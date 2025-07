James Gunn confirma que el Batman de Robert Pattinson no coincidirá con el nuevo Superman: “Ya veremos qué hacemos de aquí en adelante”

Superman presenta un nuevo tráiler.

Batman y Superman, ni juntos ni revueltos. A pesar de ser los dos rostros más importantes del universo DC, y de tener en la actualidad a dos actores jóvenes, con gran proyección y sobre todo con dos películas que ya han triunfado en taquilla como son The Batman y la reciente Superman, parece que ni Robert Pattinson ni David Corenswet llegarán a coincidir en pantalla. Al menos, eso eso es lo que asegura el máximo responsable de DC en la actualidad, el director James Gunn.

“Ya lo he dicho antes. Ya lo hemos hablado antes, pero no es lo que está pasando ahora mismo. Ya sabes, todo está en constante cambio, así que ya veremos qué hacemos a continuación”, se reafirmaba el autor de Superman, la película que ha supuesto el reinicio del superhéroe después de ser interpretado en los últimos años por Henry Cavill y dirigido por Zack Snyder. Gunn le ha dado un lavado de cara a la franquicia del Hijo de Krypton y prepara un nuevo universo con muchos superhéroes y villanos por conocer, pero parece que el Batman de Pattinson que se dio a conocer en 2022 no es uno de ellos.

El debate de si el Batman de Robert Pattinson debería pertenecer al mismo universo se ha reabierto con el reciente éxito de la película Superman, que no solo ha convencido a la crítica sino que está haciendo buenas cifras en taquilla. Con la idea de seguir expandiendo el universo DC ahora que se ha reiniciado de nuevo, sería comprensible rodear a este nuevo Superman de superhéroes clásicos como Aquaman, Wonder Woman, Flash y por supuesto Superman. Algunos como Linterna Verde ya se han dejado ver, pero está por ver si Gunn podría tomar la decisión de salir a buscar otro actor para dar vida al Caballero Oscuro. Sí, incluso si el de Pattinson continúa de forma paralela.

James Gunn en el rodaje de 'Superman'

Una decisión consensuada

La razón ya la dio Gunn hace un tiempo, antes incluso del éxito de Superman. “No es una opción ‘permitida’. Eso es decisión de Matt y lo respetamos”, comentaba, refiriéndose al director Matt Reeves. El autor de películas como El amanecer del planeta de los simios o Monstruoso está a cargo de su propia franquicia en torno al vigilante de Gotham, y actualmente se encuentra preparando la secuela a The Batman, que sirvió a su vez para dar luz verde a la serie El pingüino con la que siguió expandiendo el universo del personaje de DC.

A pesar de no abogar porque coincidan, Gunn no deja de ser supervisor de los proyectos de Reeves en calidad de nuevo director de DC. “Me gusta. Sí... Vamos por buen camino. Así que hay algunas cosas que todavía tenemos que arreglar, pero definitivamente va por buen camino”, comentaba Gunn con respecto a la secuela que está en desarrollo en estos momentos, y cuyo estreno se ha ido retrasando por diferentes motivos a la espera de encontrar un guion que convenciese y de ponerse a rodar, algo que Pattinson está deseando hacer. El futuro nunca se sabe, pero parece que Pattinson y Corenswet no cruzarán sus caminos.