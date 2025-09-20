James Gunn revela que ya tiene la lista con los actores que podrían ser el próximo Batman: “Hay una gran estrella de cine que se muere por darle vida”

Imagen de 'Batman: el cruzado enmascarado'

El futuro de Batman en el universo de DC Studios sigue siendo uno de los ejes centrales de la agenda cinematográfica de la compañía, según publicó The Ringer-Verse tras una reciente entrevista con James Gunn. El cineasta y director ejecutivo del estudio ha confirmado que la búsqueda del actor que encarnará al Caballero Oscuro en The Brave and the Bold continúa sin definiciones, mientras la escritura del guion avanza, aunque aún no se ha completado.

En enero de 2023, DC Studios reveló su plan para el llamado Capítulo 1: “Dioses y Monstruos” dentro del renovado universo fílmico de la editorial. En ese contexto, una de las mayores apuestas es el relanzamiento de Batman con una propuesta que buscará diferenciarse de otros proyectos en marcha. El filme The Brave and the Bold marcará el debut de una nueva versión del vigilante de Gotham en el cine, coexistiendo con el universo alternativo encabezado por Robert Pattinson en The Batman, que permanecerá como una propiedad separada bajo la etiqueta “Elseworlds”.

Durante la conversación con The Ringer-Verse, James Gunn reconoció que, aunque el proceso de selección está en marcha, todavía no hay una decisión respecto a quién portará el manto de Batman en la nueva etapa del DCU. “¿Tengo ideas sobre actores para interpretar a Batman? Por supuesto que las tengo. Hay quienes me gustan. Hay personas en lo alto de la lista, igual que ocurrió con Superman. Pero, al igual que con ese papel, las listas pueden cambiar”, afirmó Gunn según The Ringer-Verse.

Gunn remarcó que, más allá de los favoritos personales o de cualquier presión mediática, el procedimiento interno del estudio incluye audiciones exhaustivas, pruebas de pantalla y análisis meticulosos. “Es poco probable que contratemos a alguien solo por ser una estrella como Sylvester Stallone para el papel de Batman. Aunque puede suceder. Sé de al menos un actor muy famoso que quiere ser Batman, y hemos hablado sobre ello. Pero no estoy seguro de que sea el indicado,” añadió el director, manteniendo en reserva los nombres de los posibles candidatos.

James Gunn en el rodaje de 'Superman'

Alan Ritchson, el nombre más recurrente

En las últimas semanas se han multiplicado los rumores sobre intérpretes interesados o contactados por el estudio. Según han recogido medios de la industria, Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, admitió en una entrevista reciente haber mantenido conversaciones sobre el personaje con los responsables de DC Studios. No obstante, Gunn se negó a confirmar cualquier vínculo con actores específicos, advirtiendo que las especulaciones pueden estar tanto acertadas como equivocadas.

La película The Brave and the Bold está llamada a introducir una versión veterana y asentada de Batman, en constante interacción con los miembros de la denominada batifamilia. En esta entrega, destaca también la presencia de Damian Wayne, el hijo biológico de Bruce Wayne, quien adoptará el rol de Robin. Esta decisión creativa busca diferenciar la propuesta de la versión encabezada por Pattinson e integrar dinámicas familiares y de legado dentro de la mitología del personaje.

En cuanto al guion, Gunn explicó que la elaboración avanza, aunque el libreto final no está listo. “El guion no está terminado. Alguien está escribiéndolo y me parece muy bueno, pero aún falta para finalizarlo”, precisó. La finalización del guion se considera un paso crítico antes de cerrar el casting y avanzar en otros aspectos de la producción, según las propias palabras del ejecutivo, recogidas por The Ringer-Verse.

De momento, The Brave and the Bold sigue sin fecha concreta de estreno y sin protagonista confirmado, pero DC Studios, bajo el liderazgo de James Gunn, prioriza este relanzamiento como pieza clave de su estrategia para redefinir el universo cinematográfico superheroico. La expectativa en torno a la selección definitiva de Batman se mantiene, mientras avanzan tanto la escritura del guion como las negociaciones con potenciales estrellas dispuestas a asumir uno de los papeles más icónicos de Hollywood.