‘Alien: El octavo pasajero’, ‘El último duelo’ y más: un vistazo a las películas de Ridley Scott en Disney+

Ridley Scott es uno de los grandes pilares cuando se habla de los directores más influyentes de la industria cinematográfica, y su carrera es testimonio de ello. A lo largo de su trayectoria, el cineasta ha dejado un legado de clásicos que han definido géneros y marcado generaciones. Su habilidad para contar historias a través de una dirección visualmente impactante y narrativamente poderosa lo ha consolidado como un maestro en su oficio, con una versatilidad que abarca desde el drama hasta la ciencia ficción y el cine histórico, como lo demuestran películas icónicas como Blade Runner y Gladiador.

En esta ocasión, nos enfocaremos en el catálogo de Disney+, que ofrece una gran variedad de proyectos dirigidos por Scott. En particular, profundizaremos en tres de sus producciones más destacadas. Desde un clásico de la ciencia ficción que se ha convertido en una de las películas más influyentes del cine, hasta una emocionante película histórica que narra la historia de Marguerite de Carrouges, Scott demuestra su capacidad para abordar diferentes géneros con igual maestría.

Alien: El octavo pasajero - Alien

Alien, el octavo pasajero (20th Century Fox)

Alien: El octavo pasajero (Alien), dirigida por Ridley Scott, es una de las películas más emblemáticas tanto de su carrera como de la historia del cine en general. Estrenada en 1979, esta obra maestra del terror y la ciencia ficción revolucionó ambos géneros con su atmósfera claustrofóbica, diseño de criaturas inquietantes y una narrativa que mantiene al espectador al borde de su asiento. La película se convirtió en un referente, influenciando a generaciones de cineastas y dejando una huella imborrable en la cultura popular.

El guión, escrito por Dan O’Bannon, quien también es conocido por su trabajo en El Trueno Azul y El regreso de los muertos vivos, ofrece una historia cargada de tensión y suspenso. O’Bannon logró combinar el miedo primitivo a lo desconocido con la ciencia ficción, creando un relato en el que la tripulación de la nave espacial se enfrenta a un horror indescriptible. La narrativa no sólo explora el terror externo, representado por la criatura alienígena, sino también los miedos internos y las dinámicas de poder que surgen en situaciones extremas.

En cuanto al elenco, Alien cuenta con interpretaciones memorables que contribuyen a la inmersión en la pesadilla espacial. Sigourney Weaver (Avatar, Los cazafantasmas) se destaca en su papel como Ellen Ripley, una heroína que desafía los estereotipos de la época, demostrando fuerza y resiliencia frente al peligro. El reparto incluye a actores como Tom Skerritt (Top Gun: pasión y gloria), Veronica Cartwright (Los pájaros), Harry Dean Stanton (Paris, Texas), John Hurt (Hellboy, El hombre elefante), Ian Holm (El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo) y Yaphet Kotto (Fuga a la medianoche), quienes crean una dinámica de grupo que refleja la vulnerabilidad humana en un entorno hostil. La combinación de un guión sólido, una dirección magistral y un elenco excepcional hace que Alien: El octavo pasajero siga siendo una obra maestra insuperable en su género.

El último duelo - The Last Duel

El último duelo

En segundo lugar, tenemos El último duelo (The Last Duel), una película dirigida por Ridley Scott y lanzada en el año 2021. El guión, escrito por Ben Affleck (En busca del destino), Matt Damon (El talentoso Sr. Ripley) y Nicole Holofcener (Una segunda oportunidad), narra un evento histórico significativo: el último duelo judicial conocido en Francia. La historia sigue a dos caballeros que se enfrentan en un combate a muerte para resolver un juicio que amenaza con alterar sus vidas y el orden social de la época. La película presenta una estructura narrativa que explora el evento desde múltiples perspectivas.

El elenco de El último duelo está encabezado por Matt Damon, Adam Driver (Historia de un matrimonio, Star Wars: el despertar de la fuerza), Ben Affleck y Jodie Comer (Killing Eve, El club de los vándalos), quienes ofrecen actuaciones memorables. Damon interpreta a Jean de Carrouges, un caballero que busca justicia, mientras que Driver encarna a Jacques Le Gris, el acusado. Comer, por su parte, se destaca en el papel de Marguerite de Carrouges, cuya denuncia desencadena el duelo central de la trama. Junto a ellos, el reparto incluye a Alex Lawther (The End of the F***ing World), Nathaniel Parker (La mansión embrujada), Sam Hazeldine (No lo dejes entrar) y Michael McElhatton (Game of Thrones), todos aportando profundidad a una historia que examina el poder, la lealtad y la verdad en un contexto histórico dramático.

Misión rescate - The Martian

Jessica Chastain en 'The Matian'

En último lugar, tenemos otra destacada película del cineasta, Misión rescate (The Martian), lanzada en 2015. Esta película, basada en la novela de Andy Weir, sigue la historia de un astronauta, Mark Watney, quien queda varado en Marte tras un accidente durante una misión. La trama se centra en los esfuerzos desesperados de Watney para sobrevivir en un entorno hostil y la misión de la NASA para traerlo de vuelta a casa. Con una mezcla de ciencia precisa y humor inteligente, Misión rescate ofrece un relato sobre la resistencia y el ingenio humano en circunstancias extremas.

El elenco de Misión rescate está liderado por Matt Damon, quien ofrece una actuación central como el ingenioso y determinado Mark Watney. Junto a él, el reparto incluye a Jessica Chastain (Apuesta maestra, It: capítulo dos) como la comandante Melissa Lewis, Michael Peña (A millones de kilómetros) como el astronauta Rick Martinez, y Kate Mara (House of Cards, Los 4 fantásticos) como la ingeniera de vuelo Beth Johanssen. También destacan Aksel Hennie (Hércules), Sebastian Stan (Capitán América y el soldado del invierno), Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) y Jeff Daniels (Tonto y Retonto), quienes enriquecen la narrativa con sus roles tanto en el espacio como en la Tierra, contribuyendo a una historia llena de tensión y esperanza.