Si te gustaron ‘Gladiator’ y ‘El reino de los cielos’, esta es la última gran película medieval de Ridley Scott que puedes ver solo esta semana en Prime Video

Adam Driver y Matt Damon en 'El último duelo'. (Prime Video)

A estas alturas de su carrera, el cine de Ridley Scott puede ser algo difícil de definir. El director de origen británico nos ha regalado clásicos de ciencia ficción como Blade Runner y Alien, el octavo pasajero, así como películas de suspense de alto voltaje como Red de mentiras, Hannibal o American Gangster, e incluso dramas históricos tan aplaudidos como Los duelistas, uno de sus primeros (y mejores) trabajos como director, o Robin Hood.

De este modo, la carrera del cineasta nominado hasta en tres ocasiones a los premios Oscar a Mejor director ha sido realmente variada, aunque sí que podemos afirmar que en todas ellas cuestiones como la ambientación, el vestuario y el trabajo artístico estaban cuidadas hasta el más mínimo detalle en cada escena. Por ello, el director nos ha dado algunos de sus mejores trabajos viajando a épocas pasadas como la Edad Antigua o la Edad Media, donde se ambientan películas de la talla de Gladiator o El reino de los cielos.

Ambos títulos integran una combinación perfecta entre drama y acción que, al combinarse con la espectacular puesta en escena de lugares y tiempos que ya no existen, generan imágenes imborrables para el espectador. Y es que nadie mejor que Ridley Scott para crear este tipo de películas históricas, algo que volvió a quedar demostrado con uno de sus estrenos recientes, reconocido también como su último gran largometraje: El último duelo.

“El último duelo”, la película que llega al streaming

Un éxito para la crítica que fracasó en taquilla

Inspirada en una historia real, El último duelo cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean De Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. Un conflicto que, por mediación del rey Carlos VI, acabaría por resolverse en un duelo a muerte que, en caso de saldarse con la victoria del escudero, conllevaría también que la esposa del caballero fuera quemada como castigo por haber hecho una acusación falsa.

Protagonizada por Matt Damon (quien hace una década obtenía un Oscar como Mejor actor protagonista gracias a otra película de Ridley Scott, Marte), Adam Driver y Jodie Corner, El último duelo convenció a la crítica nacional e internacional gracias a sus impresionantes paisajes y sus espectaculares secuencias de lucha. “Se revela como algo que escasea actualmente en Hollywood”, celebraban tras su estreno en IndieWire, una de las revistas de referencia del séptimo arte en Estados Unidos, “una película de gran presupuesto inteligente y genuinamente atrevida que es, por encima de todo, producto de una colaboración artística reconocible”.

Jodie Comer protagoniza 'El último duelo', de Ridley Scott. (Prime Video)

A pesar de su buena recepción crítica, El último duelo no logró un buen rendimiento y solo logró recaudar 30,5 millones de dólares a nivel mundial: una cantidad demasiado baja si se tiene en cuenta de que se trataba de una de las grandes producciones del año en Hollywood con un presupuesto de unos 100 millones de dólares. A pesar de eso, la película de Ridley Scott ha tenido una segunda vida en las plataformas de streaming, donde sí se ha convertido en una opción recurrente para muchos suscriptores. Hasta ahora, El último duelo había sido una de las películas más destacadas del catálogo de Prime Video, algo que, sin embargo, está a punto de cambiar: a finales de esta semana la película dejará de estar disponible, si bien todavía se podrá ver en Disney Plus.