Quién es quién en ‘El refugio atómico’, la nueva gran serie de Netflix: de Miren Ibarguren y Natalia Verbeke a Carlos Santos y Joaquín Furriel

Este viernes no será un día cualquiera en Netflix. Una nueva gran serie española aterriza en la plataforma, El refugio atómico, y llega para relevar a la que durante años ha sido el buque insignia de Netflix España, La Casa de Papel. Obra de los mismos creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, la serie tiene un punto de partida algo parecido, aunque como los espectadores verán luego se distancia en gran medida de aquella ficción sobre un grupo de ladrones.

El refugio atómico cuenta la historia de un grupo de familias multimillonarias que se refugian en un gran búnker de una crisis global. Encerrados bajo el subsuelo, estos ricachones pueden disfrutar de grandes lujos allí dentro, como sesiones de spa, gimnasio o coctelería. Sin embargo, desconocen por completo lo que está pasando más allá del búnker, mientras algunos comienzan a sospechar que no les están contando toda la verdad. Las caras tampoco serán las mismas que en La Casa de Papel, aunque habrá algún que otro cameo familiar. Es por ello que recopilamos los grandes protagonistas de la serie, desde Miren Ibarguren a jóvenes actores que debutan como Pau Simon o Alicia Falcó.

Minerva (Miren Ibarguren)

Minerva es la mujer al frente del Kimera Park Undergorund, el gran búnker en el que se refugian varios de los mayores multimillonarios de España durante el estallido de una crisis global. Licenciada en arquitectura e ingeniería civil, Minerva es una mujer lista, calculadora y confiada, que esconde un gran plan para los huéspedes del búnker con tal de asegurar su futuro y el de su hermano. Para interpretarla está Miren Ibarguren, icónica Soraya en la serie Aída y conocida por otras producciones como Supernormal o La que se avecina.

Ziro (Álex Villazán)

El brillante hermano de Minerva y genio detrás de algunos de los sofisticados aparatos del búnker, entre ellos Roxán, la inteligencia artificial que ejerce de enlace con los huéspedes. Ziro carece de las mismas habilidades sociales que su hermana, pero su intelecto será clave para resolver algunos de los problemas que vayan sucediéndose en el búnker conforme avancen los días. Está interpretado por el joven Álex Villazán, quien ha participado en series como Caronte o Alma.

Rafa (Carlos Santos)

Cabeza de la familia Varela, Rafa es un hombre aparentemente fuerte y decidido, que en el fondo oculta varios problemas de autoestima y cuya vida no es que se esté desmoronando por un desastre global, es que lleva tiempo hecha trizas. Sin embargo, con la llegada al búnker tendrá que reponerse del revés y encontrar en su hijo Max el apoyo que necesitaba después de tanto tiempo. El prestigioso Carlos Santos, actor en películas como El hombre de las mil caras o El crack cero, es el actor elegido para darle vida.

Max (Pau Simon)

El hijo de los Varela acaba de salir de una prisión para meterse a otra. Después de salir condenado del accidente de coche que se llevó la vida de su novia, Max pasó varios años en la cárcel. Ahora vuelve con su familia, pero se dará cuenta de que nada ya es como solía ser, además de reencontrarse también con la familia de su difunta pareja, la cual aun no le ha perdonado aquel accidente. El joven realiza su primer gran papel en una producción de presupuesto, después de aparecer en la serie Nudes o en la película pendiente de estreno Días de agosto.

Frida (Natalia Verbeke)

Madre de Max y esposa de Rafa, Frida es una mujer que ha pasado años cuidando de su madre y viviendo en muchas mentiras, mientras esperaba a que su hijo saliese de la cárcel. Pero cuando este lo hace y el desastre estalla, pronto se da cuenta que quizá ya no quiere seguir siendo la persona que es, y la estancia en el búnker comenzará a hacerla cambiar. O simplemente, a sacar a la Frida que estaba oculta. La actriz Natalia Verbeke, conocida por sus papeles en Doctor Mateo, El hijo de la novia o El otro lado de la cama, se encarga de encarnarla.

Asia (Alicia Falcó)

Estudiante de medicina, hermana pequeña de la pareja de Max y la única hija de los Falcom viva, por lo que es también el gran soporte vital de su padre y su nueva pareja. Asia ha crecido mucho desde la muerte de su hermana, pero sigue odiando a Max por lo sucedido, aunque a veces esos sentimientos se confundan con otros. Para interpretarla está Alicia Falcó, joven actriz que ha participado en series como Cuéntame cómo pasó o Atasco.

Guillermo (Joaquín Furriel)

Probablemente uno de los hombres más ricos del mundo, Guillermo Falcom es el dueño de una de las compañías punteras, pero de nada sirve su dinero tantos metros bajo tierra. Menos aun cuando se encuentra con el responsable de la muerte de su hija, en medio de una crisis nuclear y sin saber muy bien cómo gestionar todo ello junto a su mujer Mimi. A Guillermo le da vida el mítico actor argentino Joaquín Furriel, conocido por películas como El patrón o Taxi a Gibraltar.

Mimi (Agustina Bisio)

Madrastra de Asia y nueva mujer de Guillermo, Mimi es una extraña rodeada de individuos con sus propias rencillas personales. Quizá por todo ello se mantiene al margen de las disputas que explotan cuando todos llegan al búnker, pero no por ello sufre menos ante el desarrollo de los acontecimientos. Está interpretada por la argentina Agustina Bisio, quien viene de participar en la serie Eve & Nicole.