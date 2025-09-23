España Cultura

La modelo española que vivió un incómodo momento con Pierce Brosnan y Rene Russo en un set de rodaje: “Cuando llegamos estaba todo parado. No sabíamos qué pasaba”

Russo tenía unos 45 años en aquel momento, y la también actriz, 22

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Pierce Brosnan, Esther Cañadas y Rene Russo en 'El secreto de Thomas Crown'.

Aunque su nombre está ligado de manera indiscutible al universo de la moda, Esther Cañadas (Albacete, 1977) también tuvo una etapa cinematográfica que la llevó a codearse con grandes estrellas de Hollywood. A finales de los años noventa, en pleno auge de su carrera como top model internacional, la manchega dio el salto a la gran pantalla. Participó en películas como El secreto de Thomas Crown (1999), junto a Pierce Brosnan y Rene Russo, además de algunas producciones españolas.

La modelo visitó este lunes el plató de El Hormiguero tras su regreso a la pasarela junto a Carolina Herrera dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week, para quien desfiló hace unos días en la Plaza Mayor de Madrid. La top se retiró a mediados de los 2000 de las pasarelas.

Pero entre confidencias de moda, la modelo también recuperó una de sus anécdotas de su paso por el cine. “En el rodaje de El secreto de Thomas Crown, Rene Russo no quería compartir escena contigo”, afirmó Motos a la modelo. En 1999, Cañadas debutó en el cine con esta película de acción y misterio dirigida por John McTiernan.

Pierce Brosnan y Rene Russo
Pierce Brosnan y Rene Russo en 'El caso Thomas Crown' (1999)

“Llegué al rodaje el primer día. Era un rodaje de Hollywood súper grande, importantísimo. Estaba todo parado, todo el mundo muy nervioso. No sabía lo que pasaba”, recordó Cañadas en el programa. “Descubrí que ella no quería compartir escena conmigo, porque rodábamos juntas”, confesó. Rene Russo tenía unos 45 años en aquel momento, y Cañadas, 22.

“¿Cómo se gestiona ser una mujer ante las que otras se pueden sentir eclipsadas?, le preguntó Motos. Lejos de alimentar el conflicto, Cañadas decidió actuar con diplomacia. “No creo que fuera personal. Pedí hablar con ella. Fui al camerino, hablamos y se relajó”, añadió, para posteriormente añadir que se hicieron amigas. Finalmente, el rodaje pudo continuar con normalidad: “Al final rodamos juntas y estuvo muy bien”.

Su paso por el programa de Pablo Motos

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando la top model habló con Pablo Motos sobre el difícil proceso que vivió su familia durante la enfermedad de su padre. “Mi padre tuvo un cáncer, estaba muy malito”, recordó la modelo. Para rendirle un homenaje, decidió proponerle a su hermano hacerse juntos un tatuaje con la palabra jefe. “Llamé a mi hermano y le dije que nos íbamos a tatuar los dos la palabra ‘jefe’”, contó.

Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’.
Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’. (Flickr)

La modelo también habló de los retos más duros de su profesión. Confesó que lo más exigente no siempre son las luces o el público, sino la resistencia física. “Tener que pasar hasta 10 horas subida en unos tacones y hacerse un kilómetro de pasarela… Si no llevas nunca tacón y haces eso, está complicado, te van a doler los pies”, comentó. Para entrenarse, reconoce que procura llevar tacones, incluso en ocasiones en las que no lo haría, aunque admite que ha sufrido “muchas agujetas”.

Además, recordó con especial cariño su experiencia con algunos de los diseñadores más reconocidos. Mencionó a Thierry Mugler como el más imprevisible: “Era muy creativo y durante el desfile cambiaba continuamente”, explicó entre risas. Una vez llegó a desfilar con “pétalos de flores en las pestañas”, una excentricidad que aún guarda en la memoria.

En el caso de Giorgio Armani, que falleció a comienzos de mes, le describió como alguien para quien “era un privilegio ver”. Compartió además una curiosa costumbre del diseñador italiano: “Él veía el desfile desde la parte de atrás por un agujerito, te preparaba para salir y se asomaba por ese agujerito”.

