España Cultura

Si te gustaron ‘Gladiator’ y ‘El reino de los cielos’, esta es la última gran película medieval de Ridley Scott que puedes ver solo esta semana en Prime Video

El director estrenó en 2021 un drama histórico basado en hechos reales que no logró los resultados esperados en taquilla pese a las buenas críticas

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Adam Driver y Matt Damon
Adam Driver y Matt Damon en 'El último duelo'. (Prime Video)

A estas alturas de su carrera, el cine de Ridley Scott puede ser algo difícil de definir. El director de origen británico nos ha regalado clásicos de ciencia ficción como Blade Runner y Alien, el octavo pasajero, así como películas de suspense de alto voltaje como Red de mentiras, Hannibal o American Gangster, e incluso dramas históricos tan aplaudidos como Los duelistas, uno de sus primeros (y mejores) trabajos como director, o Robin Hood.

De este modo, la carrera del cineasta nominado hasta en tres ocasiones a los premios Oscar a Mejor director ha sido realmente variada, aunque sí que podemos afirmar que en todas ellas cuestiones como la ambientación, el vestuario y el trabajo artístico estaban cuidadas hasta el más mínimo detalle en cada escena. Por ello, el director nos ha dado algunos de sus mejores trabajos viajando a épocas pasadas como la Edad Antigua o la Edad Media, donde se ambientan películas de la talla de Gladiator o El reino de los cielos.

Ambos títulos integran una combinación perfecta entre drama y acción que, al combinarse con la espectacular puesta en escena de lugares y tiempos que ya no existen, generan imágenes imborrables para el espectador. Y es que nadie mejor que Ridley Scott para crear este tipo de películas históricas, algo que volvió a quedar demostrado con uno de sus estrenos recientes, reconocido también como su último gran largometraje: El último duelo.

“El último duelo”, la película que llega al streaming

Un éxito para la crítica que fracasó en taquilla

Inspirada en una historia real, El último duelo cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean De Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. Un conflicto que, por mediación del rey Carlos VI, acabaría por resolverse en un duelo a muerte que, en caso de saldarse con la victoria del escudero, conllevaría también que la esposa del caballero fuera quemada como castigo por haber hecho una acusación falsa.

Protagonizada por Matt Damon (quien hace una década obtenía un Oscar como Mejor actor protagonista gracias a otra película de Ridley Scott, Marte), Adam Driver y Jodie Corner, El último duelo convenció a la crítica nacional e internacional gracias a sus impresionantes paisajes y sus espectaculares secuencias de lucha. “Se revela como algo que escasea actualmente en Hollywood”, celebraban tras su estreno en IndieWire, una de las revistas de referencia del séptimo arte en Estados Unidos, “una película de gran presupuesto inteligente y genuinamente atrevida que es, por encima de todo, producto de una colaboración artística reconocible”.

Jodie Comer protagoniza 'El último
Jodie Comer protagoniza 'El último duelo', de Ridley Scott. (Prime Video)

A pesar de su buena recepción crítica, El último duelo no logró un buen rendimiento y solo logró recaudar 30,5 millones de dólares a nivel mundial: una cantidad demasiado baja si se tiene en cuenta de que se trataba de una de las grandes producciones del año en Hollywood con un presupuesto de unos 100 millones de dólares. A pesar de eso, la película de Ridley Scott ha tenido una segunda vida en las plataformas de streaming, donde sí se ha convertido en una opción recurrente para muchos suscriptores. Hasta ahora, El último duelo había sido una de las películas más destacadas del catálogo de Prime Video, algo que, sin embargo, está a punto de cambiar: a finales de esta semana la película dejará de estar disponible, si bien todavía se podrá ver en Disney Plus.

Temas Relacionados

Ridley ScottMatt DamonAdam DriverPelículasPrime VideoCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gustó ‘Adolescencia’ en Netflix, esta es otra miniserie de cuatro capítulos que no te puedes perder

Basada en hechos reales, obtuvo 11 nominaciones en la 71ª edición de los Premios Emmy

Si te gustó ‘Adolescencia’ en

‘El estafador de Tinder’, el documental de Netflix que cuenta la historia del hombre acusado de robar 10 millones de euros a mujeres fingiendo ser multimillonario

La policía de Georgia ha detenido esta semana a Simon Leviev, el criminal mundialmente conocido por la película

‘El estafador de Tinder’, el

La única película española que premió Robert Redford y el consejo que le dio a su director: “Dijo que él también se había sentido así”

Consagrado ya como estrella de Hollywood, el actor decidió impulsar un nuevo festival convertido a día de hoy en uno de los principales escaparates de Estados Unidos para los nuevos cineastas

La única película española que

De ‘Todos los hombres del presidente’ a ‘Memorias de África’ o ‘Vengadores: Endgame’: las películas más reconocidas de Robert Redford

El actor, productor, cineasta y activista ha fallecido a los 89 años

De ‘Todos los hombres del

Los artistas españoles que actuarán en el Coachella junto a Sabrina Carpenter o Karol G: la banda ‘indie’ de moda o un dúo que mezcla flamenco y electrónica

Hasta tres músicos se han ‘colado’ en el cartel del prestigioso festival celebrado en el desierto de Colorado

Los artistas españoles que actuarán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia de Madrid ordena

La Justicia de Madrid ordena investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa: se cuestiona un posible conflicto de intereses por la actividad de Begoña Gómez

Una marca de salsas pagará los desperfectos de un bar incendiado: un cliente le había prendido fuego porque no tenían mayonesa

El Gobierno aplaza el embargo de armas a Israel porque “las cosas hay que hacerlas bien” e IU amenaza con plantar a Sánchez

Un mecánico explica si se puede lavar el coche en la calle: “Si te pilla la Policía...”

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

ECONOMÍA

José Elías descubre un negocio

José Elías descubre un negocio agrícola de éxito: los tomates Cherry que mezclan tecnología y tradición en Almería

Criar a un hijo es un 60% más caro que hace 20 años: 335.000 euros desde que nace hasta que se independiza

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mercadona arrasa: eleva su cuota de mercado al 27,3% este año y triplica la de su seguidora, Carrefour

DEPORTES

El Consejo Superior de Deportes

El Consejo Superior de Deportes pide al Comité Olímpico Internacional la expulsión de Israel de los eventos deportivos

Israel-Premier Tech consigue 52.000 euros en premios durante la Vuelta a España

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos