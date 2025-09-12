Si te gustó ‘Los casos del Departamento Q’, no te pierdas este thriller ambientado en la época nazi: asesinatos antes de los Juegos Olímpicos de 1936

'Los asesinatos de Breslavia' (Disney+)

Acaba de estrenarse Los asesinatos de Breslavia en la plataforma Disney+, una apuesta singular no porque sea un drama criminal de época, sino porque se trata de la primera serie original del servicio producida y ambientada en Europa central o del este.

Desde hoy, los suscriptores pueden acceder a los ocho episodios de esta producción polaca, que se perfila como una opción ideal para quienes buscan una maratón de fin de semana con una narrativa intensa y ambientación histórica.

La trama se sitúa en Breslau (nombre alemán de la actual ciudad polaca de Wrocław) en el año 1936, en vísperas de los Juegos Olímpicos, cuando la atención internacional se concentra en la capital del Tercer Reich.

Un asesino de atletas antes de los Juegos Olímpicos

En ese contexto, un asesinato brutal en un hotel sacude la ciudad. El comisario de policía Franz Podolsky, interpretado por Tomasz Schuchardt, asume la investigación del homicidio de un atleta, un caso que amenaza con desbaratar la campaña propagandística nazi y poner en riesgo el desarrollo del evento deportivo.

El único capaz de cerrar la investigación a tiempo será el comisario de origen polaco Podolsky, quien despreciará al Tercer Reich pero se siente obligado a llevar al asesino ante la justicia.

El personaje, conocido por sus métodos polémicos, pero eficaces, se enfrenta tanto a la maldad emergente de la época como a sus propios conflictos internos, iniciando un peligroso juego de persecución con el criminal que pone en jaque su carrera y su vida personal.

La serie conjuga el rigor del drama histórico con la tensión del thriller policial, lo que la convierte en una propuesta atractiva para seguidores de títulos como Department Q de Netflix o, incluso, los clásicos de Sherlock Holmes. Y es que protagonista comparte rasgos con los investigadores de esas ficciones, un detective carismático y cautivador.

Inspirada en hechos reales

Aunque la historia no se basa en hechos reales, la serie se inspira en acontecimientos históricos relevantes. Durante la década de 1930, Breslau estaba bajo control alemán y experimentó un proceso de germanización iniciado en el siglo XIII.

Una imagen de 'Los asesinatos de Breslavia' (Disney+)

Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, la ciudad se transformó en uno de los bastiones más sólidos del nazismo en Europa, con una persecución sistemática de la población judía.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Wrocław, en virtud del acuerdo de Potsdam, volvió a formar parte de Polonia, la población alemana fue expulsada y la ciudad recibió a nuevos habitantes polacos, muchos de ellos desplazados de territorios anexados por la Unión Soviética.

Una historia que ahora se revive en esta serie de policías y espías dentro de ese entorno opresivo en el que cualquiera puede ser sospechoso y que genera una capa más de incomodidad. El responsable de la serie, Leszek Dawid ya había demostrado su versatilidad y eficacia en diferentes ficciones para plataformas, como Bosque adentro, de Netflix y basada en una novela de Harlan Coben o el también thriller criminal Forst, sobre una serie de brutales asesinatos.