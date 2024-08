‘KAOS’, así es la nueva serie de mitología griega que llega a Netflix: con un Zeus ‘cool’ interpretado por Jeff Goldblum y mucha sátira gamberra

Tráiler KAOS

La mitología constituye el origen de todo, de los relatos, de los cuentos, de las historias y sirve para explicar el mundo, para hablar de las pasiones, de las debilidades de los seres humanos a través de los dioses, los héroes y todo un cúmulo de criaturas extrañas.

Todos esos mitos se encuentran incrustados en la memoria colectiva y, por eso, cada cierto tiempo aparece una película o una serie que los recupera, ya sea siendo fieles a los poemas épicos en los que se basan o a través de una ‘reformulación’ de acuerdo a los nuevos tiempos.

En ese sentido, para el público juvenil resulta tan didáctica como entretenida la saga de Percy Jackson, que hace poco también se convirtió en serie. Y para el adulto, ahora aparece KAOS, una versión fresca y descarada del Olimpo en la encontramos a un Zeus caprichoso y paranoico encarnado por Jeff Goldblum que tendrá que hacer frente a una supuesta conspiración para acabar con él que, en forma de maldición, poco a poco se irá cumpliendo a partir de que se encuentre una arruga en la frente.

Nuevas tramas para los dioses del Olimpo: de qué trata ‘KAOS’

Janet McTeer como Hera en 'KAOS'. (Netflix)

A su alrededor encontraremos a su esposa, la intrigante e inteligente Hera (Janet McTeer), al tatuado y bastante macarra Poseidón (Cliff Curtis), al oscuro Hades (David Thewlis) o a Prometeo (Stephen Dillane) que será precisamente el que cuente la historia, un narrador que, además, es el responsable de la maldición que se cierne sobre Zeus mientras sigue condenado por haber desafiado a los dioses.

KAOS coge de un lado y de otro las leyendas mitológicas y juega con ellas, de forma que no siempre es fiel de forma rigurosa, sino que, por el contrario, prefiere combinarlas, divertirse a partir de ellas, y darles la vuelta para plantear una historia coral alrededor de esa trama contra Zeus, en la que también aparecerán personajes como Orfeo (Killian Scott), que en vez de tocar la lira, es músico de rock, aunque su historia trágica sea la misma: perderá al amor de su vida y se introducirá en el ‘inframundo’ para recuperarla.

Jeff Goldblum en 'KAOS'. (Netflix)

También encontraremos a Dionisio (Nabhaan Rizwan), a Caronte (Ramon Tikaran) y, en nuestro mundo, al presidente Minos (Standley Townsen) o su hija Ari (Leila Farzad), a Dédalo, constructor del laberinto, y por supuesto, al propio Minotauro.

En definitiva, una trama muy coral que se va expandiendo, y con un reparto representativo de todas las razas y procedencias, así como con un especial cuidado en plasmar las diferentes sensibilidades sexuales, en la que hay lugar para el divertimento, como el que que despliega el gran Eddie Izzard, de género fluido.

La serie ha sido creada por la británica Charlie Covell, que estaba detrás de The End of the F***ing World, que se convirtió en un pequeño fenómeno ‘indie’ en Netflix. Ahora, con esta producción, la joven showrunner demuestra que tiene ambición, ganas de hacer ficciones diferentes y que es dueña de un humor y una sensibilidad millennial muy especial.