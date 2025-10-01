España Cultura

La única película en la que Leonardo DiCaprio interpretó a un personaje homosexual: la primera vez que besó a un hombre

El actor, que ha vuelto a los cine con ‘Una batalla tras otra’, solo ha tenido un papel no heterosexual a lo largo de toda su carrera

Beatriz Martínez

David Thewlis y Leonardo Di
David Thewlis y Leonardo Di Caprio, que interpretaron a los poetas simbolistas franceses Verlaine y a Rimbau, respectivamente

Leonardo DiCaprio vuelve a estar de actualidad gracias a la nueva película de Paul Thomas Anderson, titulada Una batalla tras otra, en la que encarna a uno de los miembros de una banda de ex- revolucionarios cuya hija ha sido secuestrada.

El actor, desde que alcanzara el éxito a edad muy temprana y comenzó a encadenar proyectos en Hollywood que lo convertirían en un ídolo juvenil (desde Romeo + Julieta de William Shakespeare, de Baz Luhrmann hasta llegar a Titanic) siempre se ha caracterizado por interpretar papeles heterosexuales en todas sus películas, convirtiéndose en el galán de la función.

Sin embargo, sola una vez ha encarnado a un personaje gay y fue muy al inicio de su carrera, cuando tenía 21 años, en la única producción británica en la que ha participado.

La historia de amor entre dos poetas

Se llamaba Vidas al límite, aunque su título original era Total Eclipse y en ella se contaba la relación entre los poetas franceses simbolistas Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.

La película dirigida por Agnieszka Holland y basada en la obra de Christopher Hampton, se adentraba en la turbulenta conexión entre dos de los nombres más influyentes de la literatura francesa del siglo XIX, pero lo hacía priorizando el drama personal sobre el contexto literario y artístico que los rodeó.

Leonardo DiCaprio en 'Vidas al
Leonardo DiCaprio en 'Vidas al límite'

Estrenada en 1995, la película se apoya en las cartas y poemas de los protagonistas para reconstruir la relación amorosa y destructiva entre Verlaine (interpretado por David Thewlis) y Rimbaud (encarnado por Leonardo DiCaprio).

El relato arrancaba en París en 1870, cuando el joven Verlaine, de 24 años, contrae matrimonio con Mathilde Maute, una adolescente de 16 años perteneciente a la alta sociedad y ajena al mundo artístico. Un año después, la llegada de una carta y un conjunto de poemas de Rimbaud, entonces de 17 años, marca el inicio de una relación que alterará de forma irreversible la vida de Verlaine.

La película describe cómo Verlaine se deja arrastrar por el carisma y la rebeldía de Rimbaud, quien irrumpe en su vida con actitudes provocadoras y un desprecio manifiesto por las convenciones sociales. El vínculo entre ambos se intensificará hasta el punto de que Verlaine abandonó a su esposa y a su hijo, embarcándose junto a Rimbaud en una huida que los llevará a Inglaterra y Bélgica.

Una relación turbulenta

La convivencia, lejos de ser idílica, se caracteriza por episodios de violencia, humillaciones y una dinámica de poder en la que Rimbaud manipula emocionalmente a Verlaine. En una de las escenas más recordadas, Verlaine pregunta: “¿Crees que los poetas pueden aprender unos de otros?”, a lo que Rimbaud responde: “Solo si son malos poetas”.

La relación entre los poetas alcanza su punto más crítico cuando Verlaine, en un arrebato irracional, dispara contra Rimbaud. Este hecho conduce a la detención y encarcelamiento de Verlaine, quien es condenado a dos años de prisión y acusado de sodomía.

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Durante su estancia en la cárcel, Verlaine experimenta una conversión al catolicismo, mientras Rimbaud continúa su carrera literaria. Tras la liberación de Verlaine, ambos se reencuentran fugazmente en Alemania, pero nunca volverán a verse. Rimbaud, por su parte, abandona la literatura y se traslada a África, donde un tumor en la rodilla lo obliga a regresar a Francia, donde fallece a los 37 años.

Lo más importante de Rimbaud fue su rechazo total a la mentalidad burguesa de la poesía de su época. No le gustaba su estructura y conformismo, y que todos quisieran embellecerlo todo. De alguna manera, abrió una nueva puerta en su arte e inventó prácticamente un nuevo lenguaje con su obra”, contó el propio DiCaprio en una de las entrevistas de la época.

