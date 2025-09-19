Tendencias

Agatha Ruiz de la Prada sorprende en Madrid con una colección creada con inteligencia artificial

El evento combinó elementos lúdicos, materiales sorprendentes y una visión renovada del diseño contemporáneo

Por Celeste Sawczuk


La inteligencia artificial inspira diseños
La inteligencia artificial inspira diseños lúdicos y formas inéditas en la pasarela (EFE)

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid vivió una jornada memorable con la presentación de la colección primavera-verano 2026 de Agatha Ruiz de la Prada, quien incorporó inteligencia artificial en el proceso de diseño.

La reconocida diseñadora madrileña, famosa por su estilo colorido, calificó la experiencia como “la colección más loca” de su carrera. Esta apuesta pionera evidencia la convergencia entre la tradición y la tecnología en la moda española, situando a Ruiz de la Prada a la vanguardia del sector.

Creatividad impulsada por IA

La decisión de trabajar con inteligencia artificial nació como un experimento espontáneo. Ruiz de la Prada relató a EFE y Europa Press que el proceso comenzó de manera lúdica, preguntando directamente a la IA por nuevas ideas para la firma. “Ha sido bastante divertido utilizar la inteligencia artificial”, aseguró la diseñadora, quien resaltó el carácter espontáneo del proyecto.

La tecnología generó una gran variedad de propuestas, algunas absurdas e inquietantes y otras inspiradoras para el equipo creativo. “Había mucha morralla sin sentido y luego propuestas divertidas que nos han servido de inspiración”, explicó Ruiz de la Prada.

La diseñadora reafirma su liderazgo
La diseñadora reafirma su liderazgo en la vanguardia de la moda española (EFE)

El principal desafío consistió en llevar las ideas digitales al mundo tangible de la costura. “El gran reto era trasladar a la costura todas las ideas que nos surgían y esos volúmenes, la gravedad existe en el mundo real”, comentó entre risas Ruiz de la Prada.

El equipo debió superar dificultades técnicas para materializar los volúmenes y texturas sugeridos por la IA, empleando una variedad de materiales como organzas, tules, lentejuelas, crep de seda, plisados de algodón, neopreno, cintas de gross-grain, tafetán, lurex y crinolina, según la nota de prensa de ARP.

Ruiz de la Prada subrayó que la IA se convirtió en una herramienta más dentro del proceso creativo, aunque nunca sustituyó el sentido del humor ni la esencia artesanal de la marca: “Nos gusta interactuar con la tecnología con sentido del humor; es una herramienta más, no el fin de la creatividad”.

Estética renovada y elementos únicos

El resultado fue una colección fiel al ADN de la firma, aunque llevada a nuevos extremos. EFE y Europa Press describieron una pasarela dominada por volúmenes extremos, con formas cónicas y circulares que definieron las siluetas.

Ruiz de la Prada subrayó
Ruiz de la Prada subrayó que la IA se convirtió en una herramienta más dentro del proceso creativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota de prensa de ARP resalta vestidos como “monstruos derretidos que lloran gotas de lluvia de colores”, piezas con branquias de pez en organza neón, peonzas invertidas con corazones, vestidos de bolas que evocan píxeles digitales y una sorprendente menina de nubes peluda sobre fondo rosa.

Los motivos naturales, como gotas de agua y nubes, cobraron protagonismo, inspirados por el clima lluvioso de Madrid durante la concepción de la colección, según relató la diseñadora. Los icónicos corazones y estrellas, siempre presentes en el universo de Agatha Ruiz de la Prada, tampoco faltaron.

Volúmenes extremos, estructuras inesperadas y motivos inspirados en la naturaleza caracterizaron cada diseño, consolidando a la firma como sinónimo de innovación continua.

Un espectáculo inmersivo y colaboraciones destacadas

La puesta en escena buscó sorprender al público con un espectáculo inmersivo. Según la nota de prensa de ARP, el desfile se abrió con una marioneta de Agatha Ruiz de la Prada, creada junto a Elisava e interpretada por la actriz Nuca López, supervisando el fitting de las modelos en tiempo real.

La puesta en escena buscó
La puesta en escena buscó sorprender al público con un espectáculo inmersivo (EFE)

El evento contó con colaboraciones de marcas y artistas como Karambake (collares y relojes), Saica (cuellos hinchables), Noco (bolsos y maletines), Morena Corazón (joyería artesanal mexicana), Xyon Sneakers (calzado), Chocolates Marcos Tonda, Carmencita, MyPug&Co (arneses para perros), Grupo Puig (fragancias), OPTIM (gafas deportivas) y Rolser (carritos de la compra).

El ambiente en la Fashion Week reflejó el entusiasmo y el reconocimiento a la valentía creativa de la propuesta. La propia diseñadora lo celebró con humor: “Soy la primera de hoy, pero está siendo la mejor Fashion Week yo creo que hemos tenido nunca”.

Tradición, aniversario y nuevas fragancias

La colección primavera-verano 2026 coincidió con el 25 aniversario del perfume Flor, un hito que la diseñadora aprovechó para subrayar la fusión entre tradición e innovación. El desfile incluyó la presentación de la nueva fragancia De Flor en Flor, desarrollada junto a Grupo Puig.

Este aniversario recordó el impacto de Agatha Ruiz de la Prada en la moda española, con una carrera de más de cuatro décadas reconocida por premios nacionales e internacionales, exposiciones y colaboraciones con artistas de prestigio.

En un escenario donde la inteligencia artificial redefine la creatividad, Agatha Ruiz de la Prada abraza las nuevas posibilidades tecnológicas, expandiendo su universo estético y reafirmando su posición como referente de la vanguardia en la moda.

