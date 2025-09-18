Los restos hallados en el coche del cantante D4vd son de una menor hispana de Los Ángeles

Los Ángeles, 17 sep (EFE).- Los restos humanos encontrados en el maletero de un vehículo propiedad del cantante D4vd que había sido remolcado por las autoridades de Los Ángeles pertenecen a una menor latina reportada como desaparecida el año pasado, informaron este miércoles las autoridades.

Los restos pertenecían a Celeste Rivas, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024, en el condado de Riverside, vecino de Los Ángeles.

La causa del deceso de la menor no fue revelada pero las autoridades investigan el hecho como un posible homicidio.

El médico forense indicó que, al parecer, la menor llevaba muerta en el coche durante un tiempo prolongado.

Los restos fueron encontrados el 8 de septiembre después de que la policía de Los Ángeles acudiera a un lote de vehículos incautados donde los empleados reportaron un olor fétido proveniente del coche del cantante, que se encontraba de gira.

El vehículo fue incautado después de que una persona reportó que había sido abandonado.

D4vd tenía programado un concierto para este miércoles en Seattle, en el estado de Washington, pero fue cancelado.

El cantante, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage.

Varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard. EFE