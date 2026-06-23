Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Ghana llegan con una victoria en su palmarés y buscarán hoy hacerse con el liderato del grupo L , que les pondría las cosas de cara para la última jornada clasificarse a las rondas eliminatorias. La selección inglesa fue una de las selecciones que mejor impresión dejó en la primera jornada tras vencer a la Croacia de Luka Modric por 4-2 en una segunda parte donde demostró una clara superioridad. Por su parte, Ghana llega tras superar por la mínima a Panamá y busca seguir con buen pie en el Mundial 2026.

Muy buenos días!! Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Infobae . Hoy tenemos el plato fuerte del lunes 23 de junio. Inglaterra - Ghana . La lucha por el liderato. Aunque también habrá otras cosas interesantes que ver al final del día, como la lucha por el pichichi del Mundial 2026, donde Harry Kane quiere seguir la estela de Mbappé y Messi.

El Mundial 2026 no para. La madrugada de este martes 23 de junio ya ha dejado dos encuentros terminados y hasta la tarde no se abre el segundo turno. Lo hará a partir de las 19:00 horas entre Portugal y Uzbekistán y a las 22:00 tendrá lugar el plato fuerte de la jornada, Inglaterra contra Ghana .

Inglaterra y Ghana afrontan este martes un duelo con mucho más que tres puntos en juego . Ambas selecciones arrancaron con victoria su participación en el Mundial 2026 y una segunda victoria dejaría muy encarrilado el pase a las eliminatorias. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L , se disputa en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos).

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