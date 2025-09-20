Quién se esconde tras de Roxan, la inteligencia artificial de ‘El refugio atómico’: la voz de una actriz española mítica

Tráiler de 'El refugio atómico'

La nueva gran serie de Netflix ya está en la plataforma, y lo hace con una gran premisa, un escenario singular, mucha acción y un gran reparto. El refugio atómico, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, cuenta con actores de sobra conocidos del cine y la televisión española, como Carlos Santos, Natalia Verbeke o Miren Ibarguren. También presenta nuevas caras, como las de Pau Simon, Alicia Falcó o Agustina Bisio, entre otros. Pero la serie tiene incluso un gran secreto escondido: la voz detrás de Roxan, su inteligencia artificial.

Dentro del Kimera Underground Park, el enorme y lujoso búnker en el que se encuentran los protagonistas de esta serie, hay una inteligencia artificial al estilo del HAL9000 de 2001: Una odisea del espacio. Está diseñada por Ziro (Álex Villazán), uno de los responsables del búnker junto a su hermana Minerva (Ibarguren) y en el encargado de todo el entramado tecnológico del edificio. Como inteligencia artificial, Roxan está diseñada para satisfacer todas las necesidades y curiosidades de los millonarios huéspedes, pero también para vigilarles en todo momento y controlar sus acciones, al puro estilo del Gran Hermano. No obstante, lo que no todo el mundo sabe es que detrás de esta inteligencia artificial se esconde también una gran actriz del cine y la televisión española: Michelle Jenner.

“Era un buen momento para hacer una ficción con una inteligencia artificial. Roxan, esa omnipresente figura que da vida maravillosamente Michelle Jenner, también nos gustaba mucho porque es un personaje que tiene esa voz dulce pero que a la vez tienes esa sensación de que puede ser malvada en algunos momentos”, explicaba el creador de la serie, Álex Pina. Y no habría mejor opción posible para algo así que Jenner, quien precisamente se ha encargado de prestar voz a personajes de lo más dulces a lo largo de su carrera.

Michelle Jenner es una gran actriz de doblaje además de una cara más que conocida en nuestro cine

Gran experiencia en el doblaje

La actriz catalana empezó casi a la par en el mundo del doblaje que en el de la interpretación, en parte gracias a que su padre es una de las grandes voces del doblaje, Miguel Ángel Jenner. Juntos han trabajado en numerosas películas y series de televisión, como el remake en acción real de La bella y la bestia, en la que daban vida a Bella y a Din Don respectivamente. Jenner precisamente ya había dado voz a otro personaje de Emma Watson con la saga Harry Potter, pero más allá de Hermione ha sido la voz de personajes como Hannah en Toy Story, Sara en Tadeo Jones o recientemente la Ansiedad de Del revés 2.

Estrenada en Netflix este mismo viernes El refugio atómico cuenta la historia de un grupo de multimillonarios que se encierran en un búnker ante el estallido de una crisis global y la amenaza de una guerra nuclear que acabe con el mundo. A kilómetros bajo tierra descubren una nueva vida con grandes lujos y comodidades, pero en la que algunas familias tienen que compartir espacio con otras con las que están enfrentadas.