España Cultura

Si te gustó ‘Los casos del Departamento Q’, no te pierdas este thriller ambientado en la época nazi: asesinatos antes de los Juegos Olímpicos de 1936

Llega a Disney+ la primera serie original de la plataforma que llega desde Polonia, un policíaco histórico en la mejor tradición del género

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
'Los asesinatos de Breslavia' (Disney+)
'Los asesinatos de Breslavia' (Disney+)

Acaba de estrenarse Los asesinatos de Breslavia en la plataforma Disney+, una apuesta singular no porque sea un drama criminal de época, sino porque se trata de la primera serie original del servicio producida y ambientada en Europa central o del este.

Desde hoy, los suscriptores pueden acceder a los ocho episodios de esta producción polaca, que se perfila como una opción ideal para quienes buscan una maratón de fin de semana con una narrativa intensa y ambientación histórica.

La trama se sitúa en Breslau (nombre alemán de la actual ciudad polaca de Wrocław) en el año 1936, en vísperas de los Juegos Olímpicos, cuando la atención internacional se concentra en la capital del Tercer Reich.

Un asesino de atletas antes de los Juegos Olímpicos

En ese contexto, un asesinato brutal en un hotel sacude la ciudad. El comisario de policía Franz Podolsky, interpretado por Tomasz Schuchardt, asume la investigación del homicidio de un atleta, un caso que amenaza con desbaratar la campaña propagandística nazi y poner en riesgo el desarrollo del evento deportivo.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

El único capaz de cerrar la investigación a tiempo será el comisario de origen polaco Podolsky, quien despreciará al Tercer Reich pero se siente obligado a llevar al asesino ante la justicia.

El personaje, conocido por sus métodos polémicos, pero eficaces, se enfrenta tanto a la maldad emergente de la época como a sus propios conflictos internos, iniciando un peligroso juego de persecución con el criminal que pone en jaque su carrera y su vida personal.

La serie conjuga el rigor del drama histórico con la tensión del thriller policial, lo que la convierte en una propuesta atractiva para seguidores de títulos como Department Q de Netflix o, incluso, los clásicos de Sherlock Holmes. Y es que protagonista comparte rasgos con los investigadores de esas ficciones, un detective carismático y cautivador.

Inspirada en hechos reales

Aunque la historia no se basa en hechos reales, la serie se inspira en acontecimientos históricos relevantes. Durante la década de 1930, Breslau estaba bajo control alemán y experimentó un proceso de germanización iniciado en el siglo XIII.

Una imagen de 'Los asesinatos
Una imagen de 'Los asesinatos de Breslavia' (Disney+)

Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, la ciudad se transformó en uno de los bastiones más sólidos del nazismo en Europa, con una persecución sistemática de la población judía.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Wrocław, en virtud del acuerdo de Potsdam, volvió a formar parte de Polonia, la población alemana fue expulsada y la ciudad recibió a nuevos habitantes polacos, muchos de ellos desplazados de territorios anexados por la Unión Soviética.

Una historia que ahora se revive en esta serie de policías y espías dentro de ese entorno opresivo en el que cualquiera puede ser sospechoso y que genera una capa más de incomodidad. El responsable de la serie, Leszek Dawid ya había demostrado su versatilidad y eficacia en diferentes ficciones para plataformas, como Bosque adentro, de Netflix y basada en una novela de Harlan Coben o el también thriller criminal Forst, sobre una serie de brutales asesinatos.

Temas Relacionados

PlataformasDisney PlusSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cillian Murphy desmiente que vaya a ser el próximo Voldemort en la serie de ‘Harry Potter’: “Buena suerte a quien lo haga”

El actor reconoce que sus hijos le han hablado de ello, pero niega cualquier vinculación con la serie de HBO Max

Cillian Murphy desmiente que vaya

Las claves de la resurrección de ‘Dexter’, el psicópata justiciero más querido de la televisión: investigará a una sociedad secreta de asesinos en Nueva York

Se estrena en Skyshowtime (incluida en Movistar Plus+) una nueva serie dentro de la franquicia protagonizada por Michael C. Hall, al que se suman Uma Thurman y Peter Dinklage

Las claves de la resurrección

Revelado el primer vistazo al Dr. Doom de Robert Downey Jr. para la próxima película de ‘Vengadores’: incluye una escena icónica de los cómics

Ha sucedido durante un espectáculo de luces con drones en la exposición de Disney Studios en Shanghai, en el que también se han revelado otros detalles

Revelado el primer vistazo al

La aclamada serie de HBO con estrellas como Reese Witherspoon o Nicole Kidman que volverá más de seis años después de su última temporada

Después de un tiempo parada y con vistas a ser cancelada, este drama sobre tres madres adineradas ha encontrado nueva guionista y ya está en marcha

La aclamada serie de HBO

‘El cautivo’: un Amenábar sin ideas, rancio y cercano al parque temático histórico de cartón piedra

El director cuenta la historia de un joven Miguel de Cervantes en una aventura tan vacía como impostada, sin el mayor interés subversivo por proponer que la posibilidad de que el escritor fuera gay

‘El cautivo’: un Amenábar sin
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

Qué es el ‘Rexcatering’: un sistema para recuperar y distribuir alimentos sobrantes en los comedores escolares

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

ECONOMÍA

Ryanair amenaza con recortar otro

Ryanair amenaza con recortar otro millón de asientos en España si Aena no revierte la subida de tasas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 12 septiembre

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas