “del que se recuperó favorablemente hace ya meses”. Subrayan, además, que si bien entonces necesitó cuidados específicos “como cualquier persona de su edad”, en ningún caso existió una situación alarmante, desmintiendo así los titulares recientes que han sugerido lo contrario. Lamentan que se haya convertido en un asunto de relevancia pública un episodio ya superado y que, aseguran, no corresponde en absoluto al estado actual de la artista.

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Desde su retirada voluntaria, la vida de Pepa Flores está marcada por la búsqueda de tranquilidad y el disfrute de la privacidad. La familia insiste en la irrelevancia de las informaciones sensacionalistas sobre su salud actual, insistiendo en el mensaje de “responsabilidad y rigor” para evitar inquietudes en su entorno y entre quienes “la quieren y admiran”.

En su momento, ni siquiera el homenaje del Goya de Honor en Málaga consiguió que regresara temporalmente a la esfera pública: la defensora de la vida privada familiar considera este anonimato su mayor logro. Una posición coherente con los valores que ha defendido a lo largo de estos años y que sus hijas protegen con firmeza ante la atención constante que sigue generando aquella joven actriz y cantante en el imaginario español.

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