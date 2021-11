Ridley Scott arremete contra los millennials por el fracaso de “El último duelo”: “Fueron criados con sus malditos celulares”

"El último duelo" es una película de drama histórico ambientada en la Francia del siglo XIV. (Crédito/20th Century Studios)

La reactivación de los cines en el mundo ha tenido un lento crecimiento por los temores de la propagación de la COVID-19, mientras que hubo un auge de las plataformas streaming en momentos en que las personas se vieron obligadas a quedarse en casa. Con el paso de los meses, los estudios han ido apostando –poco a poco– por los estrenos presenciales y traer de vuelta la magia de la pantalla grande, aunque no ha sido fácil para cineastas que no estuvieron de acuerdo en un principio con los lanzamientos simultáneos en salas y digital para las nuevas películas.

A propósito de esta discusión, Ridley Scott hizo saber que el fracaso en taquilla de El último duelo no tuvo nada que ver con Walt Disney Studios Motion Pictures, la compañía encargada de la distribución, ni un problema con la propia historia de la cinta. Para el aclamado cineasta estadounidense, el problema es generacional y radica en los espectadores descritos como millennials, debido a que se han acostumbrado a tener acceso a todos los contenidos desde sus celulares y no van al cine.

“Disney hizo un fantástico trabajo de promoción. Los jefes amaron la película porque a mí me preocupaba que fueran a hacerlo. Creo que se reduce a lo que tenemos ahora, que son audiencias que fueron criadas con sus malditos celulares. Los millennials que no quieren aprender nada a menos que se los enseñes en el teléfono”, aseguró Scott en conversación con Marc Maron para el podcast WTF, un golpe duro para la audiencia de las plataformas por el desinterés en ir apreciar una obra de arte en la pantalla grande luego de la pandemia.

"El último duelo" se cuenta a través de la mirada de tres personajes. (Crédito/20th Century Studios)

El último duelo es una película de drama histórico ambientada en la Francia del siglo XIV que se cuenta a través de la mirada de tres personajes principales. Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) acusa haber sido violada por el caballero Jacques Le Gris (Adam Driver), el mejor amigo de su esposo, Jean de Carrouges (Matt Damon). Cuando nadie le cree, el caballero acude hasta al rey Carlos VI (Alex Lawther) para hacer hacer presente la acusación de su pareja, por lo que el monarca decide oficializar un duelo a muerte entre ambos para resolver la injusticia.

El guion fue escrito por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener, basándose en el libro The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France, de Eric Jager. El elenco, además de los actores anteriormente mencionados, cuenta con la participación de Affleck en el rol del Conde Pierre d’Alencon, Alex Lawther, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine y Michael McElhatton.

Ridley Scott junto a la guionista Nicole Holofcener y las estrellas Ben Affleck, Matt Damon (ambos también con crédito en guion) y Jodie Comer en la presentación de "El último duelo" en el Festival de Venecia. (Crédito/REUTERS/Yara Nardi)

¿SE ARREPIENTE RIDLEY SCOTT SOBRE BLADE RUNNER 2049?

Sin embargo, Ridley Scott no es la clase de director que se deje llevar por las ganancias que le otorgue una película después de todo, sino estar consciente de que su trabajo fue bueno a todo nivel. Con Blade Runner 2049 (2017) sucedió algo parecido, puesto que a pesar de ser una adaptación con efectos muchos más modernos de un clásico, el rendimiento en taquilla no fue el mejor, aunque hoy es considerada una película necesaria para ver como parte de su brillante filmografía.

¿Habría hecho algo distinto para que el filme tuviera más éxito? Considera que el guion fue “excelente” y no se puede “tener victorias todo el tiempo”. Su firme respuesta fue la siguiente: “Jamás he tenido un arrepentimiento en ninguna de las películas que he hecho. Nada. Aprendí desde el principio a ser mi único crítico. Lo único en lo que realmente deberías opinar es en lo que acabas de hacer. Asegúrate de estar feliz con ello y no mires atrás. Así soy yo”.

SEGUIR LEYENDO