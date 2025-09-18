España Cultura

Quién es D4vd, el rapero estadounidense envuelto en el asesinato de una adolescente de 15 años que apareció descuartizada en el maletero de su coche

La policía encontró el cadáver de la joven, desaparecida desde septiembre de 2024, en un vehículo abandonado cuyo propietario era el conocido cantante

Nel Gómez

Nel Gómez

D4vd, cantante y compositor (Darkroom/Interscope)
La industria estadounidense de la música lleva varios días pendientes de como avanza el caso del asesinato de Celeste Rivas Hernández, joven adolescente de 15 años cuyos restos fueron encontrados en el maletero de un coche Tesla abandonado a principios de mes cuyo propietario no era otro que el cantante neoyorquino D4vd, un artista que supera los 34 millones de reproducciones mensuales en Spotify y con canciones que superan los 1.500 millones de escuchas en la plataforma.

El nombre de la víctima, que apareció descuartizada en el interior de varias bolsas dentro del automóvil, ha sido confirmado esta semana por el informe forense. Celeste Rivas llevaba desaparecida desde abril de 2024, cuando se la vio por última vez en la localidad de Lake Elsinore (California), un caso marcado por el hecho de que la joven tenía antecedentes de haberse escapado previamente.

Varios detalles podrían apuntar a una relación entre la chica y el músico

En los informes emitidos por las autoridades, se ha reportado que la víctima llevaba un top sin mangas y poseía un tatuaje peculiar en tinta roja, con la palabra “Shhh” en el dedo índice derecho. Este detalle se ha tornado relevante debido a que, tal como han revelado medios como TMZ, D4vd también exhibe un tatuaje similar, aunque en tinta negra y supuestamente realizado en septiembre de 2024. El diseño de ese tatuaje popularizado por Rihanna en 2008 —posteriormente replicado por figuras como Lindsay Lohan y Lily Allen—, ha sido interpretado como una posible conexión adicional entre el cantante y la joven.

Las autoridades confirmaron que Celeste
Las autoridades confirmaron que Celeste Rivas murió el mismo día del hallazgo. (Oficina del Sheriff de Riverside)

ElDepartamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)informó a la revista Us Weekly que el Tesla involucrado, portador de placas de Texas y registrado oficialmente a nombre de David Anthony Burke, fue intervenido tras una denuncia por el olor “nauseabundo” que emanaba de este. La investigación policial, que permanece en curso sin arrestos confirmados hasta este momento, tampoco ha divulgado conclusiones sobre el vínculo directo entre D4vd y el caso. De hecho,NBC Newsinformó que el portavoz del músico declaró: “Ha sido informado sobre lo sucedido y, aunque aún está de gira, está cooperando plenamente con las autoridades”.

No obstante, entre los elementos considerados por los investigadores figura también el contenido de las canciones del artista. TMZ recopiló que en una de sus grabaciones filtradas se hace mención a una persona llamada Celeste: “Oh Celeste / La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Escucho su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionada”. Paralelamente, la madre de la víctima relató al citado medio que la adolescente sostenía una relación sentimental con un joven llamado David antes de su desaparición, y trascendió una imagen en la que el cantante aparece junto a una niña en Lake Elsinore, escenario cercano a la residencia de la familia Rivas.

“Necesitamos saber dónde ha estado”

El cantante, conocido por temas como Here With Me y Romantic Homicide, ha mantenido silencio en redes sociales tras la apertura del caso y su equipo no ha respondido a requerimientos de los medios. Desde la perspectiva investigativa, aún no hay pronunciamientos oficiales que confirmen una imputación; el detective privado y policía retirado Moses Castillo confirmó en una entrevista con la cadena televisiva KTLA que D4vd es “el propietario registrado del vehículo”. "Necesitamos saber dónde ha estado, los registros del teléfono celular, dónde ha estado todo este tiempo y atar cabos”.

Por su parte, la familia de la adolescente permanece aislada de realizar declaraciones públicas, limitándose la información con respecto a su luto. El hermano de Rivas se reafirmó ante la prensa que solo iba a hablar del duelo que él y sus seres queridos atraviesan ahora mismo. Mientras, la investigación sigue abierta y ya se han conocido varias cancelaciones de conciertos y actividades de D4vd, incluido un show en Seattle y el previsto en The Greek de Los Ángeles, cuya realización sigue siendo incierta.

