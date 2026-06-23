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Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del duelo por el liderato y la lucha por el pichichi de Harry Kane y la amenaza de Antoine Semenyo

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Inglaterra vs Ghana
Ingleterra - Ghana hoy, en directo. (Composición Infobae)

Inglaterra y Ghana llegan con una victoria en su palmarés y buscarán hoy hacerse con el liderato del grupo L, que les pondría las cosas de cara para la última jornada clasificarse a las rondas eliminatorias. La selección inglesa fue una de las selecciones que mejor impresión dejó en la primera jornada tras vencer a la Croacia de Luka Modric por 4-2 en una segunda parte donde demostró una clara superioridad. Por su parte, Ghana llega tras superar por la mínima a Panamá y busca seguir con buen pie en el Mundial 2026.

Horario del Inglaterra - Ghana

  • España: 22:00 horas
  • México: 15:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Costa Rica: 14:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • España: 01:00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 13:00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 15:00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 16:00 horas
  • Guatemala: 14:00 horas
  • Honduras: 14:00 horas
  • Nicaragua: 14:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Panamá: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

En pocas líneas:

09:48 hsHoy

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Ambas selecciones nunca antes se habían enfrentado en una Copa del Mundo

Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo que podrá seguirse en Perú por televisión y plataformas de streaming. (FA)
Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo que podrá seguirse en Perú por televisión y plataformas de streaming. (FA)

Inglaterra y Ghana afrontan este martes un duelo con mucho más que tres puntos en juego. Ambas selecciones arrancaron con victoria su participación en el Mundial 2026 y una segunda victoria dejaría muy encarrilado el pase a las eliminatorias. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L, se disputa en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos).

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09:21 hsHoy

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El segundo turno de la jornada trae consigo a dos de las aspirantes al título, ambas obligadas a ganar para seguir en las rondas eliminatorias

Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)
Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)

El Mundial 2026 no para. La madrugada de este martes 23 de junio ya ha dejado dos encuentros terminados y hasta la tarde no se abre el segundo turno. Lo hará a partir de las 19:00 horas entre Portugal y Uzbekistán y a las 22:00 tendrá lugar el plato fuerte de la jornada, Inglaterra contra Ghana.

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09:05 hsHoy

Muy buenos días!! Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Infobae. Hoy tenemos el plato fuerte del lunes 23 de junio. Inglaterra - Ghana. La lucha por el liderato. Aunque también habrá otras cosas interesantes que ver al final del día, como la lucha por el pichichi del Mundial 2026, donde Harry Kane quiere seguir la estela de Mbappé y Messi.

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