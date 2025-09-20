España Cultura

Quién se esconde tras de Roxan, la inteligencia artificial de ‘El refugio atómico’: la voz de una actriz española mítica

La nueva serie de Netflix presenta una misteriosa herramienta que ayuda a los millonarios del búnker

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tráiler de 'El refugio atómico'

La nueva gran serie de Netflix ya está en la plataforma, y lo hace con una gran premisa, un escenario singular, mucha acción y un gran reparto. El refugio atómico, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, cuenta con actores de sobra conocidos del cine y la televisión española, como Carlos Santos, Natalia Verbeke o Miren Ibarguren. También presenta nuevas caras, como las de Pau Simon, Alicia Falcó o Agustina Bisio, entre otros. Pero la serie tiene incluso un gran secreto escondido: la voz detrás de Roxan, su inteligencia artificial.

Dentro del Kimera Underground Park, el enorme y lujoso búnker en el que se encuentran los protagonistas de esta serie, hay una inteligencia artificial al estilo del HAL9000 de 2001: Una odisea del espacio. Está diseñada por Ziro (Álex Villazán), uno de los responsables del búnker junto a su hermana Minerva (Ibarguren) y en el encargado de todo el entramado tecnológico del edificio. Como inteligencia artificial, Roxan está diseñada para satisfacer todas las necesidades y curiosidades de los millonarios huéspedes, pero también para vigilarles en todo momento y controlar sus acciones, al puro estilo del Gran Hermano. No obstante, lo que no todo el mundo sabe es que detrás de esta inteligencia artificial se esconde también una gran actriz del cine y la televisión española: Michelle Jenner.

“Era un buen momento para hacer una ficción con una inteligencia artificial. Roxan, esa omnipresente figura que da vida maravillosamente Michelle Jenner, también nos gustaba mucho porque es un personaje que tiene esa voz dulce pero que a la vez tienes esa sensación de que puede ser malvada en algunos momentos”, explicaba el creador de la serie, Álex Pina. Y no habría mejor opción posible para algo así que Jenner, quien precisamente se ha encargado de prestar voz a personajes de lo más dulces a lo largo de su carrera.

Michelle Jenner es una gran
Michelle Jenner es una gran actriz de doblaje además de una cara más que conocida en nuestro cine

Gran experiencia en el doblaje

La actriz catalana empezó casi a la par en el mundo del doblaje que en el de la interpretación, en parte gracias a que su padre es una de las grandes voces del doblaje, Miguel Ángel Jenner. Juntos han trabajado en numerosas películas y series de televisión, como el remake en acción real de La bella y la bestia, en la que daban vida a Bella y a Din Don respectivamente. Jenner precisamente ya había dado voz a otro personaje de Emma Watson con la saga Harry Potter, pero más allá de Hermione ha sido la voz de personajes como Hannah en Toy Story, Sara en Tadeo Jones o recientemente la Ansiedad de Del revés 2.

Estrenada en Netflix este mismo viernes El refugio atómico cuenta la historia de un grupo de multimillonarios que se encierran en un búnker ante el estallido de una crisis global y la amenaza de una guerra nuclear que acabe con el mundo. A kilómetros bajo tierra descubren una nueva vida con grandes lujos y comodidades, pero en la que algunas familias tienen que compartir espacio con otras con las que están enfrentadas.

Temas Relacionados

El refugio atómicoNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los creadores de ‘La Casa de Papel’ dan las claves del nuevo éxito de Netflix, ‘El refugio atómico’: “Esta serie tiene más mala leche”

Los guionistas Álex Pina y Esther Martínez Lobato presentan esta ficción sobre un grupo de multimillonarios encerrados en un búnker

Los creadores de ‘La Casa

La película nostálgica que reivindica la libertad en tiempos de represión: “Trump es una amenaza para todos”

El director Richard Linklater reivindica el espíritu ‘outsider’ en ‘Nouvelle Vague’ en la que homenajea el rodaje de la ópera prima de Jean-Luc Godard

La película nostálgica que reivindica

‘Padre no hay más que uno’ no termina: la saga de películas de Santiago Segura continuará en forma de serie

La franquicia verá la luz gracias a Atresmedia y Prime Video, aunque contará con un reparto totalmente nuevo

‘Padre no hay más que

Murió a los 103 años después de que sus hijas la intentaran internar por demencia: la historia real de una anciana que luchó por su libertad

La película argentina ‘27 noches’, de Daniel Hendler ha sido la encargada de inaugurar el Festival de San Sebastián 2025

Murió a los 103 años

El drama aclamado como “uno de los mejores thrillers policiales” ya está disponible en Netflix

La miniserie, protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, se compone de ocho capítulos

El drama aclamado como “uno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros?

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno