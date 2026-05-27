Rafa Jódar pisa el acelerador en Roland Garros: acaba con Duckworth y pasa a tercera ronda

El tenista español Rafa Jódar (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Jódar pisa el acelerador. El español se presentó a lo grande en su debut en Roland Garros y no cesó durante su segundo duelo. Enfrente el australiano James Duckworth se presentaba como su segundo rival a batir. No tardó en dar un golpe sobre la mesa madrileño para llevarse la primera manga tras firmar dos roturas. Un tropiezo en el segundo set le obligó a alargar el partido al cuarto set, tras llevarse el tercero, donde también voló. Ya en la manga decisiva, estuvo cerca de perder su servicio y cerca estuvo también de arrebatárselo al australiano. Todo en los dos primeros juegos.

El tenista madrileño se presentó a lo grande en Roland Garros, terreno hasta ahora inexplorado para él. Lo hizo en un duelo ante el tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic. El público francés fue testigo de la pegada de Jódar, esa que no deja a nadie indiferente. Sólido, concentrado, ajeno al exterior. Nada le afecta. Y así el tenis fluye. Golpe a golpe fue acabando con su rival hasta certificar un auténtico KO. Firmó un 3-0 (6-1, 6-0 y 6-4) en apenas 1h y 34 minutos para seguir con su aventura parisina.

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El diamante madrileño comenzó con una marcha más. Quería encaminar el duelo cuanto antes. La rotura no se hizo esperar. Durante el primer servicio del australiano, Jódar apretó. Se volvió un muro impenetrable. Brilló como solo él sabe y se deslizó por la tierra parisina. Su derecha hizo el resto. Con 4-1 en el marcador, Jódar volvió a elevar el nivel sobre el calor abrasador de las pistas para firmar una segunda rotura y llevarse la primera manga por 1-6. La primera piedra era suya. Faltaban como mínimo dos más para llevarse el partido.

Rafa Jódar (Europa Press)

El segundo set no fue tan cómodo como parecía, dado el primero. Se le encasquilló a la par que su rival mostraba todas sus cartas. Los dos primeros juegos en blanco. Los siguientes necesitaron más golpes. Fue en el 2-2, cuando Jódar volvió a firmar el golpe. Sin embargo, el australiano supo devolver el gancho a tiempo para evitar que se le volviera a escapar la manga. La igualdad se instaló en el partido sin que ninguno pudiera deshacerlo. Lo hizo el tie-break. Ahí Jódar no supo revertir la situación. Quien sí lo hizo fue Duckworth, que deshizo las tablas del set para instalarlas en el marcador general.

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Con 1-1, igualados en sets. Jódar saltó al tercero más dudoso. Llegó incluso a perder un servicio, pero se repuso para devolver inmediatamente la rotura y firmó una segunda para llevarse el tercer set, en un sufrido juego, donde su rival se resistió a ceder el servicio.

El primer Roland Garros de Rafa Nadal: tenía 19 años, ganó al argentino Mariano Puerta e hizo su primera remontada.

Jódar firma la victoria

El cuarto set se presentaba muy diferente para los dos protagonistas. Jódar con la victoria y el pase a tercera ronda en la mira. Duckworth con la idea de remontar el duelo como objetivo. Solo uno lo logró. Y ese fue Rafa. Se vivió todo un tira y afloja. Servicio a servicio. Cualquier error podía sentenciar la manga. Con el 5-6 en el marcador parecía que podía ser de nuevo el tie-break quien decantara el set. Antes de volver a llegar a la muerte súbita, Jódar apretó como solo el sabe, aunque fue una doble falta lo que provocó el punto, set y partido. Rafa ya está en tercera ronda del torneo parisino.

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