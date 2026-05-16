Vuelve el tiempo más estable a España, aunque todavía con lluvias en algunas zonas: la Aemet prevé un ascenso de las temperaturas máximas

Una persona leyendo en un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

El pasado viernes fue una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, lo que obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar alertas por lluvias, vientos, fenómenos costeros e incluso nieve. Debido al paso de un frente que atravesó la península de noroeste a sureste, llegando tras él una masa de aire más frío, se produjeron chubascos en diversas zonas y un descenso de los termómetros en buena parte del país.

Tras haber dejado el mercurio en valores entre 5 y 10 grados más bajos de lo normal para la época del año, se espera que ya este sábado comience un ascenso generalizado de las temperaturas. Eso sí, todavía el ambiente seguirá siendo frío, con mínimas más propias de marzo que de mayo.

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Este 16 de mayo el mapa amanece prácticamente vacío, muy diferente a como estaba el día anterior. Solamente rodea el color amarillo a Menorca, donde se producirán fenómenos costeros con olas de dos metros del norte. Este aviso se desactivará a las 14.00 horas.

Este fin de semana todavía se producirán lluvias en algunas zonas. (Kai Forsterling/EFE)

Y es que ya este sábado se prevé una tendencia a la estabilidad tanto en el territorio peninsular como en el archipiélago balear a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste. Sin embargo, todavía en el norte de la península se mantendrá el flujo del noroeste, pudiéndose producir precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales.

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En el resto del territorio se espera que los cielo estén en general despejados, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución que podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho.

Aunque ya este sábado no hay avisos por nevadas, como si ocurrió el viernes, esta madrugada se han producido algunas de carácter débil en montañas del norte por encima de los 1.300-1.400 metros. Destacarán también las rachas de viento muy fuertes, siendo superiores a los 70 km/h en sierras prelitorales de Tarragona y Castellón.

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Temporal de nieve y frío en La Uña (León). (J. Casares/EFE)

Máximas en aumento y mínimas en descenso

Además del tiempo cada vez más estable tras varios días marcados por las precipitaciones en amplias zonas del país, aunque todavía con probabilidad de chubasco en algunas áreas, destacará este sábado el ascenso de los termómetros. Esto no significa, sin embargo, que volvamos al calor que nos sorprendió hace ya algunas semanas.

El ambiente continuará siendo frío, aunque las máximas comenzarán a subir de forma clara. Este ascenso continuará el resto de días, dejando a mediados de la semana que viene valores superiores a los 30 grados. En las zonas de Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular las máximas sufrirán un descenso.

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Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Por ejemplo, mientras que capitales de provincia como Burgos, Lugo, Pamplona o Vitoria no alcanzarán o superarán los 15 grados, los termómetros se situarán en o por encima de los 25 en Córdoba, Badajoz, Huelva o Tarragona. En Sevilla se esperan 28 grados y en Murcia, 27.

Las mínimas, sin embargo, todavía serán invernales, ya se que se producirá una bajada en la mayor parte de la Península y las islas Baleares: Ávila 1 grado; Teruel y Palencia, 2, y numerosas ciudades del interior de la mitad norte, 5 o menos. Así, la Aemet advierte de que habrá un claro contraste entre las mínimas y las máximas:

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